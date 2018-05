La enfermedad arterial periférica acecha silenciosa tras los achaques de la edad

Todos hemos escuchado a personas mayores quejarse de los típicos achaques de la edad. Lo hacen resignadas ante la supuesta inevitabilidad de síntomas que conllevan la pérdida natural de facultades físicas por el implacable paso del tiempo. Entre las más habituales, sentir fatiga, pesadez o cansancio en las piernas al realizar actividades tan cotidianas como andar o subir escaleras: “Son cosas de la vejez”, zanjan claudicantes. Pero no siempre: este también es uno de los principales síntomas de la denominada enfermedad arterial periférica (EAP), que acecha -y avanza- silenciosa en el 12 % de las personas en la cincuentena, y se dispara al 60 % a partir de los 80 años.

Son datos de la Guía Española de Consenso Multidisciplinar en Enfermedad Arterial Periférica elaborada por cuatro sociedades médicas y en la que, desde su inicio, advierte: “La prevalencia de la EAP es mayor que la percibida por los profesionales sanitarios, así como sus repercusiones, tanto clínicas como sociales y económicas, lo que la convierte en un importante problema de salud. Es, por lo tanto, una enfermedad infraestimada e infradiagnosticada”.

La edad es, en efecto, el principal factor de riesgo inevitable en la aparición y desarrollo de la EAP, que es a su vez pasarela directa a “graves patologías cardiovasculares y a una pérdida de calidad de vida, riesgo de amputación de extremidades y muerte”, explica el doctor Enrique Puras Mallagray, jefe del Departamento de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital La Luz y del Hospital Universitario Quirón salud Madrid.

Muchas personas no acuden al médico por este problema debido a que dan por hecho que es parte natural del envejecimiento y esto se suma a la dificultad del diagnóstico

Además, el tabaquismo (presente en el 80 % de los casos), la diabetes, la presión alta o el colesterolelevado, que sí son evitables o tratables, constituyen los grandes aliados de esta dolencia.

Placas en las arterias

Se produce cuando se acumula placa en las paredes de las arterias que abastecen de sangre a brazos y piernas. La placa es una sustancia compuesta por grasa, colesterol y calcio, y hace que las arterias se estrechen o se obstruyan. Esto puede reducir o interrumpir el flujo de sangre, generalmente hacia las piernas. Si la obstrucción del flujo sanguíneo es lo suficientemente grave, puede causar la muerte de los tejidos y, a veces, la amputación del pie o la pierna.

“Si no se trata, la EAP puede causar dolor en las piernas, dificultad para caminar, dolor de reposo por la noche en la cama, úlceras que no cicatrizan o infecciones en los dedos o en los pies. El dolor ocurre porque los músculos de las piernas no están recibiendo suficiente oxígeno. Además, se puede asociar con otras condiciones arteriales graves que conducen a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”, según el doctor Puras Mallagray, que dirige un programa multidisciplinar de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en los mencionados hospitales madrileños del Grupo Quirónsalud.

Junto al hecho de que muchas personas no reportan este problema a sus médicos porque piensan que es parte natural del envejecimiento, la dificultad del diagnóstico se debe también a que un elevado porcentaje de los pacientes no presenta síntomas o solo de forma intermitente. Esto subraya la importancia del cribado preventivo a partir de los 50 años, especialmente si formamos parte de los mencionados grupos de riesgo.

Cribados a partir de los 50

“El diagnóstico comienza con un historial médico cuidadoso, incluyendo factores de riesgo y examen físico, seguido por pruebas no invasivas que utilizan tecnología de ultrasonido de última generación para evaluar el flujo, la perfusión y las velocidades de la sangre dentro de los vasos en reposo y con ejercicio”, explica el doctor Puras Mallagray.

Los síntomas de las piernas mejorarán o se estabilizarán con el tratamiento médico y el ejercicio adecuados, lo que incluye el abandono del tabaquismo (que multiplica por cuatro la posibilidad de desarrollar EAP)

Exclusivamente a partir de los resultados de estas pruebas, el cirujano determinará la necesidad de realizar más pruebas invasivas o procedimientos para tratar la enfermedad. Por lo general, los síntomas de las piernas mejorarán o se estabilizarán con el tratamiento médico y el ejercicio adecuados, lo que incluye el abandono del tabaquismo (que multiplica por cuatro la posibilidad de desarrollar EAP).

“Sin embargo, es importante saber que el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en personas con enfermedad arterial periférica es mucho mayor”, advierte el doctor Puras Mallagray. Según la Guía Española de Consenso, la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en pacientes con EAP (40-60%) y el accidente cerebrovascular supone entre un 10 y un 20%. Sólo entre el 20 y el 30% de los afectados muere por causas no cardiovasculares.

El especialista de los hospitales La Luz y Quirónsalud Madrid destaca la importancia de un abordaje multidisciplinar y multifocal a esta compleja enfermedad: “Nuestro equipo de cirugía vascular ofrece una amplia gama de opciones de revascularización, cruzando las estenosis y las oclusiones totales de los vasos mediante técnicas endovasculares y administrando una gran variedad de tratamientos, incluido el bypass quirúrgico cuando es necesario. Trabajamos con expertos en podología y pie diabético para combinar las habilidades de revascularización con los de un cuidado integral de las heridas en los pies, utilizando en casos necesarios cirugía reconstructiva y procedimientos de amputación menor con preservación de extremidades”.

Pero no siempre es inevitable llegar a esa fase del tratamiento. “Todos podemos reducir nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares si no fumamos, mantenemos un peso corporal saludable y hacemos ejercicio al menos 30 minutos al día, además de hacernos analíticas para detectar un colesterol alto o descartar una diabetes”, concluye el doctor Puras Mallagray.