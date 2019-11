Termostato inteligente: el invento que revolucionará tu hogar

Fácil de usar y de instalar, totalmente programable y adaptable a la temperatura deseada mediante nuestro smartphone son algunas de las características que definen a un accesorio tan útil como es el termostato inteligente.

Ya sea un modelo con sistema de geolocalización, previsión de tiempo o el novedoso modo ausente, este original y fascinante dispositivo nos permite en muchos de los casos obtener, gracias a su control de consumo, un ahorro en la factura del gas de hasta un 30% menos en comparación a otros años.

No malgastes energía ni derroches tu dinero este invierno y hazte con uno de estos 4 termostatos inteligentes que revolucionarán tu hogar:

Ahorra en la factura del gas de cada mes sin pensártelo dos veces con el termostato inteligente NTH01-ES-EC de Netatmo. Este termostato digital es capaz de crear un programa personalizado de calefacción según nuestro ritmo de vida con tan solo responder a cinco sencillas preguntas.

Elige entre sus diferentes modos y deja que el dispositivo se adapte a la climatología exterior para ofrecer en tu hogar el confort y la temperatura adecuada. Este modelo es compatible con más de 1500 tipos diferentes de calderas y también, es apto para un funcionamiento por Alexa o Google Assistant.

Dota a tu casa del confort y de la comodidad que necesitas durante todo el año con este termostato digital programable durante toda la semana. Controla tu calefacción de caldera a gas y deja de pasar frío durante los meses más crudos del año. Además, estarás ahorrando dinero a la vez que utilizas su novedosa tecnología. Este termostato AVStar funciona con dos pilas, y va conectado a nuestra caldera a través de cable. Dispone de hasta 5 programas de encendido y apagado y dos programaciones extra pensada para los fines de semana.

Calibra la temperatura de tu casa con uno de los termostatos más destacados del mercado capaces de ahorrar hasta más de un 30% en tu factura gracias a su detector de ventanas abiertas, adaptación meteorológica y skill de geolocalización. Su monitor de ambiente confortable nos proporcionará toda la información relativa a la calidad del aire de nuestro hogar y del exterior, manteniendo un ambiente saludable en el interior. Cuenta con la función por voz Alexa de Amazon y con otros modelos de asistentes inteligentes. Compatible con más del 90% de los sistemas de calefacción.

La compañía Honeywell Home nos presenta un modelo de termostato inteligente que no dejará indiferente a nadie. Tremendamente sencillo de configurar, nos permite programar y controlar todos sus programas y modos de uso desde nuestro smartphone, ayudándonos de esta manera a satisfacer nuestras necesidades y a disponer siempre en nuestro hogar de la temperatura correcta. Pantalla táctil, eficiencia energética y compatible con Alexa, Google Home, Apple Home Kit e IFTTT.

Pues lo compré hace tiempo y no he podido usarlo bien hasta que ha entrado el invierno y ahora ya luego dar mi opinión. Lo primero las conexiones : tiene distintos modos de conectar la caldera y tú eliges el que más te conviene yo diría que viendo los esquemas paracticsnfnte se puede conectar a cualquiera. Lo segundo la conectividad : se conectó perfectamente al wifi y hasta hoy no he tenido problemas de conexión. Solo una vez me ha llegado al móvil un mensaje diciendo que había problemas de conexión pero cuando lo fui a comprobar estaba bien conectado. Se puede usar con su app pero yo lo uso con SIRI desde mi iPhone y funciona genial desde HomeKit.