Vuelos en tiempos del coronavirus: ¿qué novedades hay a la hora de volar?

Llega el verano, el coronavirus sigue ahí y tendremos que seguir siendo prudentes, pero el avance en la desescalada permite otras actividades, entre las cuales, viajar, todo un placer y más después de meses de confinamiento.

La Agencia de Seguridad Aérea de la UE, EASA y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades han establecido un protocolo de seguridad sanitaria de la aviación. Dicho texto define las medidas para garantizar la seguridad de la salud de los pasajeros y del personal de vuelo, una vez las aerolíneas reanuden sus vuelos regulares. El texto examina cada fase del viaje y especifica las acciones que deben tomarse o las medidas implementadas en seis tramos: antes de llegar al aeropuerto, en la terminal de salida, al embarcar, en vuelo, en tránsito y a la llegada al destino final.

¿Qué medidas vas a tener que cumplir una vez puedas volar de nuevo?

Lo primero que deja claro el protocolo es que el aire filtrado en los aviones es más seguro y limpio del que se respira en tierra. O sea, aprensivos sobre esta cuestión, pueden estar tranquilos. Vamos allá con el resto de medidas:

Antes del vuelo, deberás rellenar el formulario sobre salud que te enviará la aerolínea y si alguna de las respuestas sobre Covid-19 ha sido afirmativa, tendrás que retrasar tu decisión de volar. En esto se apela a la responsabilidad personal de cada uno: si tienes síntomas compatibles con covid-19 (fiebre, tos, pérdida repentina del olfato, dificultad para respirar) o sabes que has estado en contacto con un caso de covid-19, no debes llegar al aeropuerto. A los pasajeros también se les pedirá que proporcionen información de contacto para permitir "rastrear y rastrear" si alguien en un vuelo en particular luego da positivo por covid-19.

Si te acompañan al aeropuerto, debes tener claro que no podrán entrar contigo en la terminal, algo que ya sucede en muchos aeropuertos del mundo.

debes tener claro que no podrán entrar contigo en la terminal, algo que ya sucede en muchos aeropuertos del mundo. Por supuesto, se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible , mantener una correcta higiene de las manos, evitar al máximo tocar superficies y utilizar una mascarilla médica (y te negarán la entrada a la aeronave si no la llevas). El uso de mascarilla es obligatorio durante todas las etapas del viaje, desde el check-in hasta la llegada. También se escaneará la temperatura, no se harán colas para los inodoros en los pasillos y se reservará un inodoro solo para uso del personal.

, mantener una correcta higiene de las manos, evitar al máximo tocar superficies y utilizar una mascarilla médica (y te negarán la entrada a la aeronave si no la llevas). El uso de mascarilla es obligatorio durante todas las etapas del viaje, desde el check-in hasta la llegada. También se escaneará la temperatura, no se harán colas para los inodoros en los pasillos y se reservará un inodoro solo para uso del personal. En la aeronave, las pautas ofrecen cierta flexibilidad debido al espacio limitado. Además de las otras medidas de salud e higiene que deben observarse en todo momento, cuando el pasajero lo permita, así como la configuración de cabina y requisitos de masa y equilibrio, los operadores de aviones deben garantizar, en la medida de lo posible, el distanciamiento físico entre los pasajeros. Respecto a la comida en los vuelos, no habrá comida en vuelos cortos y en largos se hará de forma diferente a como se venía haciendo. Adiós pues a esa comida exquisita que tanto nos alegraba el viaje (guiño, guiño). Sobre los baños, se extremarán las medidas de higiene.

España abre al turismo internacional el próximo 1 de julio

España abrirá al turismo internacional, y sin restricciones, desde el 1 de julio: “Casi todas las aerolíneas están retomando vuelos desde el 15 de mayo al 15 de junio progresivamente, pero no todas incluyen aún España. Esperamos que a partir del 1 de julio, ya sin cuarentena, se haga un gran esfuerzo de nuevo por conectar España, no porque sea muy importante que viajemos, si no porque los turistas internacionales quieren venir”, explica Priscila Fernández, de la agencia GoandBe.

Y añade: “Muchísimos vuelos que están ahora activos se van cancelando, o sea, se están vendiendo billetes sin saber si se va a poder volar. Se cancelan cosas para verano cada día, pero sin embargo salen nuevas rutas aéreas hasta ahora canceladas”.

Ellos, como agencia, tomarán decisiones sobre los viajes que tienen reservados el 1 de julio: “Por ahora aconsejamos solo confirmar reservas a lugares en España donde sea seguro que se va a poder viajar. En las últimas 48h se han multiplicado las reservas hoteleras para este verano, ha sido buena noticia que el gobierno diga que sí se va a poder viajar a partir de junio”, finaliza.