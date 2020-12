La Navidad, siempre contigo

Generosidad, comprensión, optimismo, confianza, esperanza… Muchos son los valores necesarios en estos meses tan extraños que nos está tocando vivir, una época que a todos nos ha robado tiempo de sueño y sueños que cumplir, ha evitado la repetición de recuerdos imborrables y ha dejado en el camino experiencias que sólo pasan una vez en la vida. Sin duda alguna afrontamos unas Navidades diferentes, especiales, pero desde la Fundación Cajasol no han dudado en abrir las puertas de sus tradicionales belenes en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva y organizar en torno a ellos su programación de Gozos de Diciembre. Adaptada a todos los protocolos y normas de seguridad establecidas por el Gobierno. Con los eventos sujetos a modificación horaria por ajustes según la normativa vigente en cada momento. Pero con sus puertas abiertas de par en par a la sociedad.

En Sevilla el Belén, bajo el título 'La ilusión renace en Belén' puede visitarse hasta el próximo 5 de enero de 11 a 21 horas. 24, 31 de diciembre y 5 de enero: De 11 a 14 horas; 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado) y en él se quiere poner de manifiesto la importancia de seguir teniendo la posibilidad de disfrutar del Nacimiento en familia. Se trata de un Belén de más de 145m2, con más de 150 figuras. En Cádiz el Nacimiento, de estilo hebreo, con una superficie de 48 metros cuadrados, cuenta con unas 60 figuras articuladas de candelero de 40 centímetros realizadas en el taller de Artesanías Garduño. Adornado con múltiples complementos de origen napolitano y con construcciones realizadas en porexpán y madera. Puede visitarse en el mismo horario que en Sevilla.

En Córdoba se trata de un Belén inédito de estilo nórdico creado por la Asociación Cultural de Belenistas de Córdoba. Se compone de alrededor de 50 figuras, todas ambientadas en la época del nacimiento de Jesús. La mayoría de las figuras son de Joaquín Pérez. Algunas fueron creadas por Olot hace más de 100 años, como la escena de la Anunciación de los ángeles en la cueva. Las escenas están inspiradas en un paisaje nórdico, con una sierra nevada al fondo. El Belén tiene más de 30 metros cuadrados y se puede visitar de 11 a 14.30 horas, y de 17 a 20.30 horas excepto los días 24, 31 de diciembre y 5 enero, que se abrirá de 11 a 14.30 horas. En Huelva, por último, la Asociación Belenista 'El Templo', de la Palma del Condado, ha sido la encargada de dar forma este año al Belén, que puede visitarse en la Sala de Exposiciones El Comercial (C/Jesús Nazareno, 12). Un belén a cuatro caras que permite contemplar numerosas escenas con diferentes perspectivas, lleno de detalles dentro y fuera de sus construcciones, que podrán disfrutar todos los onubenses hasta el día 5 de enero, de lunes a sábado, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas; domingos, días 24, 31 de diciembre y 5 enero, de 11 a 14 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado. Se trata de un Belén napolitano, caracterizado por su espectacular escenografía y profusión de figuras. Abarca una superficie de 15m2, con un total de 110 figuras. El repertorio de accesorios es uno de los mayores alicientes del Belén Napolitano, constituyendo un apartado especial los alimentos que, para esta ocasión, han recreado en productos típicos onubenses tales como gambas, chocos, almejas, fresas, chacinas...

Una programación para todos los públicos

Sin duda alguna la programación de los Gozos de Diciembre es una programación especial, diferente. Este año no se puede desarrollar de la misma forma que otras ocasiones, pero se cumple el objetivo principal de no dejar pasar la oportunidad de celebrar la Navidad, siempre con todos los andaluces. Por su cercanía, por su compromiso, por su sensibilidad, por su empatía, por su cooperación, por su tolerancia, por su adaptación, por su felicidad. Desde la Fundación Cajasol trabajan día a día a lo largo de todo el año para que la actividad no se detenga, para que la ilusión permanezca, para que la solidaridad crezca. Así, toda la recaudación de los eventos irá destinada a fines sociales y solidarios.

En Sevilla el Pregón Navideño 2020, a cargo de Cristóbal Navarro, presidente de la Peña Cultural la Antorcha, y de la mano de la Asociación de Belenistas de Sevilla, supuso el modo más entrañable posible de darle la bienvenida a esta Navidad. Tras él, a lo largo de los últimos días, ya han dejado sus latidos de garganta los integrantes de Black Light Góspel, junto a Rebeca Rods, y el chiclanero Juan José Alba, tras sorprender al mismísimo Alejandro Sanz en el concurso televisivo LA VOZ. Hasta el 2 de enero se podrá disfrutar de conciertos, musicales, cine familiar, conferencias, monólogos… Las entradas pueden adquirirse en la taquilla de la Fundación Cajasol (C/Álvarez Quintero) o en www.fundacioncajasol.com, aunque para algunos de los eventos ya se han agotado las plazas. Es el caso del concierto de Manuel Lombo, uno de los grandes protagonistas del mes con su ‘Cantes de Diciembre’, el monólogo de Manu Sánchez o la actuación de La Flaka. Y es que tanto para los artistas, como para el público, en tiempos de pandemia subirse a un escenario o sentir de cerca a sus intérpretes favoritos sí que se ha convertido en un auténtico gozo. Manuel Lombo actuará en el Teatro Cajasol en Sevilla el próximo 23 de diciembre, y estará también en Córdoba, Jerez y Huelva.

