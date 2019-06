Adelgazar ahora que llega el calorcito es difícil. Apetece pasar tardes al sol en las terrazas. Una cerveza fresquita, tapas y buena compañía es el plan favorito de la mayoría de nosotros.

El problema es que con la subida de las temperaturas también toca desprenderse del exceso de ropa, y se hace (más) evidente los kilitos que nos sobran. Un año más nos ha pillado el toro y no hemos conseguido adelgazar todo lo que engordamos en Navidad y Semana Santa.

De hecho, el 60% de los españoles se pone a dieta de cara al verano, pero solo uno de cada cuatro consigue su propósito antes de las vacaciones, según una reciente encuesta realizada por 'Nutritienda' entre más de 3.500 personas.

Una cerveza común tiene 150 calorías, las mismas que un refresco azucarado

Si te sientes identificado con estos datos, lector, has de saber que aún estás a tiempo de ponerte en forma antes de ir a la playa. Solo has de comer determinados alimentos y saber de primera mano qué comidas y bebidas te engordan y cuáles te hacen adelgazar.

Hoy te vamos a contar todo acerca de la cerveza, que tan denostada está por los nutricionistas. ¿Nos hace engordar y acumular grasa del viente o nos viene bien? Atento.

Las calorías de la cerveza

La cerveza es una bebida alcohólica hecha de grano, como la cebada, el trigo o el centeno, que se ha fermentado con levadura.

El valor nutricional de la cerveza puede variar según el tipo que sea. Si hablamos de la común, que tiene un 4% de alcohol, estos son los números por una porción de 355 ml:

Calorías : 153.

: 153. Alcohol : 14 gramos.

: 14 gramos. Carbohidratos : 13 gramos.

: 13 gramos. Proteína : 2 gramos.

: 2 gramos. Grasa: 0 gramos.

La cerveza también contiene pequeñas cantidades de micronutrientes, incluyendo sodio, potasio y magnesio. No obstante, no es una fuente particularmente buena de estos nutrientes, ya que necesitarías hincharte a cerveza para tener las cantidades diarias necesarias.

Cuanto más alcohol tenga la cerveza, más nos engordará, ya que éste tiene aproximadamente 7 calorías por gramo.

¿La cerveza engorda o no?

Una vez hecha la radiografía básica de la cerveza, vayamos al tema que nos ocupa: ¿nos engorda beberla o no? Si es que sí, ¿cuánto? ¿Tiene evidencia científica la denominada 'barriga cervecera'?

Las investigaciones realizadas al respecto apuntan a que (malas noticias) la cerveza sí que nos puede hacer engordar, y es por estas tres cosas:

1) Nos hace comer más

La cerveza tiene bastantes calorías, casi tantas como un refresco azucarado. Si te bebes dos en un día, por ejemplo, sumarás a tu balance 300 calorías, y para quemarlas tendrás que estar al menos una hora en el gimnasio haciendo cardio intenso.

Se ha demostrado que el consumo de alcohol aumenta nuestro apetito a corto plazo, y cuanto más bebemos más comemos

Además lo peor no es esto, sino que se ha demostrado que el consumo de alcohol aumenta nuestro apetito a corto plazo, y cuanto más bebemos más comemos.

Con el alcohol en el organismo, el cuerpo nos pide comida grasienta y repleta de hidratos de carbono. De hecho, nos da más o menos igual lo que nos pongan de tapa porque siempre entra bien.

2) Dejamos de quemar grasa

Beber alcohol puede evitar que tu cuerpo queme grasa. Esto se debe a que tu cuerpo prioriza la descomposición del alcohol sobre otras fuentes de combustible, incluida la grasa almacenada.

Es decir, agregas calorías a tu dieta y tu cuerpo se pone en modo 'reserva', ocasionando que acumules todo y dejes de adelgazar.

3) Nos hace echar tripa

Pues sí, amigo, la 'tripa cervecera' no es un mito, por desgracia. La cerveza contiene fitoestrógenos, que son compuestos químicos no esteroideos que se encuentran en esta bebida y que le dan sabor.

La cerveza tiene niveles muy altos de fitoestrógenos, lo que puede causar cambios hormonales en los hombres y contribuir a que almacenen grasa abdominal, detalla una investigación.

Ojito: a las personas que ya tienen sobrepeso la cerveza les hace engordar más

Al respecto, un estudio descubrió que los hombres que tomaban más de tres bebidas al día tenían un 80% más de probabilidades de tener mucha más grasa abdominal que los hombres que no lo hacían.

Además, ojito, a las personas que ya tienen sobrepeso la cerveza les hace engordar más, apunta una investigación.

Todo está en la moderación

Esto es como todo, lector. Si te hinchas a cerveza todos los días y bebes bastante cantidad pues acabarás engordando, sobre todo de tripa.

No obstante, si te tomas una cervecita de vez en cuando y eliges tapas sanas y sin mucha grasa, no tendrías por qué ganar peso. Un estudio llegó a la conclusión de que si bebíamos hasta 500 ml por día no tendríamos que engordar necesariamente.

Todo está en el equilibrio. Si te tomas una cervecita de vez en cuando y eliges tapas sanas y sin mucha grasa, no tendrías por qué ganar peso

Todo está en el equilibrio. Si te bebes una cerveza intenta compensar con el resto de comidas del día o quémalas.

Eso sí, no te engañes: las cañas no son inocuas. Cuanto más bebas, más posibilidades de aumentar de peso y tienes y más proclive eres a echar barriga cervecera.

Y esto es todo lector. ¿Eres muy fan de la cerveza? ¿Tienes barriga cervecera?