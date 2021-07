Muchos hombres están estresados por no aguantar suficiente en la cama. Ya no hablamos de eyaculación precoz, sino de dejar a la pareja a medias porque no se puede contener la eyaculación. Cuanto más sucede el problema, más obsesión produce.

El hombre se mete en un bucle y cree que nunca va a ser capaz de alargar la duración del coito. Aunque parezca un problema aislado, muchas mujeres se quejan de que los varones acaban la función demasiado temprano. Una investigación del Journal of Sexual Medicine descubrió que, de media, una relación íntima alcanza los 5,4 minutos en parejas heterosexuales, mientras que otro estudio determinó que la mayoría de la gente realmente quiere alcanzar los 13 minutos de duración en la cama.

Si, lector, estás leyendo esto porque efectivamente crees que duras demasiado poco o que, por el contrario, tu pareja quiere que alarguéis más la fiesta, a continuación te decimos 12 trucos que funcionan. Lo principal es que no te obsesiones y que visites a un especialista si crees que el problema es demasiado grave y afecta a tu vida normal.

1) Mastúrbate un hora antes para retrasar la eyaculación

Eyacular una o dos horas antes hará que cuando llegue el coito éste dure más y, por consiguiente, sea más satisfactorio. Si no hay confianza o te da vergüenza, puedes hacerlo solo. Si la hay, podéis jugar antes y hacerlo con tu pareja. De este modo, a la hora de la verdad tu rendimiento será más que óptimo.

2) Utiliza un condón grueso

Utilizar un condón grueso es un remedio que funciona, ya que la sensibilidad disminuye, provocando menos placer y, por consiguiente, haciéndote durar más en la misión.

3) Piensa en otras cosas

A veces los hombres que intentan durar mucho tiempo durante el coito están tan excitados que no pueden evitar que se produzca la eyaculación. Para que el fin de la función llegue demasiado pronto, debes aprender a regular tu excitación, pensando 'otras cosas' para evitar soltar todo antes de tiempo.

4) Prueba los anillos para el pene

Los anillos para el pene son efectivos para retrasar la eyaculación, ya que restringen el flujo de sangre hacia el eje del miembro viril, lo que puede ayudar a mantener una erección más fuerte.

5) Sí a la amazona o a la cucharita

Hay determinadas posiciones sexuales que favorecen el orgasmo masculino, y hay otras que lo retrasan al no hacer tanto contacto con las áreas más sensibles del pene. Una de las posturas aliadas para retrasar la eyaculación es 'la cucharita'. Para realizarla has de colocarte detrás de tu pareja, que se encuentra en posición fetal. El grado de penetración dependerá del ángulo formado entre el glúteo y la rodilla de ella, que podrá aumentarlo o disminuirlo a su gusto.

Otra de estas posturas es la amazona, que es con ella encima del varón. Cuando veas que te vas a correr, dile que pare. Y así podéis controlarlo juntos y no queda todo en tu mano.

6) Respira profundamente

Hacer respiraciones profundas favorece apagar brevemente el reflejo eyaculatorio, lo que te hará durar más.

7) Concéntrate en dar placer

Si notas que vas a llegar y es demasiado pronto para acabar, concéntrate en tu pareja. Sal, baja y practícale sexo oral o entretente con sus pechos hasta que las aguas se calmen. Una vez estés más tranquilo y tengas controlada la situación, puedes volver a entrar en la cueva del placer.

8) Haz descansos

Igual que los deportistas entrenan para aguantar más corriendo, tú debes hacerlo para hacer lo propio en la cama. Lo suyo es que con ayuda de tu mano practiques en la intimidad. Cuando veas que vas a llegar, para. Espera unos segundos y vuelve. Si hay confianza con la pareja podéis entrenar juntos. Ella lo entenderá y te apoyará, pues seguro que también quiere alargar el coito.

9) Incorpora juguetes

Cuando creas que estás a punto, detente y saca algún juguete para seguirle dando placer a ella. Un vibrador puede ser ideal para estos casos. Mientras juegas con el artilugio y tu chica, te calmarás y podrás reanudar, y así ella no se queda 'a dos velas'.

Vibradores y juguetes sexuales

10) Aprieta la base del pene a modo de tapón

Una investigación de Masters y Johnson descubrió que si aprietas la base del pene, no eyacularás, por mucho que estés a punto. Es como lo que decíamos del anillo pero con tus propios dedos. Puedes hacerlo tú mismo o que lo haga tu chica.

11) Aprovecha el periodo refractario

Si lo has intentado pero has llegado al clímax igualmente antes de tiempo, deberías aprovechar el periodo refractario, esto es, eyacular y volver la ruedo unos minutos después. La parte mala de este punto es que ella tendrá que esperar a que te recuperes, pero puede seguir sola y luego añadirte a la fiesta.

12) Haz más preliminares

Si nada de lo anterior te convence o no te funciona, dedica más tiempo a los preliminares. Así tu pareja estará más excitada cuando comience el coito, por lo que tendrá antes el orgasmo, lo que te beneficia a ti si no eres de mucho aguantar.

Y esto sería todo. Ya verás que con confianza, paciencia y tiempo logras durar todo lo que te propongas y más. También te decimos una cosa: cuanto más entrenas, mejor eres. Nadie nace sabiendo. Así que ya tienes deberes para este verano, lector. ¡Ánimo!