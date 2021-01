Cinco trucos para enfrentarse a una entrevista de trabajo

Todo el mundo, a no ser que sea autónomo, tenga su propia empresa, forme parte de una familiar o tenga la fortuna de poder vivir sin trabajar, debemos pasar por esta prueba que supone tantos nervios y quebraderos de cabeza: las entrevistas de trabajo, el trámite en el que debes demostrar lo dispuesto que estás a entrar en la compañía y las habilidades que te hacen ser el candidato ideal para el puesto.

Las entrevistas de trabajo suelen durar unos 30 minutos. Ese es el tiempo que tienes para convencer al seleccionador de todo lo que vales. Por eso, antes de acudir a la cita, te conviene saber de qué tipo van a ser. Se supone que cuando te llaman es porque previamente han visto tu currículum y les ha gustado. No obstante, te conviene ir con ello actualizado. De hecho, cuando tengas datos concretos sobre la empresa y el puesto para el que te llaman, retócalo y adáptalo destacando la experiencia y habilidades que más encajan con lo que buscan.

Es muy posible que los nervios provoquen que te olvides de algo importante. Para evitarlo, revisa previamente tu trayectoria, fíjate bien en todos los datos y marca los trabajos que te interese destacar más. No dejes casi nada a la improvisación y cuando lo cuentes hazlo en orden cronológico introduciendo alguna información más personal.

Cómo debes vestir para ir a una entrevista de trabajo

Hay ciertas reglas básicas a la hora de ir elegir un atuendo para acudir a una entrevista de trabajo. La primera de ellas es que debes vestir de acuerdo al propio estilo y personalidad. No tiene sentido que si detestas las americanas, te las pongas justamente ese día. Al final, se notará que te sientes incómodo y que, en cierto modo, vas disfrazado. No olvides que la ropa comunica más de lo que pensamos.

Eso sí, tiende a la formalidad. Ante la duda, elige camisas antes que camisetas, zapatos en vez de deportivas, prendas largas a cortas, holgadas a ceñidas… Y adecua el estilismo a la empresa y al tipo de empleo: No viste igual un abogado, que trabaja en un juzgado; un arquitecto, que precisa moverse en su ámbito laboral; una relaciones públicas, que es la imagen de una empresa; o un periodista, que puede pasarse el día en la oficina o ni pisarla. También resulta muy práctico disponer de algo de información relativa a la empresa para tratar de adaptar el look al posible código existente.

Causa impacto inicial

Las primeras impresiones son determinantes, sobre todo en una entrevista. En los 20 segundos iniciales, el reclutador se hará una imagen de cómo eres, resultado de juzgarte y observar tu comportamiento. Por eso, es muy importante comenzar la conversación de forma educada, confiado y con actitud positiva. Además, algo que se valora positivamente es llegar temprano.

Lo mejor que puedes hacer para una entrevista es buscar antes información sobre la empresa

Planifica el tiempo que te va a llevar llegar a la empresa. No hay peor impresión que llegar tarde. La puntualidad demuestra que te preocupas lo suficiente por el trabajo. Pero no exageres, unos diez minutos es suficiente, de lo contrario, si llegas una media hora antes o más te tocará esperar y puede que tu seleccionador no lo vea tan bien como debería.

Si te preguntan por qué quieres trabajar ahí

Tu respuesta puede verse condicionada por dos variables: en caso de que realmente estés postulándote a un trabajo cualificado para el que llevas mucho tiempo preparándote, la contestación saldrá casi sola porque hablará tu entusiasmo y tu pasión. Sin embargo, si en realidad lo que te mueve es simplemente disponer de una fuente de ingresos y no es nada vocacional, posiblemente te sea mucho más difícil de hallar una buena respuesta.

Lo mejor que puedes hacer es buscar información sobre la empresa antes de ir a la entrevista para que el empleador vea que sabes dónde vas a trabajar. Además, debes dejar muy claro que de verdad quieres ese empleo.Al fin y al cabo, lo que más decanta la balanza a tu favor es el entusiasmo y la transparencia que reflejas en tus actos y en tus palabras.

La gente contrata a personas que conocen, que les agradan y en las que confían, por lo que la entrevista al final es un concurso de popularidad. Además, debes tener mucho cuenta el tiempo en que tardas en responder. Si se trata de una entrevista de una hora, debes contestar en un minuto más o menos, si es de media hora, tan solo en 30 segundos.

No ruegues

Por tu formación y cualidades, te adaptas plenamente a las demandas actuales de tu sector. O al menos eso debe quedarles claro. Trata de expresar cómo tu experiencia y habilidades servirán para mejorar el trabajo realizado por el empleado que cubría anteriormente el puesto al que optas y recuerda cómo 'hace poco' tu intervención en otras empresas fue verdaderamente útil. Sobre todo tienes que dejar claro que continúas aprendiendo y no has dejado de lado la formación. La proactividad es más valiosa que que ya sepas hacer algo. Lo que quieren es alguien que progrese y avance mejorando a la par que lo hace su propio puesto de trabajo y la compañía. Deja claro que ese eres tú.

Deja el salario para el final

Probablemente sea uno de los temas que más te preocupan o te interesan, pero debes dejarlo para el final y mostrar mayor interés en las motivaciones y expectativas del trabajo. Si manifiestas que es lo más importante, perderás inmediatamente varios puntos, pues el empleador entenderá que es tu principal motivación.