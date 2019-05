Las cinco claves para gestionar mejor tu pyme y aumentar la productividad de tus empleados

Las pequeñas y medianas empresas ya representan el 99% del tejido empresarial español y es por eso por lo que es fundamental que hayan profesionales que se dediquen a hacerlas crecer, cuidarla y sobre todo asesorarlas a nivel financiero.

Tras la crisis de 2008 multitud negocios tradicionales tuvieron que poner el cierre, pero por otra parte, como es común en el ADN español, mucha gente supo reinventarse y salir adelante, con nuevos proyectos, más ilusionantes y disruptivos, sin dejar de lado la esencia de cada uno.

Y es que uno de los ejemplos más claros es el de la conocida Sombrerería Mil de Barcelona que tiene como propietaria a Núria Arnau, clienta desde hace muchos años de Banco Sabadell.

Una historia real sobre la lucha por sacar adelante un negocio familiar en el que entra a formar parte en los 80, una época donde los sombreros no estaban, precisamente, muy de moda. Y de cómo a lo largo de los años, unas veces por necesidad y otras por inquietud, ha tenido que reinventar el negocio, ampliando su taller, lanzando su propia marca de sombreros y vendiéndolos por todo el mundo a través de internet. Una sucesión de acontecimientos en los que siempre ha contado con Banco Sabadell para ayudarle, no sólo con la financiación, sino también a la hora de tomar decisiones económicas.

Si tú, como Nuria Arnau, tienes una pyme, no te puedes perder las cinco claves que te brinda Banco Sabadell para que tu negocio tenga éxito:

Cuenta siempre con un colchón financiero

Emprender es apasionante, pero también tiene sus riesgos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 20% de las empresas no supera los dos años de vida.

La forma de protegerte ante un eventual fracaso es emprender con un colchón financiero. De esta forma, aunque la empresa quiebre, tú no lo harás con ella. Esa malla de seguridad te dará tiempo para rehacerte y buscar nuevas vías de ingreso, bien como asalariado o con otro proyecto empresarial.

Además, la seguridad que te da ese colchón hará que trabajes mucho más tranquilo y que las posibilidades de éxito sean mayores.

Separar las cuentas personales de las profesionales

Uno de los errores más habituales de los emprendedores es mezclar las finanzas personales con las de la empresa. Los más proclives a hacerlo son los autónomos, que no están obligados por ley a tener una cuenta corriente diferente para su actividad profesional.

La primera solución es tener dos cuentas corrientes, una particular y otra profesional. Por eso mismo existen las cuentas para empresas y las cuentas para autónomos. A partir de ahí, conviene tener claros qué gastos puedes cargar en cada cuenta y evitar la tentación de usar de forma indiscriminada la cuenta de la empresa.

Solo tienes que pensar en qué pasaría ante una inspección de Hacienda para darte cuenta de la importancia de dicha distinción.

Esta separación también debe ser legal. En otras palabras, tiene que servir para proteger tu patrimonio si el negocio fracasa. Para eso precisamente existe la figura del emprendedor de responsabilidad limitada o una sociedad limitada, donde no deberás responder con tus bienes de las deudas de la empresa.

Ponte siempre un salario y respétalo

Es más, ese sueldo debería estar en consonancia con tu valía profesional, siempre dentro de un orden. A fin de cuentas, solo así podrás mantener el balance financiero en tu vida personal. Además, si no computas tu salario, estás haciéndote trampas al solitario porque estás dejando fuera de las cuentas de la empresa uno de los gastos fijos mensuales.

No pienses que porque la empresa gane dinero tú también lo harás

La mayoría de personas piensa que si una empresa va bien, también sus cuentas serán boyantes. La realidad es diferente: es más que probable que de una facturación de un millón de euros no salgan 500.000 euros de beneficio.

Que la empresa marche viento en popa solo quiere decir que el negocio funciona, no que tus cuentas también lo hagan.Si has seguido los consejos anteriores, habrás aprendido primero a separar tu dinero del de la empresa y segundo a tener un salario. Tus finanzas personales deberían ser acorde a ese salario, no a los ingresos del proyecto.

Planifica y piensa en el futuro: ahorra e invierte

La mayoría de emprendedores son autónomos. Es una fórmula de ahorrar costes a la empresa y de cubrir una necesidad legal: toda compañía necesita un administrador que sea autónomo. Y eso quienes no emprenden directamente bajo esta modalidad.

Como autónomo es muy fácil que cotices por la base mínima, lo que tendrá un impacto directo en tu pensión de jubilación. De media, la pensión del autónomo es un 41% menor que la de un asalariado, precisamente porque cotizan por el mínimo.

La traducción práctica es que necesitarás planificar mejor tus pasos y bien aumentar la cotización o ahorrar e invertir para crear tu propia pensión. Así podrás disfrutar de la jubilación y del futuro que deseas.

Un empujón extra

Si con esto cinco consejos no fuera suficiente para relanzar tu negocio, siempre puedes contar con una ayuda extra gracias a proyectos como el Hub Empresa Valencia de Banco Sabadell o la herramienta estar donde estés.

Se trata de un nuevo espacio de oficinas en el que los clientes del banco podrán hacerse preguntas y encontrar elementos y criterio para dar respuestas a sus retos de futuro, inspirarse con el asesoramiento recibido y con las experiencias de otros y encontrar nuevos partners y conocer nuevas empresas en un entorno de frontera con todo tipo de compañías y profesionales.

Hub Empresa está dirigido a empresas de todos los tamaños y de todos los sectores, las cuales encontrarán una oferta diferenciada y enfocada a su segmento, pero también actividades donde descubrir oportunidades en espacios de frontera, donde por ejemplo pondremos en contacto empresas tradicionales con empresas innovadoras.

En este lugar también encontrarán asesoramiento por parte de profesionales expertos en:

Estrategias de financiación empresarial

Estrategias de expansión (internacionalización, franquicias…)

Transformación digital

Financiación y crecimiento de startups

Economía sectorial y de coyuntura

Así como talleres formativos en las mismas áreas de conocimiento y eventos inspiradores e iniciativas para potenciar el networking.

Los clientes de Banco Sabadell dispondrán además de un espacio físico para venir a trabajar. En solitario o con clientes o con su equipo... En salas equipadas con todos los servicios que podrán reservar en el centro de Valencia.