Jordi Sevilla: “El debate sobre los recortes y las privatizaciones en Sanidad es del siglo XX”

Para el economista y exministro de Administraciones Públicas durante el Gobierno de Zapatero, Jordi Sevilla, la gestión de la sanidad en España debe actualizarse. Lo refleja en su nuevo libro ’Qué está pasando con tu Sanidad’, donde repasa las claves que, a su entender, deben definir la gestión de la sanidad en el presente y el futuro. En su presentación, esto respondía a Vozpópuli...

En su libro defiende la colaboración público-privada en materia sanitaria. ¿Está agotado el sistema sanitario público que siempre se ha valorado muy positivamente dentro y fuera de España?

Una de las medidas de la transformación de la sanidad del siglo XX al XXI es actualizar la relación entre la pública y la privada, entre otras cuestiones porque en España existe una sanidad privada que es muy diferente a la que existía hace 20 o 30 años. Eso requiere una revisión de cómo podemos los ciudadanos tomar conciencia de que existe esa realidad. El grueso de la sanidad, en cualquier caso, es la sanidad pública y por lo tanto el centro de la preocupación tiene que ser la sanidad pública. Creo que el debate en torno a los recortes, que ha habido, y a las privatizaciones, que las ha habido, es un debate del siglo XX que, aún superándolo, es decir, volviendo a tener el dinero que tuvimos y la presencia pública que tuvimos, seguiremos teniendo que abordar los retos del futuro. La sanidad del siglo XXI se está definiendo en torno a vectores muy diferentes y temo que no son las que están encima de la mesa en el debate sanitario.

¿Cuáles son esos vectores?

Hay dos muy evidentes. Ha cambiado el paciente, el tipo de enfermedad. Vamos hacia enfermedades crónicas, que no se operan en quirófanos, que requieren otro tipo de tratamiento y prestaciones, y posiblemente otro tipo de titulados sanitarios con otro tipo de conocimientos. Y por otro lado, están cambiando las técnicas, no solo desde el punto de vista de la tecnología sino de la biomedicina. Está cambiando la manera con la que se tratan enfermedades. No podemos tener un sistema sanitario en el que el paciente cambia y la manera de tratarlo cambia, y el sistema no cambie. Eso es lo que reivindicamos en el libro.

¿Cómo tiene que cambiar el sistema?

Adaptándose a esos nuevos retos. Hemos propuesto 30 medidas concretas porque se habla mucho de un pacto de Estado sobre la reforma sanitaria, que tiene que ir más allá de los partidos políticos. Tiene que incorporar a la industria, a las asociaciones de pacientes, a los sindicatos, a los colegios profesionales...tiene que ser un pacto social porque cambiamos el eje en el que hacemos la prestación sanitaria.

Usted dice de todas formas que ha habido recortes y que los efectos se sentirán hasta la década de 2030…

Es verdad que ha habido recortes, negarlo...salvo Montoro, todos los demás aceptamos que ha habido recortes y eso ha deteriorado la sanidad, no tanto como parece, entre otras cuestiones, porque lo hemos sobrellevado con la paciencia de los pacientes y la profesionalidad de los profesionales...se han suplido en base a eso la listas de esperas...Pero vuelvo a insistir, esto es un debate del siglo XX, tenemos que empezar a hablar de la telemedicina, del enfermo crónico, de la medicina en casa, de la teleasistencia, de otro modelo sanitario, para atender a otro paciente.

El debate entonces no es tanto cuánto se gasta sino cómo se gasta…

Y sobre todo, si se gasta bien o no. Una de las medidas que se proponen para este pacto nacional sobre la transformación de la Sanidad es el concepto de eficiencia que pasa por tener una buena contabilidad de costes y saber bien dónde nos gastamos y cuánto. No es un problema solo de gastar más o menos, sino de tener garantías de que gastamos donde tenemos que gastar y lo hacemos de la manera más eficaz.

Usted habla de un debate del siglo XXI...el envejecimiento de la población es una de esas cuestiones….

Es una de las cuestiones que van a cambiar el perfil del paciente, vamos hacia enfermos crónicos, en parte vinculado al envejecimiento de la población y eso, podemos acabar encontrándonos con que nos sobran hospitales para atender enfermedades agudas y nos faltan centros de larga estancia para atender a pacientes con alzheimer.

Le preguntábamos por el envejecimiento por un tema de actualidad, las pensiones. Varios expertos alertan de que el sistema actual es muy generoso con los pensionistas y que es preciso cambiar el sistema...¿Usted qué cree?

Yo creo que no es imprescindible debatir sobre si es o no generoso. Podríamos hablar de la generosidad de los españoles cuando dimos 60.000 millones para rescatar a la banca...Se podría discutir mucho lo que es generosidad o no. Lo que es evidente es que vamos a tener en muy pocos años muchos más pensionistas de lo que tenemos ahora y eso va a obligar a revisar el sistema... Pero lo que no funciona es revisarlo unilateralmente en base a un gobierno con una mayoría absoluta como sucedió con el PP. Hay que recuperar el Pacto de Toledo, el consenso, y hay que incorporar a los partidos políticos y a los pensionistas.