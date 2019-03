Día del padre: 10 regalos geniales para su tiempo libre

El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Sabemos lo importante que él es para ti. Tu padre es único y por eso se merece un regalo a su altura. Tiene diferentes aficiones y lleva tiempo detrás del gadget deseado, le gusta renovar su equipación de runnning al inicio de cada temporada, o es un apasionado de los espectáculos y le gusta disfrutar de su tiempo libre a tu lado. A continuación te hacemos 11 propuestas de regalo de la mano de El Corte Inglés con las que seguro acertarás y podréis disfrutar juntos creando recuerdos inolvidables.

Queen

Si le gusta relajarse con buena música lo conseguirá escuchando 'I want to break free' o 'Under Pressure', algunos de los grandes éxitos de Queen que se incluyen en estos dos discos de vinilo. La mejor opción para disfrutar de la banda de Freddie Mercury en un formato que ha vuelto para quedarse.

Además, la mítica banda de rock vuelve a estar de moda gracias a la película 'Bohemian Rhapsody'.

Running

La comodidad es fundamental a la hora de practicar deporte. Estos pantalones cortos de Nike ofrecen todo el confort necesario al estar fabricados con un tejido que se estira y adapta a cada cuerpo. Además, esta prenda incorpora diferentes bolsillos para guardar el móvil o las llaves.

Tejido transpirable y de calidad. Estas son las características principales de la camiseta de running Nike Dri-FIT Miler, cuyo tejido ayuda a mantenerse seco y cómodo. Su panel de malla permite libertad de movimientos.

Pura aventura

Capturar las mejores y más brillantes instantáneas mientras tu padre practica su deporte favorito ya es posible con la Hero 7, la GoPro más avanzada de todos los tiempos. Ha sido probada en batalla y es impermeable sin necesidad de una carcasa. Su peso, de solo 116 gramos, la convierte en la mejor aliada para las aventuras.

Captar momentos

Si es una enamorado de la fotografía o está empezando a aficionarse te proponemos la cámara réflex Canon EOS 2000D. En los viajes, durante las vacaciones, o en el fin de semana, podrá captar con detalle sus momentos favoritos y teniendo la posibilidad de grabar vídeos en Full HD creando recuerdos inolvidables. Incluso en situaciones de escasa iluminación, el resultado de las fotografías es excepcional. Además, gracias a la conexión Wi-Fi y a la aplicación Canon Camera Connect, se pueden compartir con la familia libremente los contenidos al momento.

Retro

¿A tu padre le gusta jugar con la consola? ¿No para de decir lo bueno que era? Entonces la PlayStation Classic es un regalo seguro. Su diseño es similar al de la consola original pero en un tamaño miniatura, ya que es un 45% más pequeña en los laterales y un 80% en volumen.

La PlayStation Classic icluye 20 juegos como el 'Battle Arena Toshinden' o el 'Grand Theft Auto'.

Es perfecta para llevarla de viaje o jugar en cualquier habitación de casa, se sentirá un "gamer" de nuevo y podréis pasar juntos un buen rato divertido.

Tardes de lectura

Si es de los que devora libros, este de Domingo Villar le va a enganchar desde la primera página. Uno de los autores de novela negra más reconocidos. 'El último barco' es el título de su nuevo trabajo, con el que a través de una historia que se desarrolla en la ría de Vigo Villar sumerge al lector en una apasionante intriga. La mejor opción para disfrutar del tiempo libre leyendo.

El juego de moda

Ya es posible simular una experiencia Escape Room sin salir de casa y disfrutar todos juntos una tarde divertida. Con este juego de mesa tu padre podrá adentrarse en cuatro aventuras diferentes con el objetivo de resolverlas a través de enigmas, jeroglíficos, adivinanzas, sudokus y crucigramas. ¿Quién irá en su equipo?

Vivir experiencias

Sabes que le gusta ir a los espectáculos, desde musicales, obras de teatro, exposiciones o hasta conciertos de su artista favorito... Una buena excusa para pasar tiempo juntos, porque seguro ha sido él quién te llevó a tu primer espectáculo. Hay eventos para todos los gustos. Con motivo de la celebración del Día del Padre puedes adquirir entradas con descuento. ¡Elige el plan que más le puede gustar al tuyo y aprovecha!

Un auténtico "techie"

Tamaño y calidad no están reñidos con el nuevo HomePod de Apple. Le encanta disfrutar del tiempo libre en casa, por esto mismo este gadget es el aliado perfecto. Ofrece sonido de alta fidelidad, ayuda con las tareas de la casa y permite controlar la domótica del hogar solo con la voz. Además, es muy fácil de configurar.

Cocinillas

Le encanta cocinar, conocer recetas nuevas, es el cocinero oficial de la casa. No dudes con este regalo, desde recetas clásicas a las más innovadoras. El libro 'Pintxos contra tapas' explica cómo elaborar tapas, pintxos, montaditos y brochetas clásicos de la gastronomía española y que triunfan en la serie de televisión 'Allí Abajo'. Un regalo con el que tu padre sorprenderá cuando tenga invitados en casa.

