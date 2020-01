Esos riojas que nos hacen soñar: cuatro vinos tintos para probar (y recordar)

No es cuestión de precio. Tampoco de calidad. Es simple y llanamente un estilo. La Denominación de Origen Rioja Calificada posee unas cualidades propias, como las tiene Ribera del Duero, Priorato o cualquier otra zona vitivinícola del mundo. El terruño, la variedades de uva y la elaboración son los tres ejes sobre los que pivotará el resultado final.

Vinos históricos

Fue la primera Denominación de Origen Calificada (DOCa) de España- un escalón superior a la simple DO-, que está reservada a aquellas demarcaciones que han alcanzado con sus vinos un alto nivel de calidad durante un largo periodo de tiempo. Esta apelación, concedida en abril de 199, reconocía las bondades de esta zona.

Durante muchos años el vino de Rioja fue tradicionalmente el mejor vino español y no tenía competencia... hasta que Ribera del Duero despertó y se construyeron grandes bodegas

Pero hagamos historia. El vino de Rioja fue tradicionalmente el mejor vino español. Y no tenía competencia. Eran unos años en los que predominaban los graneles y la calidad no siempre era la mejor. Rioja llevaba el cetro y las grandes bodegas dominaban sin problemas el mercado. Hasta que Ribera del Duero se despertó, comenzaron a construirse grandes bodegas y surgió como gran competidora: otro estilo (más frutal, con menos madera) y con alta calidad también.

¡Esa “riojitis”!

Fue la época en la que se hablaba de dos clases de público: los que padecían “riojitis” y aquellos que tenían “riberitis”. Al fin y al cabo, como decíamos, dos estiloscon sus respectivos partidarios y una alta calidad como común denominador. Ante el éxito de los vinos castellanos, Rioja se movilizó y surgieron los vinos de “alta expresión” (un título ahora denostado pero que se utilizó con profusión en su día), más frescos y con menos protagonismo de la madera.

Actualmente la DOCa goza de una excelente salud, con su uva tempranillo como bandera, que representa un 87% del cultivo actual. Aquí traemos cuatro buenos ejemplos de vinos característicos de la DOCa riojana.

1) Finca La Emperatriz Gran Vino 2016

Bodega Hermanos Hernáiz

PVP recomendado: 35 euros

El nombre de los vinos no es casualidad: la finca actual donde crecen los viñedos fue propiedad de laemperatriz Eugenia de Montijo. La bodega ha cambiado recientemente la gama y calificación de sus vinos, que ya no se limitan a Reserva, etc. sino que son denominados ‘Gran Vino’. Estamos ante un tempranillo 100% de viñedo viejo elaborado con 70% de tempranillo, 28% de garnacha y 2% de viura (ésta última una variedad blanca que se utiliza para redondear el vino). Se crió en barrica de roble francés durante 18 meses, de primer y segundo uso. Un tinto de guarda con las mejores cualidades del Rioja actual: fresco, moderno y con la madera bien ensamblada.

2) Mayor de Ondarre Reserva 2015

Bodegas Olarra

PVP recomendado: 25 euros

Una bodega que dio lustre a la DOCa Rioja cuando España comenzaba su andadura hacia la revoluciónvitivinícola que nos llevaría hasta la calidad actual. Con este vino inauguran una nueva imagen para un tinto de producción limitada a 6.180 botellas gracias a una selección estricta de las parcelas y viñedos de bajo rendimiento. Elaborado con un 90% de tempranillo, 5% mazuelo y resto de variedades desconocidas, se crió en roble francés y americano. Complejo bouquet, ahumados, especias… en boca es largo y persistente.

3) Roda 2015

Bodegas Roda

PVP recomendado: 25 euros

Últimamente se habla de los riojas de carácter mediterráneo y éste vino es un buen ejemplo de ello. ¿Por qué?, es opulento en boca, con toques golosos, sedoso… unas características que lo acercan (sólo algo) a esos vinos mediterráneos de recolección tardía y taninos maduros tan particulares. Elaborado con tempranillo, garnacha y graciano – la trilogía propia de Rioja-, estuvo 14 meses en barrica y 30 en botella. Tiene buena intensidad en nariz y notas de fruta madura. Un vino complejo y pleno para disfrutar copa a copa.

4) Viña Ardanza 2010 Selección Especial

Bodegas La Rioja Alta

PVP recomendado: 21 euros

Una bodega histórica de Rioja – fue fundada en 1890-, que ha escrito las mejores páginas de esta DOCa y sigue pisando fuerte. Tras los míticos 1964, 1973 y 2001, Viña Ardanza vuelve a sacar una ‘Selección Especial’ de una extraordinaria cosecha, como fue la de 2010. Para hacer el vino- elaborado con tempranillo (80%) y garnacha-, se seleccionaron únicamente ciertas barricas. Genuinamente riojano, intenso, complejo, especiado y balsámico como suelen ser los vinos de esta casa… todo redondeado por una elegancia muy destacable. Es un vino de guarda. Y no está de más decantarlo con algo de antelación para que se oxigene.