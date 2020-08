120 años desarrollando infraestructuras

Hace 120 años FCC inició su actividad constructora a través de la primera adjudicación de ejecución de los muelles España, Baleares, Nuevo y de Pescadores, todos ellos en el puerto de Barcelona.

Desde 1900, la compañía ha diseñado y construido infraestructuras singulares y necesarias para la sociedad.

FCC es una compañía innovadora, pionera y líder en el sector de la construcción. En 1910, fue la primera empresa en utilizar en España los firmes bituminosos mediante riego con alquitrán. Esta acción tuvo una especial importancia, convirtiéndose la empresa en una de las principales referencias en pavimentación y adoquinado de las principales ciudades españolas. En 1960, la compañía por primera vez en España hace uso del hormigón pretensado en la construcción de estructuras urbanas.

Su historia, ha estado ligada al desarrollo de infraestructuras culturales, como la Exposición Universal de Barcelona de 1928 o la Exposición Universal Sevilla de 1992, en la cual ejecutó los pabellones de Cataluña, Italia, Puerto Rico y de Servicios. Edificios con el Museo de Ciencias o el Oceanográfico de Valencia, el Museo de Colecciones Reales o la Caja Mágica en Madrid, llevan su sello.

En 1932, FCC ejecutó una de las primeras estaciones depuradoras de aguas residuales "La China", en Madrid. Tras la Guerra Civil, su compromiso con el país adquirió una fuerte relevancia, participando en la reconstrucción de las principales infraestructuras así como en la ejecución de factorías como la de Seat, en la Zona Franca de Barcelona, y Pirelli, en Manresa (Barcelona).

Transportes

FCC ha desarrollado las principales infraestructuras de transportes del país: la prolongación de la línea de metro de Barcelona; fue la primera empresa en realizar la ampliación de la actual A-VI Madrid-Coruña, esto constituye la creación de los primeros kilómetros de carretera moderna; la base aérea de Torrejón de Ardoz. En 1967, inició la construcción de la primera autopista de peaje en España, correspondiente al trayecto Barcelona-La Junquera.

Fueron los primeros en perforar un túnel mediante escudo en metro de Madrid, en la nueva línea de metro Pacífico-Oporto e incluso los primeros en la construcción del túnel urbano de Barcelona. En 1999, tuvo un papel clave en la construcción del anillo de metro “Metrosur”, además realizó la prolongación de la línea 10, que une la red del Metro de Madrid con Metrosur. En cuanto a tranvías, la compañía ha ejecutado los de Murcia, Zaragoza y Parla, entre otros.

FCC ha sido un actor clave en el desarrollo de la Alta Velocidad Española, construyendo una gran parte de la primera línea que conecta Madrid-Sevilla, además de las dos estaciones terminales Madrid-Atocha y Sevilla-Santa Justa. En 1999, contribuyó a la construcción del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona junto con la estación de Zaragoza-Delicias. Destacar, que FCC ha ejecutado distintos tramos del AVE a Almería y AVE Madrid-Extremadura. Otro hito de la obra civil, fue la ejecución del lote 1 del Túnel de Pajares (Asturias) así como la construcción de la tercera pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Madrid-Barajas y la terminal 4 y su edificio satélite.

En 1995, finalizó el distribuidor norte de la M-40 en Madrid, infraestructura clave de movilidad urbana en la capital. Además FCC ejecutó hasta la fecha el mayor contrato de obra civil desarrollada en España: autopistas radiales de Madrid R-3 (Madrid-Arganda del Rey), R-5 (Madrid-Navalcarnero) y un tramo de la M-50, que totalizan cerca de 100 kilómetros de autopista.

En edificación no residencial, a lo largo de su historia FCC ha construido edificios como: torre Castellana dentro del complejo financiero de las cuatro torres en Madrid, torre Puerta Europa (Madrid), la rehabilitación del Casón del Buen Retiro o de la Plaza Mayor de Madrid; distrito C de Telefónica, Caja Mágica como primera infraestructura deportiva con cubierta retráctil; el Wanda Metropolitano, sede del At Madrid; desde 1968 construyen los principales centros comerciales de El Corte Inglés; torre Picasso; el hotel W de Barcelona, entre otros. Todos ellos constituyen un ejemplo de la capacidad técnica y constructiva de la compañía.

Desarrollo internacional

En los 120 años de historia de la compañía, FCC obtuvo su primer contrato en 1979, con la canalización de 640 kilómetros para cable coaxial de la red telefónica de Trípoli (Libia). A este contrato se le han sumado otros como: la construcción de la autopista Fredericton-Moncton, en Canadá; la terminal de pasajeros del aeropuerto de Santiago de Chile; el primer túnel sumergido de Latinoamérica, el túnel de Coatzacoalcos, en México; las autopistas M-50 y N-6 en Irlanda; el puente sobre el Danubio que une Rumania con Bulgaria; autopista I-95 en Miami; canales de acceso al Canal de Panamá; la primera y segunda línea de metro de Centroamérica; el metro de Toronto en Canadá; puerto de Acu (Brasil); la ampliación del aeropuerto de El Dorado en Colombia; el metro de Doha en Qatar.

En la actualidad, ejecuta infraestructuras como las líneas 4-5-6 del metro de Riad en Arabia Saudí, uno de los mayores contratos de ingeniería y construcción desarrollados por una empresa española en el mundo. También, es necesario citar, las líneas 2 y 4 del metro de Lima (Perú); así como distintos tramos ferroviarios en Rumania.

La construcción de la depuradora de Abu Rawash en Egipto o la modernización y ampliación de la depuradora de Glina, en Bucarest (Rumanía); el puente Gerald Desmond en Los Ángeles (EE.UU); la prisión de Haren en Bélgica; el diseño y construcción de dos edificios del centro de estudios superiores Dublín Institute of Technology (DIT) en el campus de Grangegorman en Dublín (Irlanda) o la nueva pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Dublin (Irlanda). En Latinoamérica, FCC ejecuta la construcción del túnel del Toyo, el túnel más largo de Latinoamérica. Recientemente, la empresa ha ganado sus primeros contratos en Noruega, diseño y construcción de la autopista E6 Ulsberg-Vindasliene y en Países Bajos, con el diseño, la construcción y el mantenimiento de un tramo de la A9 Badhoevedorp-Holendrecht, cerca de la ciudad de Ámsterdam y su aeropuerto.

En México, la compañía ha sido adjudicataria del tramo 2 Escárcega-Calkiní del Tren Maya.

Los profesionales del área de construcción del Grupo FCC a través de sus infraestructuras dan servicio a más de 500 millones de ciudadanos en todo el mundo. En España, más de 25 millones de ciudadanos hacen uso de las infraestructuras diseñadas y ejecutadas por FCC Construcción. Durante todos estos años, la compañía ha demostrado su capacidad técnica y de innovación, así como han permitido demostrar el compromiso de la compañía con la ciudadanía, mejorando su bienestar.

Una empresa ligada con el ciudadano

El área de construcción del Grupo FCC tiene un compromiso con la sostenibilidad, que se refleja en ser la primera constructora en obtener el certificado del sistema de trazabilidad de gestión de residuos “Residuo Cero”, concedido por AENOR. Además FCC Construcción es la primera empresa constructora del mundo en unirse al grupo “Sustainable Finance” de United Nations de Global Compact.

También se han convertido en la primera empresa española en obtener el certificado de AENOR conforme a la norma ISO 44001, que destaca la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Relaciones de Trabajo Colaborativas (SGRTC).

FCC trabaja cada día por convertirse en un agente de cambio implicado en la transformación de las sociedades en las que está presente.