El síndrome de la clase turista acecha en los vuelos de larga distancia, pero incluso en primera clase se corre el riesgo de sufrir un viaje incómodo. No hablamos de las estrecheces propias de cada categoría, sino de pequeños malos hábitos que pueden amargarnos el inicio -o el retorno- de nuestras vacaciones.

Evidentemente, las penas con pan son menos penas, pero eso no significa que haya pequeños detalles a bordo que podamos controlar para que nuestro aterrizaje, despegue, vuelo y, sobre todo, la aclimatación al nuevo destino, sean lo más cómodos posibles.

No es una referencia solo al temido jet lag (o desfase horario) que nos acogota cuando vamos a este u oeste. Por poner un ejemplo, sin cambiar de huso horario, un viaje a Johannesburgo (Sudáfrica) dura alrededor de 12 horas, pero la sensación de cansancio y fatiga van a seguir presentes.

Se convierte así la distancia, la postura e incluso la altitud del vuelo nos pueden jugar malas pasadas, más aún si las turbulencias hacen acto de presencia. Con su aparición, aumenta también el riesgo de combinar los cambios de presión durante el vuelo, los cuales pueden ser responsables de la llamada cefalea del avión, que también puede venir acompañado de barotraumatismos del oído, que no es otra cosa que ese malestar que sientes cuando por las diferentes presiones se taponen los oídos.

A eso se debe sumar también lo que comemos, o lo que dejamos de comer, siendo ciertos alimentos o bebidas unos pésimos compañeros de viaje para volar en larga distancia, como comprobarás a continuación.

Cinco errores habituales en los vuelos de larga distancia

Lo que vestimos nos delata, pero en un avión puede complicarnos el vuelo. Del mismo modo que en tierra firme procuramos estar bien hidratados, a la hora de volar debemos procurar lo mismo, más aún cuando nos enfrentamos a un ambiente muy hostil durante horas. Algo que también contrasta con nuestra falta de movilidad, obligada por la circunstancia, y que nos puede pasar factura cuando aterricemos.

1. Vestir incómodo

Un avión no es una pasarela de moda y, aunque lo condenemos al mundo del deporte, un pantalón cómodo, ya sea de chandal o no, será uno de nuestros mejores aliados a la hora de volar. Junto a él, un calzado flexible, transpirable y que no oprima demasiado el pie. Ten en cuenta que vas a estar muchas horas en una postura similar, así que seguramente tus pies y piernas acaben hinchados, sobre todo si cruzas las piernas.

Es conveniente vestir ropa cómoda y elástica, que no sea ceñida, y recurrir a la manga larga si vamos a realizar vuelos largos. ©Gtres.

Lógicamente, lo más cómodo es prescindir de tejidos duros, rugosos o poco elásticos, tanto para ellos como para ellas. Además, conviene no olvidar dos cosas: de dónde venimos y a dónde vamos. Es posible que después de unos días en el Caribe, cometamos el error de embarcarnos en pantalón corto, pero eso nos deja a merced del aire acondicionado durante unas cuantas horas. Así que, vengas o vayas de un destino paradisíaco, ten en cuenta que el avión tiene una temperatura que ronda los 22º centígrados.

2. No mantenerse hidratado

Seguramente rechaces ese primer vasito de agua que te ofrecen al subir a bordo, pero te arrepentirás al poco. La realidad es que un avión es un entorno deshidratador por naturaleza, ya sea por la la elevada altitud -la cual baja el porcentaje de humedad-, o el propio sistema de refrigeración, que pueden causar estragos en piel y garganta por esa bajísima humedad ambiental.

Por este motivo, el agua es tu mejor aliada en un vuelo de larga duración y sí, decimos agua, y no decimos alcohol -que verás a continuación-, pero tampoco decimos refrescos carbonatados o azucarados, puesto que están llenos de dos enemigos habituales del descanso: gas y azúcar. El primero multiplica sus efectos a bordo, aumentando la sensación de hinchazón y el segundo es una bomba de energía que no podemos quemar mientras volamos y que seguramente altere nuestro buscado descanso.

