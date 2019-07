Vecinos y compañeros de trabajo: los preferidos para serle infiel a nuestra pareja

Hay muchos tipos de infidelidades. A veces nos acostamos con alguien 'sin querer' una noche tonta, otras lo hacemos por despecho hacia nuestra pareja, las hay planeadas, las que nunca tenían que haber pasado y aquellas en las cuales acabamos teniendo sexo con conocidos.

Éstas últimas son quizá las más peligrosas, ya que cometemos el riesgo de que nos pillen o de mezclar nuestra vida real con la extramarital. Las personas que llevan tiempo siendo infieles lo tienen claro: cuanto más alejado te encuentres de tu casa y de tu círculo, mejor.

Pero ¿y si no hubiese ninguna consecuencia y supieses de antemano que nunca te iban a pillar, en este caso, seguirías prefiriendo a un desconocido? El portal de citas Ashley Madison, ha realizado un estudio entre más de 1.200 personas para conocer los hábitos y fantasías de las personas infieles a la hora de elegir a su amante.

Con quiénes preferimos ser infieles

Aunque se consiga finalmente no caer en la tentación con un conocido, eso no implica que no se pueda seguir fantaseando.

De esta manera, los vecinos, con un 60%, ocupan el primer puesto de personas conocidas con las que los infieles desearían tener una aventura, seguidos de cerca se encuentran los compañeros de trabajo con un 56%.

El top de las fantasías sexuales de los casados o emparejados

Tras los vecinos y los compis de curro hay mucha tela que cortar... Estas son las personas conocidas con las que más fantasean los casados para tener un affaire:

Vecino : 60,24%

: 60,24% Compañero de trabajo : 56,14%

: 56,14% Amigo de tu pareja: 48,29%

Pareja de un amigo : 42,41%

: 42,41% Amigo: 39,42%

Profesor del hijo: 32%

Cuidadora del hijo: 26,62%

Otro: 24,74%

Cuñado: 14,33%

Suegro: 7,34%

Mejor con un desconocido

Si hablamos de tener una aventura con un conocido o un desconocido, el 64% de los infieles coincide en que si se les diese la opción de elegir con quién tener una aventura la tendría con un desconocido y tan solo un 5% de los encuestados cree que sería infiel con una persona que conociesen tanto su pareja como él.

Una de las principales razones de esta decisión es el riesgo, es mucho más arriesgado ser infiel con una persona conocida, ya que si la relación finalmente no sale bien o se termina descubriendo es mucho más sencillo que las cosas se compliquen.

¿Si no es conocido no cuenta?

Aunque el riesgo es uno de los principales factores a la hora de elegir con quién tener una relación extramatrimonial, la integridad es quizá lo que más preocupa a los infieles. Por eso, el 50% de los encuestados considera más reprochable acostarse con alguien conocido que con un extraño, aunque finalmente, casi la mitad de los infieles ha tenido una relación fuera del matrimonio con alguien a quien conocía y el 20% con alguien conocido tanto para él como para su pareja.Además, el 49% confesó que si supiesen que no serían pillados tendrían una aventura con el mejor amigo de su pareja, aunque al mismo tiempo el 35% explica que no podría hacerlo porque se sentiría demasiado culpable.

Y esto es todo, lector. ¿Tú qué prefieres ser infiel, con conocidos o con desconocidos? ¿Estás de acuerdo con las conclusiones de la encuesta?