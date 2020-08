¿Qué pruebas de covid-19 debo hacerme si quiero visitar a un familiar de riesgo este verano?

El SARS-CoV-2 que ha puesto nuestra vida patas arriba es un virus muy raro y muy complicado de controlar. Todavía desconocemos al 100% por qué a unas personas afecta más e incluso les puede provocar la muerte, mientras que a otras les hace ser asintomáticas. Esto inquieta bastante, más si quieres ir a visitar estas vacaciones a familiares o a amigos que son grupo vulnerable.

Por supuesto que, bajo ningún concepto, quieres contagiarles o ponerles en riesgo. Por eso, lo primero que debes hacer, a juicio del doctor José María Ignacio, Jefe de Servicio de Neumología Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar, es contar con una prescripción médica para poder realizarte las pruebas que sean necesarias para descartar la infección.

"Es imprescindible que cualquier prueba en medicina, y en el caso concreto dla covid-19, sea prescrita por un médico. El profesional tendrá que decidir cuál es el test más adecuado para tipificar el problema que plantea cada paciente", remarca el experto, quien recalca también que no hay por qué tener miedo hoy en día a acudir a los hospitales.

Según destaca el especialista, estos son "circuitos limpios de coronavirus", y en el caso por ejemplo de los Hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar, donde él trabaja, estos centros cuentan con la certificación Applus+ Protocolo Seguro contra la covid-19, que corrobora que cumplen con los estándares de desinfección más exigentes frente al virus.

Qué prueba nos conviene

Ahora bien, para saber cuál es el que más nos conviene, la doctora Silvia Loscos, especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Zaragoza, pide tener en cuenta que el diagnóstico de SARS-CoV-2 es "complejo". En primer lugar, argumenta que la presentación (clínica y radiológica) no es patognomónica, es decir, que la infección comparte rasgos con otras patologías, y estos se solapan con la presentación de otras enfermedades infecciosas y no infecciosas.

A su vez, sostiene que, ante una misma presentación, la probabilidad de covid-19 depende del contexto epidemiológico; aparte de que considera que las pruebas de diagnóstico microbiológico (PCR y serología de SARS-CoV-2) una sensibilidad y especificidad variables.

En el caso de la PCR, la prueba de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad del coronavirus COVID-2019 (SARS-CoV-2) la experta señala que:

En la actualidad es la técnica de referencia para el diagnóstico del virus en las primeras fases de la enfermedad. Tiene una sensibilidad de entre el 70 y el 90%.

Detecta material genético (ARN) del virus de forma muy específica, por lo tanto, un positivo confirma la detección del virus. Mientras, un resultado negativo no siempre significa ausencia del virus, ya que depende de la carga viral de la muestra. Si se obtiene un resultado nega­tivo de un paciente con alta sospecha de infección por SARS-CoV-2, se deberá confirmar con una nueva prueba. La mayor parte de PCR negativas en pacientes con clínica compatible, se producen por defecto técnico en la toma de muestra.

La muestra estándar es el frotis nasofaríngeo y no es necesario acudir en ayunas.

Es la prueba de elección si estás con síntomas (cuadro viral, manifestaciones respiratorias, síndrome diarreico...) o si has estado en contacto con una persona con covid-19 hace menos de 7 días.

Serología

En segundo lugar, se encontraría la prueba para detectar la serología de SARS-CoV-2, el test de referencia empleado 'ELISA', que averigua si tienes anticuerpos de tipo IgM e IgG frente a la COVID-2019, es decir, si tenemos defensas frente al virus y hemos podido pasar la enfermedad.

En este punto, Loscos quiere diferenciar que existen dos tipos de test serológicos: "Los anticuerpos se pueden determinar por varias técnicas, la inmunocromatografía (test rápido), y ELISA. Nosotros preferimos el inmunoensayo (ELISA), ya que los test rápidos son pruebas cualitativas (no cuantitativas) y presentan unos datos de sensibilidad y especificidad inferiores".

Aquí el doctor Ignacio, de Quirónsalud Marbella, va más allá y aconseja que, dado que los test rápidos son poco sensibles, con una sensibilidad en torno al 50%, no se deberían realizar a la hora de enfrentarse a un posible caso.

"La determinación de anticuerpos mide la reacción inmune del paciente contra el virus, la IgM indica que el paciente padece la enfermedad y está luchando contra ella; la IgG mide el grado de inmunización tras padecer la enfermedad; mientras que la IgM negativa e IgG positiva significa que el paciente se curó y está inmunizado", agrega en este sentido el doctor Ignacio.

Así, describen cuáles son las especificidades del test serológico de referencia ELISA:

Es la prueba de elección para conocer el estado de seroprevalencia y saber si has tenido contacto con la enfermedad o no o si has estado en contacto con una persona covid-19 hace más de 7-10 días.

Su sensibilidad aumenta con el tiempo transcurrido desde la exposición al virus y/o el inicio de síntomas: Es mayor del 50% a los 7 días, y del 90% a los 14 días del inicio de los síntomas.

La sensibilidad y especificidad es cercana al 100%. La toma de muestra es a través de una extracción sanguínea convencional y no es necesario acudir en ayunas.

Qué hacer en cada caso

Con todo ello, el experto de Quirónsalud Marbella subraya que a la hora de querer cerciorarte de que tienes o no la infección, después de acudir a un especialista para que te la prescriba, si eres una persona que quiera viajar o visitar a familiares con seguridad, deberías hacerte una prueba de PCR SARS-CoV-2 y lograr un resultado negativo. Se debería realizar en las 72 horas previa al viaje.

Si crees que has padecido covid-19 deberías tener una PCR SARS-CoV-2 negativa, para asegurarte de que te has curado de la enfermedad y una determinación de anticuerpos IgM e IgG ( a través de la técnica de ELISA) para comprobar si has quedado inmunizado.

Por su parte, la doctora Loscos, de Quirónsalud Zaragoza, añade que si la persona es mayor o presenta comorbilidades, deberá: si presenta síntomas y alta probabilidad epidemiológica, una PCR; si es asintomático y cree no haber estado en contacto con un infectado en los últimos 7 días, un test de anticuerpos y a una PCR.