3. Beber alcohol

La cortesía en un vuelo de larga distancia puede llegar a ser abrumadora, sobre todo cuando vemos que hay casi barra libre de vino y cerveza en prácticamente cualquier vuelo transoceánico, todo bien surtido por galletas y chocolatinas. Las compañías aéreas nos distraen así en estos viajes, curiosamente cuando no vemos 'gratis' ninguno de estos productos en vuelos de corta distancia.

El alcohol a bordo puede parecer un bonito detalle de cortesía, pero no es una buena idea. ©Gtres.

Aún así, debes apartar la tentación del alcohol en un vuelo de larga distancia. Primero porque no deja de ser alcohol, lo cual es un tóxico; segundo porque es un deshidratador natural -y en el paso anterior hemos visto que hay que mantenerse hidratados-; tercero porque, como ya hemos contado alguna vez, el alcohol es un mal inductor del sueño profundo (algo que solemos desear en este tipo de vuelos); y cuarto, aunque no lo avala la ciencia, porque nos emborrachamos antes.

La realidad no es que te emborraches antes porque esa cerveza o ese vino tienen el mismo alcohol, pero el efecto de la altitud sumado a la deshidratación y a la poca actividad hace que bebamos más y que nos demos menos cuenta de la ingesta.

4. Mantenerse innecesariamente despierto

Tapones, antifaces y ropa cómoda están en el kit del buen viajero, sabiendo que podemos aprovechar las horas de nuestro vuelo para descansar si así no los va a exigir el huso horario. Sufrimos así con más vehemencia el jet lag hacia el este, es decir, cuando 'perdemos horas', que cuando vamos hacia el oeste, que las 'ganamos', pero en ambos casos deberías pensar en dormir y en comer cuando te sirvan la comida.

La comida, como tantas otras rutinas, sirve para estabilizarte y para que el cuerpo comprenda que es un determinado momento del día. Quizá no te haga especial ilusión embarcar en un vuelo nocturno y estar cenando apenas despegado, pero tu cuerpo lo agradece. Del mismo modo que dormir profundamente cuando esas luces bajen, que te permitirán ir adaptándote a tu nuevo destino porque, vayas hacia donde vayas, perderás bastantes horas.

Si nos cuesta conciliar el sueño, lo mejor es abstraerse con antifaces o tapones para los oídos. ©Gtres.

En este caso, lo más recomendable es realizar sueños de una duración intermedia, como largas siestas de un par de horas, dar un breve paseo, y volver a nuestro asiento, en vez de dormir del tirón todo el vuelo, especialmente cuando realizamos vuelos matutinos en dirección oeste. En el caso de los viajes hacia el este, la recomendación es que los vuelos sean nocturnos, para que aprovechemos nuestro sueño natural para acompasarnos con el destino.

5. No moverse

Salvo que Morfeo nos atrape vilmente, es posible que acabemos despiertos buena parte del vuelo, lo cual a veces se convierte en una tentación para ponernos al día con el ocio o incluso con algunos quehaceres laborales, pero deberíamos prestar atención a nuestro cuerpo y a las señales que nos manda.

Ver un maratón de series en un avión no es lo mismo que hacerlo en nuestra casa por todos los factores ambientales que mencionamos. Alta deshidratación, postura corporal rígida, mala circulación de la sangre... Todos estos factores son habituales en el síndrome de la clase turista, que no es una enfermedad psicológica, sino un riesgo real que eleva el riesgo de trombosis.

Aunque no siempre es fácil, conviene aprovechar los viajes en avión para desconectar y para moverse cada par de horas. ©Gtres.

Por eso, bastará que cada hora hagamos ejercicios de extensión y flexión de piernas, pies y brazos, además de mover los dedos, de pies y manos, los tobillos, y que prestemos atención también a nuestros hombros y espalda, realizando pequeños estiramientos, que puedes y debes combinar con breves paseos por el avión cada para de horas.