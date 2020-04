La nueva era de las endoscopias digestivas tras la covid-19

Pocas cosas van a seguir como antes de que surgiera la pandemia de covid-19. Gran parte de lo que nos rodea, al menos durante un tiempo, va a cambiar. En el ámbito de la medicina son varios los procedimientos que van a verse modificados, quizás ya para siempre, o al menos mientras dure esta etapa, para evitar posibles contagios.

Y es que el SARS-CoV-2, virus que provoca la enfermedad de covid-19, ha mostrado una capacidad elevada de trasmisión. En el caso concreto de la endoscopia digestiva, especialmente la que atañe al tracto superior, “se asocia con un riesgo significativo de trasmisión”, según advierte el doctor Pedro Rosón Rodríguez, jefe del Servicio de Aparato Digestivo y de la Unidad de Endoscopia Digestiva Avanzada del Hospital Quirónsalud Málaga, referencia a nivel nacional en este tipo de intervenciones.

En concreto, las endoscopias digestivas son procedimientos que emplean los facultativos para estudiar el aparato digestivo gracias a un endoscopio, un tubo flexible con una cámara. Según recuerda el Centro Nacional de Distribución de Información de las Enfermedades Digestivas de Estados Unidos, suelen realizarse por regla general en los hospitales, y tienen una duración cercana a la media hora.

Aparte de revisar en profundidad el tracto digestivo a través de la imagen que proporciona la cámara, en esta intervención el médico podría tomar muestras pequeñas de tejido, células o líquido del aparato digestivo para hacer pruebas; detener cualquier hemorragia; o bien hacer otros procedimientos, como agrandar el esófago (cuando hay estrechez), por ejemplo, según subraya el citado centro de investigación norteamericano.

Ahora bien, la pandemia de covid-19 está provocando una notable inquietud en la población general y, como no, en los profesionales y pacientes. “La endoscopia digestiva es un procedimiento diagnóstico-terapéutico de riesgo alto en el caso de las exploraciones endoscópicas altas, y de riesgo medio-bajo en el caso de las exploraciones endoscópicas bajas”, recuerdan en un documento conjunto de recomendaciones la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).

Este trabajo mantiene que, a fecha de 18 de marzo, se ha documentado “de forma consistente” la presencia del ARN del SARS-CoV-2 en las heces de pacientes infectados este virus y, ocasionalmente, en las biopsias colónicas. “La eliminación de virus a través de las heces puede ser más prolongada que su detección en secreciones respiratorias. Además, la trasmisión se puede producir en pacientes asintomáticos. No obstante, hasta el momento, no existe información sobre la potencial trasmisión del virus mediante esta vía, ni el potencial contagio de profesionales a través de la misma”, mantienen.

A este respecto, el doctor Rosón resalta que la presencia de afectación del tracto digestivo y/o del hígado es relativamente frecuente en los casos de covid-19. “Un pequeño porcentaje de los pacientes infectados presenta diarrea, náuseas, vómitos y molestias abdominales, incluso antes de iniciarse la sintomatología respiratoria. Se ha descrito una afectación hepática en los pacientes infectados, más frecuente en pacientes con una enfermedad severa, aunque se desconoce si la causa es el propio virus, un efecto inmunomediado, o consecuencia de los fármacos empleados en el tratamiento de la infección”, agrega el especialista del Hospital Quirónsalud Málaga.

Circuitos limpios de covid-19

Por ello, y con el objetivo de evitar el contagio tanto de sanitarios como de pacientes que precisen de una endoscopia no demorable, el doctor Rosón Rodríguez destaca que el Hospital Quirónsalud Málaga dispone de procedimientos y circuitos diferenciados de patología covid-19 y no covid-19 en sus distintas áreas, de modo que la atención sea segura tanto para los pacientes, como para los profesionales.

A su vez, recalca que los pacientes con patologías graves y no demorables no deben inhibirse a la hora de acudir al hospital por miedo al contagio. “Si no queremos que ciertas enfermedades puedan empeorar o que los pacientes con patologías crónicas se descompensen, la atención sanitaria a todos estos problemas de salud debe continuar, siempre llevándose a cabo en entornos de asistencia seguros como el que hemos confeccionado en nuestro hospital”, defiende el especialista de Quirónsalud Málaga.

En el caso concreto de las endoscopias, el responsable de la Unidad de Endoscopia Digestiva Avanzada del citado centro hospitalario detalla que entre las medidas de seguridad que se están llevando a cabo se encuentran la protección de los sanitarios con pantallas faciales durante los procesos, aparte de las acciones preventivas habituales.

El paciente también debe acudir a la consulta con mascarilla y, si no la tiene, el hospital se la proporciona. Se debe cumplir la distancia social de seguridad entre personas (1,5-2 metros), así como la correcta higiene de manos con dispensadores de solución hidroalcohólica, ubicados fuera y dentro de consulta. “Recomendaremos, si la situación clínica del paciente lo permite, minimizar el número de acompañantes cuando se acude a consultas externas, a procedimientos diagnósticos, o quirúrgicos”, recalca.

Muchísimas consultas, además, se han realizado por vía telemática y es que, según remarca este especialista en endoscopias, existe un porcentaje significativo de procesos médicos que pueden realizarse sin que el paciente se desplace.

Formación on line

La AEG y la SEPD también recomiendan que las zonas de trabajo se mantengan ventiladas, además de que se minimicen los contactos entre los profesionales sanitarios durante esta crisis. “Para evitar la indeseable situación de aislamiento y mantener tanto una adecuada asistencia médica, como la difusión de las novedades que vayan surgiendo aplicables a todo el personal del servicio, es recomendable establecer un canal de comunicación vía informática de todo el Servicio”, aconsejan.

Precisamente, el Servicio de Digestivo de Quirónsalud Málaga ha celebrado con éxito recientemente una sesión formativa online sobre medidas de protección en Endoscopias en este momento de reactivación asistencial no covid-19, antesala de lo que será el Málaga Live Endoscopy 2020, el quinto Congreso de Endoscopia Digestiva Avanzada que organiza el equipo de Quirónsalud Málaga y el primero on line de España, que tendrá lugar los próximos 27 y 28 de mayo.