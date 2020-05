Tres vinos blancos que debes probar (y que puedes pedir online a la bodega)

Crecen cada día en calidad y cantidad. Hace tan sólo dos decenios España no era país de blancos y, sin embargo, viticultores, bodegueros y enólogos han seguido una trayectoria ascendente en cuanto a calidad y variedad de estos vinos.

No era muy difícil oír antes que “el mejor blanco era un tinto”, algo que no se ajustaba del todo a la realidad pero que, sin embargo, no estaba lejos (salvo contadas excepciones, por supuesto).

En busca de la excelencia

Poco a poco las uvas blancas tomaron protagonismo, de la albariño a la verdejo, de la airén (la más cultivada de España en su categoría) a la chardonnay como otra gran protagonista de esta historia que, a pesar de su origen francés, tuvo una fortísima implantación en España.

Actualmente los blancos españoles siguen subiendo peldaños en pos de la excelencia y ya hay numerosas referencias que alcanzan altas calificaciones y son reconocidos internacionalmente

También comenzaron a elaborarse blancos fermentados en barrica, en aquel entonces no siempre con los resultados deseados por exceso de madera y falta de ensamblaje. Hoy por hoy, todas estas cuestiones están bastante superadas. Actualmente los blancos españoles siguen subiendo peldaños en pos de la excelencia y ya hay numerosas referencias que alcanzan altas calificaciones y son reconocidos internacionalmente. Vozpópuli ha seleccionado tres vinos que, cada uno a su manera, forman parte de ese ramillete de etiquetas que por distintas causas resultan únicos. Y dos de ellos son andaluces.

1) Tío Pepe en rama 2020

B. González Byass/ D.O. Jerez Xérez Sherry.

PVP recomendado: 15,39 euros.

Una maravilla de vino que este año González Byass ha sacado en apoyo a la hostelería, sector al que destinará todos los ingresos obtenidos. Es un fino en rama (denominado así porque se saca directamente de la bota y se embotella tal cual) de una saca formada por tan sólo 690 botas seleccionadas previamente mediante cata y, según Antonio Flores, enólogo y maestro mezclador de la bodega, “una espectacular edición”. Con una bonita etiqueta inspirada en las antiguas jerezanas. Sin filtrar ni clarificar es punzante, salino, muy fresco, delicado…perfecto para disfrutar de sus innumerables matices. Un fino en estado puro del que habrá algunas botellas en formato magnum. Se puede adquirir en vinotecas especializadas y en la misma bodegahttps://www.tiendagonzalezbyass.com/

2) Caminante 2019

B. Terra Remota/ D.O. Catalunya.

PVP recomendado: 19 euros.

Forma parte de los vinos jóvenes que Marc y Emma Bournazeau elaboran allá por las tierras altas del Ampurdán. Una preciosa y moderna bodega donde los viñedos se integran en el paisaje y que, desde 2012, posee certificación de agricultura ecológica. Elaborado con 40% de garnacha blanca, 30% chardonnay y 30% chenin (una variedad muy escasa en España) y vinificado por parcelas, fermentó en barricas de roble francés y se crió sobre lías finas durante 7 meses. Un blanco de gran personalidad: delicado y complejo, muy aromático, de perfecta acidez. Mineral y muy elegante. Se puede pedir a la bodega sin gastos de envío (pedidos superiores a 50 euros) en el mail enoturismo@terraremota.com . La web es www.terraremota.com

3) Ás de Mirabrás 2019

B. Barbadillo/ VT de Cádiz.

PVP recomendado: 18 euros.

La gran novedad de Barbadillo es este vino de mesa con espectaculares resultados. Hasta ahora, en todo el Marco de Jerez se habían lanzado distintos vinos de palomino fino sin grandes logros. Sin embargo, este Ás de Mirabrás ha buscado la máxima expresión de la palomino fino de cepas antiguas y la ha encontrado con éxito. Todo un hito en estas tierras para un vino de mesa, elaborado con uva de viñas viejas pertenecientes a cinco pagos seleccionados. , tiene un gran futuro. Sin crianza, fermentó en acero inoxidable, reposó y se embotelló en una bonita botella jerezana sin filtrar ni clarificar. Aromas embocados y complejos, en boca resulta salino, untuoso y puro ‘terroir’ jerezano. Se ha abierto un nuevo camino en Jerez, con personalidad y potencial. Venta online en la bodega en https://tienda.barbadillo.com/product/as-de-mirabras