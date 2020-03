Viajes y coronavirus: ¿deben devolverte el dinero la aerolínea y el hotel si anulas?

No vamos a enumerar la lista de eventos que se han anulado por el coronavirus: el Mobile de Barcelona fue el primero, pero en estas últimas semanas, las cancelaciones se suceden unas detrás de otras. Con lo cual, ese viajecito tuyo que tenías previsto… te lo estás pensando. O ese viaje fin de curso de tu hija a Italia, que parece ser se va a quedar en proyecto. En definitiva, ¿qué pasa si se cancela un viaje por el coronavirus? ¿Y si eres tú quien anula? Para que te cubran lo que has pagado, ¿debes haber contratado un seguro o se te devuelve el dinero igual sin tener seguro?

Hablamos con la abogada Almudena Velázquez, de reclamador.es y esto es lo que nos dice al respecto.

Viajes combinados

“En los casos de viajes combinados, la ley nos dice que si es el consumidor quien decide cancelar tendrá que pagar una penalización. Sin embargo, también prevé que cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional. Esta previsión podría ser aplicable a los viajes de fin de curso con destino a Italia, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el ministerio de Educación Pública italiano ha suspendido las visitas didácticas y viajes escolares de estudiantes italianos por Italia y al extranjero. Aunque dicha suspensión afecta directamente a sus nacionales, habría que asegurarse que los lugares objeto de visita seguirán abiertos al público o no. De ser así, nos encontraríamos ante el supuesto de cancelación con derecho a reembolso”.

La mayoría de seguros de viajes excluye la cobertura de gastos de anulación por pandemias y epidemias

La abogada añade: “También habría derecho al reembolso por la agencia si se declarara la prohibición de viajar al país destino de nuestro viaje. En este caso, se entiende que hay imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias. Si por el contrario se pueden seguir visitando los monumentos sin problema o nuestro destino es otro, la cancelación sólo será posible si hemos contratado un seguro de viaje que cubra esta contingencia. Ojo, la mayor parte de estas pólizas excluye la cobertura de gastos de anulación en caso de epidemias o pandemias y sólo lo cubren las que ofrezcan el libre desistimiento, mucho más caras y que no tienen todas las aseguradoras. Por todos estos condicionantes es necesario revisar la póliza y ponerse en cualquier caso en contacto con la aseguradora, pues en el pasado sí se han dado casos en los que excepcionalmente, determinadas compañías de seguros asumieron las cancelaciones”.

“Los tour operadores están cancelando paquetes a los destinos más afectados y los clientes están recibiendo el 100% de los depósitos. Grandes empresas de contratación hotelera están aplicando el protocolo de fuerza mayor en Italia, Irán, China, Japón y Corea. En resumen, en las agencias de viajes se cumple la Ley de Viajes Combinados vigente desde diciembre de 2018, no hay ninguna circunstancia especial. Si los proveedores (aerolíneas, hoteles, agencias receptivas etc.), nos devuelven por fuerza mayor, devolvemos, pero no estamos obligados”, afirma Priscila Fernández, de la asesoría de viajes GoandBe Creative Holidays.

“El problema surge en el momento actual, ya que el Ministerio de Sanidad “recomienda” no viajar, pero no lo prohíbe. En estas circunstancias nos encontramos ante una paradoja para el consumidor: la agencia de viajes puede negarse a la devolución del importe por considerar que no existe fuerza mayor. Y si se viaja para no perder el dinero, la aseguradora puede negarse igualmente a cubrir la asistencia durante el viaje por entender que el consumidor ha desoído las advertencias del Ministerio y ha asumido voluntariamente el riesgo, pudiendo llegar a defender que actuó con temeridad al viajar. Hay que recordar que sea cual sea la posición de las autoridades, lo más importante es la salud, aunque sea a costa de olvidarse del importe pagado… O que sean los jueces quienes se pronuncien y sienten doctrina sobre si la recomendación puede tomarse ya como “circunstancia inevitable y extraordinaria” para este y otros hechos semejantes que puedan darse en el futuro mediante la oportuna demanda contra la agencia de viajes”, dice Velázquez.

Si lo que tienes contratado es solo el billete de avión

En este caso hay que saber que el reembolso del billete también dependerá de varias situaciones: “Si finalmente hay órdenes de restricción por razones de salud pública y se cancelan determinados trayectos o las compañías aéreas deciden suspender, el pasajero tendrá derecho a la devolución del billete contratado o a la reubicación en otros vuelos, así como el alojamiento y la comida, pero no la compensación económica prevista en el Reglamento 261/2004”, explica la letrada. “En el caso de que sea el país quien restrinja el tráfico aéreo, el pasajero no tendría derecho a reclamar gastos ni compensación pero sí recibiría el reembolso del billete por parte de la aerolínea al tratarse de una causa de fuerza mayor”.

Si no nos encontramos en ninguna de esas circunstancias anteriores, “la devolución del billete dependerá, como sucede en el caso de los viajes combinados, de la contratación previa de un seguro que contemple la cancelación, y ello también con las limitaciones ya sabidas: habrá que examinar la póliza para saber si incluye como causa de anulación los casos de epidemias o pandemias o el libre desistimiento”. Y un aspecto muy importante: “El pasajero ha de comunicar a la compañía aérea su intención de no viajar, porque si no lo hace y no se presenta el día del vuelo, se entenderá que ha renunciado voluntariamente”.

¿Y qué pasa si contrataste aparte el hotel? “Si se había contratado el hotel por separado habrá que comprobar las condiciones de la cancelación para saber si podremos hacerlo con total libertad (hay ofertas que no lo permiten), o por el contrario se aplicará alguna penalización”, finaliza la abogada.