La gran ventaja de los hornos pirolíticos: olvídate limpiar después de cocinar

La pirólisis se ha posicionado como una de las técnicas revolucionarias que tienen como objetivo la limpieza autónoma del horno. De esta forma tan sencilla, conseguimos decir adiós a la grasa, la suciedad y los restos de alimentos que quedan impregnados en las paredes del horno.

Pero ¿cómo funciona un horno pirolítico? Esta sencilla función de "autolimpieza" descompone la suciedad de los hornos de cocina al alcanzar temperaturas que rondan los 500º C. De esta forma, la grasa y suciedad del interior se descompone en vapor y cenizas, facilitando su retirada y limpieza, y todo ello, con la máxima seguridad. Limpiar horno nunca fue tan sencillo.

Por ello, te recomendamos 5 modelos de hornos pirolíticos, para que por fin puedas olvidarte de limpiar después de cocinar:

Electrolux - Horno pirolítico con pantalla LED, clase A+

Electrolux pone a nuestro alcance un modelo de horno pirolítico de acero inoxidable y anti huellas con una cavidad para 72 litros. Dispone de una amplia y sencilla pantalla LED para que podamos controlar hasta sus 9 funciones.

Eficiencia energética de clase A+, carriles telescópicos para facilitar la movilidad y sistema de calor UltraFan Plus con ventilador extra grande. Gracias a su función de pirólisis, la cual, además, nos avisa de si el horno requiere de limpieza, podremos olvidarnos de frotar después del cocinado.

Es una pasada. Un interior enorme. Bonito y con un montón de programas. Además de silencioso. La puerta se desmontan los cristales para poder limpiarlos fácilmente. Y está siempre fría. Cliente Amazon

Horno pirolítico con memoria para recetas y hasta 300ºC, clase A

Con capacidad para 71 litros y 13 programas de cocción, este modelo de horno pirolítico Bosch no dejará indiferente a nadie. Dispone de 3 niveles de autolimpieza para no tener que ensuciarnos las manos. Selección la función pirolítica y el horno alcanzará un máximo de 480º C para descomponer cualquier resto de suciedad; después, tan solo deberemos retirar las cenizas con un paño húmedo.

Dispone de almacenaje de 10 recetas y un sistema de calentamiento profesional 4D, para una distribución homogénea del calor.

El horno es simplemente magnífico, con la repostería consigues resultados profesionales aun sin tener ni idea y el manejo es muy sencillo. Todo un acierto. Cliente Amazon

Balay - Horno con función aqualisis

A diferencia del resto de modelos recomendados, este horno Balay dispone de Aqualisis, una función de autolimpieza muy similar a la pirólisis. Su funcionamiento con agua nos ofrece unos magníficos resultados. Tan solo debes verter agua y un poco de jabón para vajillas en su base. Cuando el proceso haya terminado, retiraremos el agua y tendremos el horno impecable.

Reloj electrónico, 7 funciones, display táctil y puerta abatible son las características más destacadas de este novedoso horno.

Electrolux - Horno pirolítico multifunción

Limpiar el horno después de una elaborada y exquisita receta nunca fue tan fácil. Gracias a este Electrolux pirolítico podremos limpiar su interior sin necesidad de mancharnos las manos. Este horno multifunción, dispone de unas temperaturas entre 50 y 250º C para el cocinado de cualquier tipo de alimentos. Marco Inox antihuellas, 60 litros de capacidad, multifunción 9, y pantalla LED Ámbar con reloj electrónico. ¿Qué más se puede pedir?

Excelente producto de fácil manejo. Ahora preparamos multitud de recetas sin tener que limpiar el horno constantemente. Cliente Amazon

Horno con función de pirólisis y 20 ciclos de cocción

Si estás buscando un horno multifunción conpirólisis, la marca Whirlpool nos presenta este modelo con 20 ciclos de cocción preestablecidos, capaz de seleccionar automáticamente la temperatura y el nivel de potencia, garantizando unos resultados perfectos. Gracias a su función de pirólisis, limpia todo su interior con tan solo pulsar un botón.

El horno es una pasada, es cierto que pasamos de uno muy antiguo a este, pero por ahora todo genial, Lo que mas me ha llamado la atencion es que todo se calienta igual por todas partes, el calor es muy uniforme, Tiene un sistema de precalentar que son 5 minutos. Tiene una luz muy potente y se ve todo muy bien. Cliente Amazon

