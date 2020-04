Hacer la compra y Covid-19: qué hacer y qué no hacer

El estado de alarma en el que está sumido España para frenar la expansión de la Covid-19 incluye salir a la calle en una serie contada de casos, y hacer la compra de objetos de primera necesidad es una de ellas.

Este virus se contagia muy fácilmente y, según se está viendo, se puede contagiar antes de presentar los síntomas, así como días después de haber superado la enfermedad. Por ello, antes de nada, si has estado en contacto con alguien enfermo, o bien has superado la enfermedad, debes cumplir la cuarentena a rajatabla y pedir a alguien que te ayude con la compra.

Así, desde el Ministerio de Sanidad han elaborado una serie de recomendaciones para hacer las compras de los artículos de primera necesidad, a las que se suma Quirónsalud estos días, y que empiezan por que sólo acuda a la compra una persona de la familia, siempre y cuando no esté enferma o haya superado la cuarentena establecida para enfermos de Covid-19: “Pueden ir quienes no presenten síntomas (tos, fiebre, sensación de falta de aire), y siempre que se pueda. Lo más frágiles deben quedarse en casa y sólo se debe salir una persona”.

A su vez, el departamento que dirige Salvador Illa aconseja que se debe mantener una distancia mínima de 1 a 2 metros con el resto de las personas que se encuentren en la tienda o el supermercado, así como evitar las aglomeraciones de gente.

Ve conveniente igualmente el utilizar guantes de usar y tirar para elegir la fruta y la verdura, aunque esto es algo que se debería hacer desde hace tiempo, aunque, si no lo hacías, es una buena ocasión para adoptar esta medida de higiene tan básica.

Después, el no tocarse la cara y el lavarse las manos nada más llegar a casa es fundamental para no propagar el virus entre los convivientes del hogar, por si se ha podido estar en contacto con el virus durante la salida a realizar la compra, según remarca Sanidad.

Puede haber personas en tu vecindario que no puedan salir a la calle, bien porque están enfermas, o bien porque son personas de edad avanzada o dependientes. “Pregunta en tu vecindario si alguien necesita ayuda para hacer la compra. Puedes acercarle la compra a su puerta, manteniendo la distancia de 1-2 metros”, añade. Finalmente, el Ministerio de Sanidad ve imprescindible que, mientras nos encontremos haciendo la compra, actuemos siempre con respeto y empatía hacia los demás.

Desde el Gobierno de Canarias hacen hincapié en otra alarma en la que no debemos caer estos días, el desabastecimiento, y es que, según asegura, no va a faltar comida. “El suministro de alimentos está garantizado. Si adquirimos más de lo necesario aumentamos el desperdicio de alimentos”, afirma, por lo que hay que hacer la compra normal de siempre.

Lista de compra previa y las bolsas desde casa

Además, considera que lo mejor es hacerse una lista previa, ya que sólo así iremos directos al grano y nos llevará menos tiempo el hacer la compra, con lo cual reduciremos el tiempo de exposición y de posible contagio. “Lleva tu lista de casa. Compra sólo lo necesario. Haz tu compra en el menor tiempo posible”, aconseja.

Igualmente, recomienda que cada persona se lleve sus propias bolsas de casa, y a su vez usar éstas en lugar de los carritos o cestas que ofrecen en el supermercado o en la tienda. “No hables encima de los alimentos. No toques los alimentos sin guantes de usar y tirar. Si no puedes evitar toser, hazlo en el antebrazo y lejos de los alimentos. No te toques la cara desde que sales de casa hasta después de lavártela, una vez has regresado”, subraya.

Ve conveniente también elegir las horas del día en las que haya menos afluencia de gente. “Si vas a una tienda de comestibles pequeña espera tu turno en la calle, a metro y medio del siguiente cliente”, añade. Otro aspecto importante que resalta el Gobierno de Canarias es que lo preferible siempre es pagar con tarjeta o con el móvil, en lugar de con dinero en efectivo.