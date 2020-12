Por unas navidades más seguras: conoce las distintas pruebas de detección del Covid-19

Tras muchos meses centrados en el largo camino que está suponiendo la pandemia cada vez estamos más cerca de llegar al final. No obstante, no debemos relajarnos. Esta época tan familiar y llena de reuniones no está exenta de miedos y dudas al encontrarnos inmersos en una pandemia de nivel mundial.

En estas fechas tan especiales todos queremos reunirnos con los nuestros y a la vez cuidarles y cuidarnos, por ello es necesario seguir tomando las precauciones necesarias y realizarse una prueba de detección de la covid-19 si creemos que podemos estar infectados o si vamos a relacionarnos con otras personas o para saber si hemos generado anticuerpos.

Para pasar estas fiestas de la forma más segura y tranquila posible los hospitales deQuirónsalud ofrecen todas las pruebas para confirmar si una persona está infectada por el SARS-CoV-2: la prueba de anticuerpos por inmunoanálisis y por inmunocromatografía (test serológicos), el test de antígenos, la PCR y la novedosa prueba de PCR por saliva.

Los test serológicos se realizan en una muestra de sangre extraída mediante venopunción normalmente en el brazo. Este test está indicado sobre todo en pacientes a partir del séptimo día con sintomatología y pacientes asintomáticos para determinar si han tenido contacto con el virus y, si este fuera el caso, saber si han generado anticuerpos”, destaca la doctora Ester Mena Pérez, directora Técnica de Análisis Clínicos del Hospital La Luz. La sensibilidad y especificidad de este test es cercana al 100%.

En el caso de los test de antígenos, resultan muy útiles en los servicios de urgencias, al necesitar un menor tiempo de respuesta que la PCR de urgencias, lo que permite tomar decisiones inmediatas sobre tratamiento y medidas de aislamiento del paciente y sus contactos directos. En cualquier caso, “hay que tener en cuenta que este test tiene una sensibilidad del 93,3% y una especificidad del 99,4%, presentando mayor rentabilidad cuando el paciente presenta síntomas de la enfermedad de entre uno y seis días de evolución” explica la doctora Mena.

Por otro lado, están las PCR (siglas de Reacción en Cadena de la Polimerasa), esta prueba se realiza con la toma de un exudado nasofaríngeo y/u orofaríngeo mediante una torunda. Es la técnica, más sensible, alcanzando una especificidad y sensibilidad total. La PCR detecta la carga viral en fases tempranas de la enfermedad estando indicado en pacientes con sintomatología desde los primeros días de inicio de esta y en contactos estrechos con casos positivos. El resultado se da en 24 horas para muestras no urgentes.

Y los últimos test en entrar a formar parte de la cartera de las pruebas de detección del covid es la PCR por saliva. La especialista explica que se trata de una prueba en la que se coge como muestra la saliva, “lo que ofrece la posibilidad ser más sencilla y nada invasiva”.

Si bien la PCR nasofaríngea sigue siendo la prueba por excelencia, dado que la saliva puede llegar a ser menos fiable y dar algún falso negativo debido a una recogida inadecuada o por baja carga vírica. Por ello es importante una correcta toma de la muestra de saliva para ello se debe enjuagar la boca con agua 30 minutos antes de la recogida y durante ese tiempo no comer, beber, ni mascar chicle, entre otros.