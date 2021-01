Los mejores hábitos para descansar mejor (sin tomar pastillas)

Tener una buena higiene del sueño puede mejorar tu calidad de vida. Cuando descansas mal, tu día se hace más largo y cuesta arriba. De eso no cabe duda. Y es que un dormir bien te ayuda a tener un mejor estado de ánimo, pero también es bueno para controlar los dolores de cabeza, estar menos irritado e, incluso, protege tu salud cardiovascular.

Por eso, uno de tus propósitos para el 2021 debería ser conseguir un buen descanso, durmiendo no menos de 7 horas diarias. Ya sabemos que es fácil decirlo, pero no siempre es sencillo lograrlo. De hecho, los datos así lo reflejan: más de 4 millones de españoles sufren insomnio crónico, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que señala que entre un 25-35% de adultos lo sufre de forma transitoria y entre el 10-15% lo padece de manera crónica.

Cada vez más personas se entregan a las pastillas para dormir y otros remedios farmacológicos para conseguir un descanso sin interrupciones, de calidad y duradero. Sin embargo, los expertos advierten que las píldoras para dormir no siempre son eficaces o seguras, y muchos consideran que los pacientes deben limitar su uso. Pero, ¿cómo voy a conseguir descansar cuando no puedo?, se preguntarán muchas personas. Buenas noticias: hay diferentes hábitos que ayudan a conciliar el sueño sin necesidad de rogar al especialista que nos haga una receta. Toma nota y abraza a Morfeo rápidamente.

Crea una rutina

Es muy importante asociar la habitación y la cama con el descanso. Practicar siempre el mismo ritual para irte a dormir. Ropa cómoda, higiene personal, respiración tranquila, hacerlo de la misma manera y a la misma hora todos los días. No permanecer despierto en la cama, no dar vueltas y vueltas si no logras abrazar a Morfeo y realizar en otra estancia de la casa alguna actividad como la leer un libro, escuchar la radio, el truco 4-7-8 que ya contamos en Vozpópuli...

Además es importante acostarse cuando se tenga sueño y levantarse a la misma hora todos los días independientemente de cómo se haya pasado la noche. Y por supuesto no dormir durante el resto del tiempo de vigilia.

Para ello, mantén la habitación oscura, fresca y libre de ruidos. Cortinas y persianas echadas, cama hecha y preparada para acogerte, móviles y aparatos electrónicos apagados y tratar de conseguir que la temperatura del cuarto sea tirando a fría (entre los 15 y los 18 grados centígrados).

Date un baño

Es cierto que hay dos tendencias mayoritarias a la hora de hablar de la ducha diaria: están las personas que la necesitan por la mañana para activarse, y las que la prefieren por la noche para relajarse después de todo el día. Puedes seguir duchándote a la hora que mejor te parezca, pero si quieres utilizarla para dormir mejor, lo ideal es que la tomes al atardecer, como mínimo un par de horas antes de dormir.

El agua caliente elevará tu temperatura corporal, ayudándote a relajarte y a servir de contraste con la bajada de temperatura que se produce mientras dormimos. Pero si te das un baño justo antes de acostarte activarás tu cuerpo, consiguiendo el efecto contrario, y te sentirás más despierta.

Cena poco

Una cena abundante no es la mejor alternativa si quieres descansar bien. Por eso, has de prestar especial atención a los alimentos que tomas a determinadas horas. Es importante que esa última comida del día sea ligera, y que no ingieras al menos dos horas antes de ir a dormir. Ten presente, además, que la cafeína activa el sistema nervioso central, así que evita tomar té o café a última hora, así como bebidas energéticas o refrescos que contengan esta sustancia. Y también suprime los alimentos ricos en carbohidratos simples como la bollería, pues pueden provocar picos de glucosa, que no son buenos compañeros de sueño.

Lo mismo pasa con los fumadores, quienes deben evitar los cigarrillos antes de meterse en la cama. Y no solo eso, aunque parezca que el alcohol te provoca sueño, tras unas pocas horas de tomarlo actúa como un estimulante, aumentando las veces que uno se despierta durante la noche. Si lo tomas, que sea al menos tres horas antes de acostarte.

Medita

Tener un rato para que tu mente también se relaje es muy importante para un buen descanso. De hecho, numerosas investigaciones aseguran que ayuda a combatir el insomnio. Si el mindfulness no va demasiado acorde con tu estilo de vida, las respiraciones profundas y relajantes también pueden ser buenas sin necesidad de evadirte de más.

Puedes probar a contar ovejitas, y no es una broma. Según la Universidad de Illinois del Sur, las personas que padecen insomnio y realizan problemas aritméticos no demasiado difíciles (como contar desde 100 hacía atrás de tres en tres) al acostarse en la cama, consiguen conciliar el sueño mucho más rápido. Pero curiosamente esta práctica solo suele funcionar con los insomnes, ya que el resto de personas que lo intentan tardan más de lo normal en dormirse.