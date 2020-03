Los vinos destruyen el mito de la eterna juventud: las cepas viejas son las mejores

Muchas veces habréis oído hablar de ‘viñas viejas’ y quizás os hayáis preguntado qué significa eso. En viticultura, eso de que ‘la edad es un grado’ se cumple y con creces: los años en el caso de los viñedos sólo suman y no restan. Dan menos cosecha en cantidad, pero la uva es de mucho mejor. Por eso los pagos históricos están tan cotizados.

Cantidad o calidad

Desafortunadamente hubo una época en suelo español que la vejez de las cepas no se valoró lo suficiente y se arrancaron muchas para buscar altos rendimientos: lograr más cantidad de uva, que siempre dan las viñas más jóvenes. Afortunadamente y gracias a algunos agricultores sabios, también quedaron viñedos ya con años que se conservaron, incluso algunos de carácter prefiloxérico.

Según la opinión más generalizada, una cepa se considera ya ‘vieja’ a partir de los 30 años

Las bodegas llevan a gala tener cepas viejas y por eso muchas veces consta en las etiquetas de determinados vinos, como si fuera una condecoración y, desde luego, es un orgullo. Sin embargo, el tema de la vejez no está regulado por ley- no está establecida una edad mínima- y es el bodeguero el que decide ponerlo o no en la etiqueta, lo que a veces produce a veces cierta picaresca. Según la opinión más generalizada, una cepa se considera ya ‘vieja’ a partir de los 30 años.

Soria se mueve

Una de las últimas iniciativas en este campo ha sido la recién creada “Asociación Bodegas Viñas Viejas de Soria”, que ha nacido con el objetivo de potenciar el legado histórico del viñedo y cuenta con 15 bodegas de la Ribera del Duero en esta provincia y que supone tan sólo un 5% de la DO. Cepas, algunas con más de dos siglos de historia, de pie franco, un nivel de calidad altísimo y pequeñas producciones (hasta tan sólo 2.000 botellas al año). Grandes nombres como Antídoto y Dominio de ES, Dominio de Atauta o Hispanobodegas, entre otras, forman parte de esta novedosa agrupación.

1) Leda Viñas Viejas 2017

Bodegas Masaveu/ Vino de la Tierra de Castilla y León.

PVP recomendado: 27,40 euros.

Procedente de viñedos que tienen entre 70 y 100 años que se encuentran a lo largo del valle del Duero y en diferentes terruños, cada uno con sus particularidades. Elaborado con uva tempranillo 100%, el 2017 fue una cosecha excelente que dio uvas muy sanas. Se realizó una vendimia manual y se seleccionaron las uvas. Ha envejecido 20 meses en barricas de roble francés (90%) y americano, un 10%. Color intenso, aromas profundos y concentrados en los que se adivina ya una gran complejidad que se confirma en boca. Potente, equilibrado, con volumen, de taninos profundos pero pulidos. Un vino de guarda con potencial de hasta 15 años. Web: www.bodegasleda.com

2) El Grifo Seco Colección 2018

Bodegas El Grifo/ D.O. Lanzarote.

PVP recomendado: 15,50 euros.

Fundada en 1775, es la bodega más antigua de Lanzarote y su uva malvasía volcánica- variedad exclusiva de Lanzarote viene de las poquísimas cepas prefiloxéricas que quedaron en España. Viñas cultivadas en pequeños corralitos que las protegen de los potentes vientos alisios que soplan continuamente y en los que no es posible la mecanización para vendimiar. Uvas preseleccionadas y con fermentación sobre lías para dotarlo de complejidad. Un vino muy especial: de fuertes notas frutales es complejo, con vida, volumen y un final amplio y persistente. En la bodega poseen un museo, ‘wine bar’(con oferta gastronómica) y tienda; su biblioteca contiene 5.000 volúmenes sobre el vino. Web: elgrifo.com

3) Malleolus de Sanchomartín 2015

Bodegas Emilio Moro/ D.O. Ribera del Duero.

PVP recomendado: 116, 25 euros.

Un vino situado en el top de la gama de la bodega. Sanchomartín es un pago con ese nombre donde se encuentran los viñedos más antiguos de la familia Moro, a una altitud de 875 metros. La añada de 2015 resultó una de las mejores y más expresivas de los últimos tiempos: reúne potencia y sutileza, algo muy difícil de aunar equilibradamente. Tempranillo 100%, posee 18 meses de crianza en barrica. El vino lo tiene todo, desde un prometedor color picota intenso, una nariz intensa y profunda… en boca tiene el tanino bien estructurado, es sumamente elegante, largo y persistente. Un gran vino de guarda además porque posee una gran capacidad de evolución en botella. Web: www.emiliomoro.com