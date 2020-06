Vuelos: ¿te suscribirías a una aerolínea como lo haces con Netflix?

Si miramos los smartphones del público en general, a buen seguro encontraremos las apps de Spotify, Tinder, Instagram…. Y, quién sabe, quizás en poco tiempo tengamos alguno en el que, a través de un modelo de suscripción tipo Netflix o Amazon Prime, puedas tener billetes de avión más económicos y sin necesidad de tirar de comparadores para localizar un vuelo barato. Evidentemente, este servicio no interesa a todos los viajeros (el target tiene un perfil muy determinado), pero no deja de ser un planteamiento interesante de negocio, ¿verdad?

Esto es lo que propone la startup española Caravelo: un modelo de suscripción como el de las plataformas de streaming en el que conoces de antemano lo que te va a costar el billete a la vez que la aerolínea se asegura unos ingresos fijos, cash en definitiva. Algo que podría darles un respiro en caso de situaciones como la generada por la pandemia del coronavirus.

La startup, afincada en Barcelona, lleva dos años trabajando este modelo de negocio con la mexicana Volaris, por ejemplo. A través de ellos, la aerolínea ofrece Vpass, que permite al cliente habitual un vuelo al mes, ida y vuelta por 25 euros. O un vuelo de ida al mes por 16 euros (399 pesos mexicanos). Además, tiene otros beneficios como disponer de una maleta facturada por 12 euros y otros servicios Premium.

En la startup no ven fisuras a la propuesta de negocio: a las aerolíneas les permite tener un modelo más estable de ingresos y además, poder segmentar la base de clientes. En cuanto a los clientes, disponen de servicios contratados a su gusto y lo único que deben hacer es seleccionar la fecha y hora del billete. Aparte de con Volaris, la empresa también ha trabajado con Tap, Swoop, Latam, Flynas, Commair…

“Tenemos distintos productos como chatbots, gift voucher, upgrade, etc”, explican en la empresa. En definitiva lo que hacen es ofrecer software para aerolíneas: “En este momento las aerolíneas trabajan con un modelo operacional, son más tradicionales. Estas soluciones mejoran sus ingresos y la experiencia de los clientes”, explican.

Hay que dejar claro que este tipo de suscripción está pensado para unos clientes muy determinados: viajeros habituales como pueden ser los de un puente aéreo, por ejemplo, porque si tú viajas esporádicamente a buen seguro no te interese.

Pero ¿realmente representa un plus para los viajeros este sistema de suscripción? Priscila Fernández, de la agencia GoandBe nos dice lo siguiente: “Es muy motivador como negocio en este momento dada la falta de liquidez de las compañías pero hay que tener en cuenta que el público tiene servicios muy parecidos con los frequent flyer. Realmente, en servicios extras no dan nada nuevo. Es la suscripción como tal. Sirve para cosas parecidas al puente aéreo dentro de un país, por ejemplo, dentro de México pasa muchísimo. Para gente que vive en islas y puente aéreo serviría. Para vuelos internacionales, con guerra de precios para las mismas rutas, yo no lo veo tan claro lo de la suscripción. Pero como concepto está muy bien”, comenta.

En todo caso, una alternativa más, para determinados trayectos, que supone una alternativa a la tradicional compra de billetes de avión.