La programación de los Gozos de Diciembre está prevista, como siempre, para todos los públicos, pero si hay alguien para quienes estas fechas son especiales esos son los niños. Es por ello que tanto el cine familiar como los espectáculos infantiles siguen teniendo una especial relevancia. La programación de cine familiar comenzó este domingo 13 diciembre (17 horas), con la proyección de la película ¡Canta!, de Garh Jennings. El domingo 20 (17 horas) será el momento de El regreso de Mary Poppins, de Ron Marshall, y el domingo 27 de diciembre, vuelve un film de animación: Mr. Link. El origen perdido. Entre los espectáculos podemos disfrutar de ‘El Viaje de Pinocho’ (sábado 19 de diciembre), Caperucita Roja y el bosque animado (22 de diciembre) o ¡La Reina del Hielo! El musical (29 de diciembre).

A lo largo de estos meses de pandemia la Fundación Cajasol ha impulsado con todas sus fuerzas una #CulturaSegura. Y en este mes de diciembre no iba a ser menos. Dentro de su programación encontramos encuentros y conferencias con escritores de primer nivel como Santiago Posteguillo, que presentará 'Julia: una nueva mirada para una historia completa’, José Mateos o Alberto del Campo Tejedor en ’Páginas para la Navidad'. Mitos y leyendas para la Nochebuena’.

En Cádiz las actividades dieron comienzo con el taller de cocina navideña ‘Elaboración del Roscón de Reyes’, que repetirá cita el 29 de diciembre. Hasta el 3 de enero se podrá disfrutar de conciertos, conferencias, talleres, monólogos…La actuación de Manuel Lombo, servirá para inaugur el Teatro Cajasol Jerez el próximo 22 de diciembre. Un día después celebraremos el tradicional concierto de Navidad en la Catedral de Cádiz, con David Palomar y su espectáculo ‘De Cai a Belén’, repleto de de villancicos tradicionales de autores gaditanos y de propia autoría. Y despediremos el año de buen humor gracias al ingenio de Manolo Morera y su monólogo ¡Ahí te quedas 2020! (30 de diciembre, a las 19.00 horas).

De entrada libre previa inscripción será el concierto de la Orquesta Barroca de Cádiz en el patio del Museo de Cádiz (3 de enero a las 12.00 horas), en colaboración con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, y el concierto ‘Suena Cádiz en Navidad’ (21 de diciembre a las 19.00 horas).

En Córdoba el Belén inspira el espíritu navideño en la sede de Ronda de los Tejares, 32 y las actividades previstas se concentran en la Sala Orive los primeros días de enero, con el espectáculo de magia ‘La magia de los libros’ (4 de enero), como el Teatro-Circo ‘Heavy’ (4 de enero), y el concierto ’Tributo a Michael Jackson’ (doble sesión el 3 de enero). Inscripciones en www.fundacioncajasol.com

La programación se completa con el esperado concierto de Manuel Lombo en el Gran Teatro de Córdoba (28 de diciembre), en colaboración en gira del INAEM. Manuel Lombo en su origen cantaor de flamenco, magnífico autor y compositor, intérprete de una obra repleta de aromas flamencos con muchos matices y una lírica tan hermosa como realista. En él resalta todo un hervidero de ideas, catalizador de proyectos y realidades con exquisito cuidado en su puesta en escena como el de llevar el flamenco a lugares sacros y grandes espacios como las Catedrales de Sevilla, Pamplona, Salamanca, Córdoba y Cádiz, entre una innumerable lista de templos de estas características durante los últimos ocho años. En Cantes de Diciembre nos presenta un espectáculo de enorme éxito y acogida por parte del público, con el que gira desde hace 9 años por las principales iglesias, catedrales y por supuesto teatros. El sevillano interpreta una cuidada selección de villancicos tradicionales, así como otros compuestos por él, con su personal combinación de talento y sensibilidad.

Manuel Lombo cerrará su gira en Huelva el 30 de diciembre, con su actuación en la Casa Colón. Entradas ya a la venta en https://huelvatickets.com al precio de 15 euros. Tanto los talleres de magia, que iniciaron esta aventura maravillosa el pasado 4 de diciembre y lo cerrarán el próximo de enero, como de manualidades navideñas con materiales reciclados (18 de diciembre), cuenta cuentos con Irene Reina (22 y 29 de diciembre) y villancicos toman especial relevancia, con entrada libre hasta completar aforo, previa inscripción en fundacionhuelva@cajasol.com

Como novedad, este año la Fundación Cajasol no editará un disco de Navidad físico, pero pone a disposición de todos los ciudadanos un recopilatorio de villancicos, pertenecientes a la colección 'Así canta nuestra Tierra en Navidad', que está disponible en la web (www.fundacioncajasol.com) para que todo el mundo tenga acceso y pueda disfrutar de los sonidos de la Navidad. En las navidades de 1982, se iniciaba esta colección de ASÍ CANTA NUESTRA TIERRA EN NAVIDAD. En este año tan especial por todas las situaciones inéditas que nos están tocando vivir, la Fundación Cajasol ha querido recoger por primera vez una recopilación de diez temas, una selección de temas grabados, unos corales y otros por voces muy significadas de nuestra tierra, como José Mercé, Esperanza Fernández, Tomasa Guerrero ‘La Macanita’, Chano Lobato, Mariana Cornejo o Fernando Terremoto, entre otros, para ser reproducidos y descargados de forma digital por sus usuarios, manteniendo más vivo que nunca ese espíritu navideño y de unidad tan necesario en los tiempos que vivimos.