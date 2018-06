Branded Content

El chef Dan Barber recibe el Chefs´Choice Award 2018

El galardón, patrocinado por Estrella Damm, reconoce al mejor chef por decisión de sus colegas en el marco de la gala de The World’s 50 Best Restaurants. Su local, el Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, EEUU), ocupa la duodécima posición de la lista de los mejores restaurantes del mundo