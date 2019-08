¿Nos lesionamos más en verano?

Llega el verano y con él los días más largos, las vacaciones, los días de sol y de buen tiempo…todo parece acompañar más aún a dedicar tiempo a los entrenos y a disfrutar del aire libre en la práctica deportiva. Y, sí, a más deporte…más probabilidades de lesionarse.

Así lo explica el Dr. Alfonso del Corral, jefe de Medicina y Traumatología del Deporte del Hospital Ruber Internacional. “De hecho”, apunta, “en 2017, la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SETRADE) presentó un estudio en el que concluía que el 25% de las lesiones sufridas en verano se deben a la falta de entrenamiento físico durante el resto del año, a la fatiga o al sobresfuerzo.” Sin embargo, no hay que dejarse llevar por la fatalidad y, mucho menos, renunciar a practicar deporte ni a los beneficios que supone para nuestra salud. El Dr. Corral sabe bien los consejos que debemos seguir para evitar o, al menos, minimizar, el riesgo de lesión.

Para tener una buena condición física hay que realizar ejercicio todos los días durante varios meses. Si no lo haces, te rompes

En primer lugar, lo importante es ir poco a poco, adaptándonos paulatinamente a la práctica deportiva y, a base de ir incrementando, mejorar nuestra condición física para poder aumentar la intensidad sin padecer lesiones. “Es simple, para tener una buena condición física hay que realizar ejercicio todos los días durante varios meses. Si no lo haces, te rompes", explica. Además, conforme sumamos años y si, además, ganamos peso, los músculos y tendones se van resintiendo cada vez más. Una buena manera de ir iniciándonos en la práctica deportiva es caminando. Se puede comenzar con media hora al día y aumentar el tiempo y la intensidad progresivamente.

Aprovecha el verano

También en verano es una época ideal para aprovechar lo que la Naturaleza y el entorno nos ofrece. Las actividades acuáticas en la playa o la piscina permiten realizar ejercicios muy variados sin apenas riesgos. “Además”, reconoce el especialista, “el peso dentro del agua es menor y las articulaciones sufren menos.” En los últimos años se ha extendido la idea de que caminar por la playa es bueno para mantenerse en forma. El doctor Alfonso del Corral admite que caminar sobre esa superficie no es recomendable porque la arena tiene recovecos en los que podemos meter el pie. “También existen playas con inclinación que hacen que carguemos más sobre una pierna que sobre la otra”.

Un deporte en auge es el running. Sin embargo, a pesar de que estemos acostumbrados a correr durante todo el año, en verano hay que tomar una serie de precauciones adicionales. Los expertos aconsejan evitar las horas de mayor temperatura y la deshidratación, pues las pérdidas de líquido son mayores por la alta sudoración. Para ello es preciso beber agua de forma continua, cada 20 o 30 minutos y, si no nos va a ser posible, reducir el tiempo de la sesión de forma que no nos salgamos demasiado de este margen.

Importancia del vestuario

Del Corral aconseja llevar ropa holgada y transpirable, así como zapatos apropiados para el deporte que practiquemos.

Finalmente, y muy, muy importante, hemos de ser perfectamente conscientes de nuestra forma física. Las recomendaciones habituales para aconsejar qué tipo e intensidad de ejercicio puede hacer un deportista se basan en tablas o fórmulas clásicas (como no superar una frecuencia cardiaca máxima de 220 menos la edad que se tiene) aunque, a veces, no son del todo exactas. No hay que obviar que el riesgo de padecer un infarto o una insuficiencia respiratoria está presente. Someter el cuerpo a un esfuerzo intenso requiere presentar unas condiciones saludables. “Muchas personas no conocen cuál es su estado”, subraya del Corral, “por lo que antes de iniciar cualquier actividad es recomendable acudir a un especialista para que lo verifique. Este nos realizará una analítica general y algunas pruebas específicas: cardiológica, podológica para valorar la pisada y otra para descartar lesiones de columna.”