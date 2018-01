El norte de Europa está por hacer: retos y oportunidades para la construcción española

Las grandes empresas del sector han puesto la vista en el mercado exterior, en el que están obteniendo ya grandes éxitos debido a su experiencia y a la elevada calidad de sus proyectos de ingeniería y construcción. La cartera internacional de las principales constructoras españolas superaba en el primer semestre del año los 120.000 millones de euros. Varios países del norte europeo han puesto en marcha ambiciosos planes de infraestructuras que, sin duda, contarán con un destacado protagonismo de las empresas españolas.

Las constructoras de España cuentan con una amplio bagaje, tal y como quedó claro en la jornada, "Los nuevos mercados europeos para la construcción española", organizada por Vozpópuli y Acciona. Tras la bajada de actividad en el país, las empresa salieron a buscar proyectos fuera. A cierre de 2017, las empresas nacionales ya se encuentran presentes en 90 países, según María Moreno, directora de Internacional de Seopán.

"Son empresas que tienen una grandísima capacidad y ejecutan proyectos de gran complejidad"

"En origen salieron al exterior como empresas puramente constructora y se han ido diversificando. Además, se han ido concentrando debido a los momentos de necesidad vividos y ahora tenemos los grandes grupos que conocemos", recalca Moreno, a la vez que agrega que en construcción, las empresas española son las segundas a nivel mundial por volumen, solo superadas por las chinas.

Las propuestas de los países

Prueba de la gran internacionalización que se ha llevado a cabo se demuestra en Suecia. Las empresas españolas se llevan ya la mitad de la inversión en high-quality investment que se hace en el país. Grandes compañías como Acciona u OHL están presentes con grandes proyectos, tal y como asegura Malin Backman, project manager de la oficina comercial Suecia.

El Gobierno sueco ahora está metido de lleno en mejorar la velocidad de sus vías. Un tema en el que las empresas españolas tienen gran experiencia, ya que son las segundas a nivel mundial.

En Suecia necesitan nuevas infraestructuras para conectar bien las diferentes ciudades. "Queremos conectar con el tren de alta velocidad las ciudades y queremos actualizar las vías actuales", asegura Backman.

Algo parecido sucede en Estonia. En el país no existe un "gran plan", pero si tiene diferentes proyectos pequeños en desarrollo con el Gobierno y autoridades locales. Los ámbitos más importantes son también las interconexiones, tal y como explica Kersti Luha, responsable de asuntos políticos y económicos de la Embajada de Estonia.

"Queremos mejorar las infraestructura teniendo en mente los futuros inversiones e iniciativas empresariales", subraya. Entre los proyectos destaca la conexión de Estonia con las ciudades de Tallin, Tartu y Riga a través del ferrocarril.

Por otro lado, las megaconstrucciones de Reino Unidos suponen el mayor reto actual debido a su alta complejidad debido a su alta poblado, tal y como expone Fernando Pons, agregado comercial de infraestructuras de la Embajada deUK.

Hay 51.000 millones de libras pendientes de licitar en Reino Unido solo en alta velocidad. Hay una buena parte que ya está adjudicada pero aún quedan muchas superestructuras a las que podrían optar las constructoras españolas.

"Tenemos planeadas varias reuniones en España. Trabajaremos con Seopán y Fomento para dar a conocer la industria española", ha destacado el agregado comercial.

En Noruega la situación es muy parecida. "Es un país que está en construcción desde hace años", asegura Carmen Sanz, la presidenta de la Cámara Hispano Noruega.

Las distintas ciudades noruega se conectan ahora por avión y el gran plan del país quiere conectarlas por carreteras. "Queremos hacerla accesible", afirma.

Las infraestructuras que se quieren desarrollar son carreteras, túneles y puentes, pero también se plantean puertos y aeropuertos. "Hoy en día Noruega es el país en el que las empresas constructoras tiene que estar".

El país puesta por infraestructuras "mejores para los ciudadanos, menos costosas, que se valgan de la nueva tecnologías y que den como resultados una infraestructuras limpias".

Ante todos estos planes, Jesús Sierra, director general de Área EMEA y Middle East de Acciona, ha dicho que la intención de Acciona es poner su granito de arena. "Nuestra sociedad está avanzando y las empresas españolas hemos demostrado nuestra capacidad de adaptabilidad. Transferimos conocimientos cuando trabajamos con un empresa local y somos los número uno mundial en alta velocidad, después de China".

Sierra se ha mostrado "deseoso" de ver cuál es la velocidad que elegirá Suecia para su proyecto. También ha dicho que Noruega es un país plataforma con mucho que aportar y que Acciona sigue teniendo interés en el Reino Unido, a pesar del Brexit.

No obstante, agrega que aun existen barreras culturales en Europa. El idioma es una traba en ocasiones porque los contratos suelen firmarse en la lengua local, y en el caso de países con sus propio idioma puede suponer la diferencia de conseguir un contrato o no. "Firmar un contrato en un idioma que no dominas es complicado", asegura el directivo.