Ventajas de la reconstrucción mamaria con tejido propio frente a los implantes artificiales

Cuando una mujer es diagnosticada de cáncer de mama, la prioridad –lógicamente- es su curación. Si los tratamientos con radioterapia y quimioterapia no son suficientes, se debe recurrir a la extirpación de la mama o mamas afectadas. En estos casos, la paciente debe decidir si quiere que le reconstruyan el pecho, lo que sucede en un elevado número de casos dados los efectos psicológicos adversos que muchas mujeres sufren al ver sustancialmente modificada su imagen corporal. En tal caso, ¿cuál es el mejor procedimiento: usar un implante de silicona o tejido propio?

Ambas alternativas presentan ventajas e inconvenientes frente a la otra, pero un creciente número de especialistas se inclina por usar tejido propio de la paciente. Aunque requiere más tiempo de hospitalización (de dos a cinco días) y más cicatrices, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) considera que “el resultado estético de esta técnica es muy superior, sólo suele precisarse una intervención y no existen los problemas relacionados con el uso de implantes”.

La mencionada sociedad médica alude a que los implantes artificiales (generalmente de silicona) pueden provocar la formación por el organismo de una cápsula cicatricial interna alrededor del implante (contractura capsular) que provoca que la mama reconstruida tenga una consistencia más dura de lo normal, generando dolor o molestias. “Se trata de una respuesta fisiológica exagerada a un cuerpo que el organismo no reconoce como propio, lo que puede obligar a su eliminación mediante una nueva cirugía”, añade la Secpre. La eventual rotura o desplazamiento del implante o la aparición de infecciones son otros riesgos.

Microcirugía al servicio de la reconstrucción

Existen dos técnicas para la reconstrucción mamaria con tejido propio, procedente de la espalda, abdomen, glúteos o muslos de la paciente. En uno de ellos, estos tejidos o colgajos siguen unidos a su sitio original, conservando su vascularización, y son trasladados hacia la mama mediante un túnel que corre por debajo de la piel. Según la técnica puede ser preciso o no emplear, además, un implante. En el otro procedimiento, el tejido es completamente separado y trasplantado al pecho mediante su conexión a los vasos sanguíneos de esta zona.

Pero no todos los hospitales están preparados para realizar la reconstrucción mamaria mediante el trasplante de tejido, ya que requiere una alta especialización en microcirugía. “Aunque la reconstrucción mamaria no es ninguna novedad, este tipo de técnica requiere formación y experiencia específica en microcirugía por parte de los profesionales y del centro, lo que no siempre se da”, afirma el doctor Marco Romeo, especialista en cirugía plástica del Hospital General de Villalba (Madrid).

Este hospital público madrileño es ya un referente en la reconstrucción mamaria mediante trasplante pese a su alta complejidad. Tanto que, tras realizar con éxito más de treinta intervenciones, los 4.000 cirujanos miembros de la sociedad internacional de cirugía plástica Interactive Plastic Surgery Network pudieron presenciar recientemente en tiempo real la última reconstrucción mamaria mediante trasplante realizada por un amplio equipo en el que, junto al doctor Marco Romeo, participaron las también cirujanas plásticas Carmen Cárcamo e Inmaculada Masa, las instrumentistas Beatriz Robina e Isabel Figueras y el anestesista José Luis García.

La intervención, que duró más de doce horas, utilizó tejido del abdomen de la paciente, que ya se recupera sin complicaciones de la exitosa reconstrucción. El mencionado especialista del Hospital General de Villalba insiste en las ventajas de esta técnica autóloga frente a los implantes artificiales. “Se traduce en mejores resultados a largo plazo y mayor seguridad, al realizarse todo el proceso en una sola intervención, lo que reduce tiempo en quirófano y, por tanto, también riesgos asociados a la operación. Además, al prescindir de la prótesis de silicona, se evita así la necesidad de recambio y mantenimiento de los implantes a lo largo de su vida”.