Cómo ponerte fino en Navidad sin engordar: ocho trucos que nunca aplicas (y deberías)

Navidad y engordar no debería estar relacionado. Aunque la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) advierte de que durante estas fechas los españoles solemos engordar entre dos y cuatro kilos debido a un excesivo consumo de calorías, hay trucos para esquivar este aumento de números en báscula.

Hay diferentes trucos que no solemos aplicar y al final tenemos lo cosechado: unos kilos de más en enero que hacen que los vaqueros no nos abrochen y que los arrastremos hasta Semana Santa.

Por eso, lector, es muy importante que te grabes lo que te vamos a decir a continuación a fuego y que lo apliques en cada comida navideña, cena, reunión o sarao vario. Atento:

1) Un día NO es un día

Si te sientas a la mesa con la mentalidad de "bueno, un día es un día" o "una vez al año no hace daño" ingerirás sin control durante la comida o cena. ¿Lo peor? Que se te abrirá el apetito y acabarás con esta dinámica perezosa de Nochebuena al día de Reyes. El roscón te salvará de cerrar el ciclo, pero ya será demasiado tarde porque ya tendrás la grasa impregnada en el cuerpo.

Lo ideal es que te sientes a la mesa siendo consciente de cada alimento o sucedáneo que te metes a la boca. No hay que estresarse ni privarse demasiado, pero sí hay que tener cierto control.

2) Come de todo, pero poco

Además de ser consciente y no dejarte llevar por la euforia calórica navideña, lo suyo es comer de todo pero poco. Es decir, no te tienes por qué constreñir. Al revés, ya que si sientes que no puedes ingerir hasta un límite, te entrará ansiedad y acabarás comiendo más. Se trata de coger un poco de aquí y un poco de allá, evitando sobre todo los hidratos.

3) Di sí al pescado o a la carne

En estas fechas se suele servir cordero, pescado o marisco, y haces bien en comerlo. Las proteínas, como siempre te hemos dicho, son buenas porque te sacian y aceleran tu metabolismo. Ojo, vigila las porciones: no es lo mismo comerse un cordero entero que una paletilla.

4) Para beber: agua o vino

Las reuniones familiares se llevan mejor con alcohol en el cuerpo. Aunque el vino no tiene muchas calorías (cada copa son unas 75 kcal), sí que nos abre el apetito y hace que comamos más (además todos los aquí presentes sabemos que cuando uno ya lleva unas copitas de vino, debe comer algo). Por eso, lector, es bueno que si quieres beber, te tomes un par copitas, aunque lo mejor, sin duda, es beber agua, como bien sabes.

[Estas son las bebidas alcohólicas que más engordan]

5) Cómo comer dulces sin engordar

Ya te contamos en Vozpópuli cuáles eran los dulces navideños que más calorías tienen, y te dimos un truco para poder comerlos sin engordar: elegir solo uno al día.

Además de este consejo, hay otro tremendamente valioso –modestia aparte– y no es otro que guardarte el dulce que quieras para comerlo en el desayuno. Sí, las calorías van a ser las mismas, pero si lo comes por la mañana tendrás muchas más probabilidades de quemarlo (y, por tanto, no convertirlo en grasa) cuando acabe la jornada.

En las cenas mejor di no a la bandeja de dulces.

6) Cuidado con los canapés

Los canapés son el diablo de las dietas. Parecen inofensivos. Ahí, tan pequeñitos y coquetos, pero son una bomba de relojería. Sobre todo porque suelen estar cargados de hidratos: las bases de hojaldre, las salsas, los fritos...

Elige solo aquellos que veas más 'limpios' y naturales. Es decir, los que sepas claramente qué son y, más o menos, de qué están hechos y cómo están preparados.

Ojo, no se trata de que no comas ninguno, sino de que, una vez más, elijas bien. Los de marisco, carne o pescado son la mejor opción. Huye del fiambre, pues tiene mucha grasa. Los fritos y dulces mejor no.

7) Compensa antes y después

En el equilibrio está el truco. Si sabes que el 25 te vas a poner fino filipino, intenta el 26 comer ensalada verde y cenar ligero. Y lo mismo ocurre con los días precedentes a las comilonas o cenas navideñas. No es cuestión de andar estos días con el calorímetro en marcha, pero sí ser consciente de que al final engordaremos un kilo si tenemos 7.000 kcal de más acumuladas en el cuerpo.

Es de cajón: si sueles comer 2.000 calorías y el día 'X' te has metido 5.000, los días siguientes intenta comer 1.300 y listo.

[Cuántas calorías hay que comer para adelgazar]

8) Date un paseo

Además de huir de tu cuñado, si sales a dar un paseo antes y después de las comidas acelerarás tu metabolismo. Caminar a ritmo lento de 1,5 km/hora consume alrededor de 100 calorías. Es decir, casi un polvorón entero.

Cuanto más te muevas, más calorías quemarás y menos tendrás que lamentar después.

Y esto es todo, lector. ¿Sueles engordar en Navidad? ¿Vas a aplicar algún truco?

¡Felices fiestas y feliz 2020!