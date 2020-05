Cada vino tiene su momento: los mejores para el aperitivo, la cena, el almuerzo o el 'after work'

Aunque #yomequedoencasa, y precisamente por eso, darnos un pequeño homenaje de vez en cuando y descorchar una botella puede convertirse en todo un acontecimiento. El abanico de vinos españoles, ya lo dijimos aquí, nos da mucho para elegir y seleccionar.

Las mejores armonías

Hay vinos para todo tipo de lugares (si, también para celebrar entre cuatro paredes) y momentos. No queremos ser rígidos en cuanto a esto último: somos partidarios de que cada persona elija el momento perfecto para tomar ese vino que le apetece sin mayores disquisiciones. Y, es más, también creemos que los aficionados y amantes del vino no tienen por qué adaptarse a esos cánones de maridaje con los alimentos si así lo consideran. ¿Qué me tomo el marisco con un tinto reserva? Es transgresor, pero si el interfecto lo prefiere…. Pues allá cada uno.

Ahora, sí es verdad que al margen de las preferencias individuales, sí existen unas ciertas normas que te dictan que al actuar de una determinada manera no te equivocarás. Una guía basada en la experiencia de una ingente cantidad de expertos (bodegueros, sumilleres, enólogos..) que trazaron y desbrozaron el camino con anterioridad.

Cada vino tiene su momento: una hoja de ruta

Por eso, en estos difíciles momentos, en Vozpópuli hemos ideado una hoja de ruta con algunas ideas para diferentes tipos de vino que acompañen el aperitivo, la comida, el ‘after work’ o la cena. Etiquetas ideales para cada hora del día que no defraudarán.

1) Para el aperitivo

Alfonso

B. González Byass/ D.O. Jerez- Xérès- Sherry

PVP recomendado: 9 euros

Un vino perfecto para antes de la comida porque conseguirá lo que se debería pretender si se toma algo a esta hora: abrir el apetito. Alfonso está elaborado con el mosto yema (el mejor y más delicado) de la uva palomino. Se ha criado durante un mínimo de ocho años en botas de roble americano por el tradicional sistema de solera y envejece en contacto total con el aire (para su oxidación). Estamos ante un oloroso seco de extraordinaria relación calidad precio. Una delicia con aromas de nuez moscada o frutos secos; en boca es salino, complejo y envolvente. Hará una perfecta pareja con unas almendras, cecina, jamón ibérico, aceitunas manzanilla o quesos curados. Es importante saber que, más allá del aperitivo, los olorosos casan perfectamente con los estofados de carne tipo morcillo guisado, rabo de toro o carrillera. ¡Y con las setas!. Servir frío.

2) Para la comida

San Cobate La Finca 2017

B. San Cobate/ D.O. Ribera del Duero

PVP recomendado: 19,80 euros

Elaboran con uva de viñedos propios enclavados en el denominado ‘triángulo de oro’ de Ribera del Duero, en una finca de 80 Has. donde ya los monjes benedictinos (que no solían equivocarse) tuvieron viñedos en el siglo XI. Son tierras caracterizadas por sus distintos tipos de suelo, así como la altitud- desde los 830 a los 900 metros-, en parcelas de diferentes orientaciones. Todos estos factores son la base de un vino de gran personalidad elaborado a base de tempranilloy según métodos antiguos: fermentado en depósitos de cemento y criado en cubas de madera de mayor volumen a una barrica para que la evolución del vino sea más lenta. Muy interesantes premisas para un vino realmente muy especial: sale la fruta, romero, retama… también madera vieja bien ensamblada y sin molestar. Taninos algo maduros, lo que le da una expresión amplia pero demasiado amable, por lo que es preferible tomarlo un poco fresco. Buena acidez. Mejor que respire un poco antes de tomarlo (un cuarto de hora). Puede adquirirse en Club del Gourmet y a través de la propia web de la bodega ( https://tienda.sancobate.com/). Será perfecto para carnes rojas, guisos de cuchara y todo tipo de asados. No desentonará en absoluto con una tabla de quesos.

3) Para el ‘after work’

Dehesa de Luna Rosé 2019

B. Dehesa de Luna/ La Roda (Albacete)

PVP recomendado: 7 euros; estuche ibéricos, 79 €

En Italia, la hora del aperitivo es por la tarde, a la hora en que la gente sale de sus trabajos y van a los bares a tomarse un vino con una variedad de picoteos que se pone en un buffet libre. Ni esto es Italia ni a día de hoy los bares están abiertos en España, pero sí podemos organizarnos nuestro propio ‘after work’ después del teletrabajo.

La bodega Dehesa de Luna Finca Reserva de Biodiversidad y la marca de ibéricos Extrem Puro Extremadura (Herreruela, Cáceres) nos dan la solución perfecta con su exclusivo pack ( 79 euros) en el que se funden el amor a la naturaleza y el saber hacer. Dehesa de Luna Rosé es un vino ecológico (certificado) elaborado con cabernet sauvignon, fresco y ligero, que en el estuche ‘Tiempo de Soñar’ se acompaña con jamón, lomo, chorizo y salchichón procedentes de ejemplares 100% ibéricos de bellota. Una pareja ideal que se puede adquirir tanto en la bodega (https://dehesadeluna.com/tienda/es/) como en la firma de ibéricos (https://www.extremiberico.com/tienda/es ). Este rosado, fino y delicado, iría también perfecto con marisco suave (gambas, cigalas…), patés de pescado, ensalada de pastas o quesos.

4) Para la cena

Purgatori 2016

B. Familia Torres/ D.O. Costers del Segre

PVP recomendado: 29,75 euros

El Purgatori son palabras mayores. Cariñena, garnacha y syrah para un excelente vino que lo tiene todo: sabor, volumen, intensidad ajustada y madera en sus dosis justas. Otro vino de abadía (1770) en una zona donde eran enviados los frailes desobedientes a cuidar el viñedo para purgar su penitencia, de ahí el nombre del vino. Se ferementa primero en depósitos de cemento, acero inoxidable y más tarde en barrica (100% mostos), se cría en madera (sólo el 40% en barrica de roble nuevo francés de Nevers) durante 15- 18 meses.

Un vino excelente para acompañar una cena por sus refinados aromas a cuero y tabaco, a maderas nobles… en boca es opulento pero no cansa ni resulta pesado. Un vino de interior, muy alejado de los mediterráneos que se dan en Cataluña y que son multitud, que descubre su personalidad acorde a su localización: recio y potente pero sumamente elegante y mineral. Pura esencia de terruño sin florituras ni recursos fáciles. Recomendado como un vino de guarda (unos 10 años) que nos dará muchas alegrías. Será buen compañero de sofisticados platos como el solomillo Wellington o el roast- beef. Más sencillos, aves de corral guisadas, caza menor y mayor así como cualquier sopa o puré sustanciosos.