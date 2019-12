Nueve trucos para acelerar el metabolismo y perder peso sin esfuerzo

Si como todo hijo de vecino estás buscando adelgazar pero no lo consigues o simplemente no quieres hacer demasiado esfuerzos en perder peso, tienes que buscar las formas de acelerar tu metabolismo, esto es, las calorías que quemas en reposo.

Tener un metabolismo rápido es esencial para estar delgados. Las personas que comen mucho y no engordan lo hacen gracias a éste, y lo contrario le ocurre a las personas obesas.

Aunque tener un metabolismo rápido o lento depende mucho de nuestra genética, hay ciertos ajustes que podemos hacer a diario para acelerarlo y con ello adelgazar rápido sin hacer nada más. Atento:

1) Enfría tu dormitorio

Enfría tu alcoba o no pongas la calefacción. Además de ahorrar en invierno (si no la tienes central) conseguirás acelerar tu metabolismo. Un estudio publicado en la revista Diabetes ha demostrado que simplemente quitar la calefacción en invierno o poner el aire acondicionado en verano puede transformar sutilmente las reservas de grasa, movilizándolas y haciendo que pierdas peso.

2) Ríete

No es coña. La risa puede acelerar de un 10 a un 20 por ciento el metabolismo y la frecuencia cardiaca, según este estudio publicado en el International Journal of Obesity . Esto significa que si te ríes de 10 a 15 minutos puedes quemar entre 40 y 170 calorías.

3) No te saltes el desayuno

Si no desayunas tu cuerpo pensará que sigue durmiendo, y no se pondrá en marcha, o lo hará pero intentará guardar todas las calorías que has consumido previamente y la grasa almacenada, ya que piensa que va a pasar una época de hambre o de escasez de comida. Lo mejor es que nada más levantarte te tomes un desayuno rico en proteínas y café o té, ya que así además evitará que piques durante el día y que te acabes lanzando a los hidratos de carbono a media mañana.

4) Come proteínas

Los alimentos ricos en proteínas, como la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos podrían ayudar a acelerar tu metabolismo durante algunas horas.

Numerosas investigaciones demuestran que los alimentos ricos en proteínas aumentan más el efecto térmico del cuerpo, esto es, la cantidad de calorías que éste tarda en digerirlos y procesarlos.

Los alimentos proteicos aumentan la tasa metabólica en un 15–30%, en comparación al 5–10% de los hidratos de carbono y el 0–3% de las grasas.

5) Beber más agua

Además de para mantenerte hidratado, beber agua acelera metabolismo en un 24-30%, según lo han comprobado varios estudios, como este y este.

Aunque funciona, los efectos positivos en el metabolismo duran poco, unos 60-90 minutos, por lo que deberías beber agua a menudo durante el día.

6) Agrega especias y condimentos a tu comida

Como ya te contamos en Vozpópuli, hay ciertas especias y condimentos que aceleran tu metabolismo. Un ejemplo son la mostaza, la pimienta de cayena, la canela y la cúrcuma.

7) Bebe café

Numerosos estudios demuestran que la cafeína puede ayudar a aumentar la tasa metabólica hasta en un 11%.

De hecho, seis investigaciones diferentes descubrieron que las personas que consumen 270 mg de cafeína por día (tres tazas, aproximadamente) queman 100 calorías adicionales cada 24 horas.

8) Y también bebe té verde

La combinación entre la cafeína (presente en el café) y las catequinas (presentes en el té) puede contribuir a acelerar el metabolismo.

El té verde sirve, sobre todo, para reducir la grasa abdominal. Numerosos estudios han demostrado que las personas que consumían esta bebida con regularidad perdían 1,3 kilos más de media que aquellos que no lo hacían.

Lo ideal es que bebas de dos a tres tazas de té verde al día para notar resultados.

9) Haz ejercicio durante 2,5 minutos

Si no te gusta hacer ejercicio ni el gimnasio esto te va a gustar. Una investigación publicada en la revista Physiological Reports demostró que las personas que realizaron cinco ráfagas de 30 segundos de ejercicio de gran impacto seguidas de cuatro minutos de descanso, quemaron 200 calorías adicionales por día. Es decir, solonecesitas hacer 2,5 minutos de ejercicio para acelerar tu metabolismo.

Y esto es todo, lector. ¿Cuántos de estos trucos vas a aplicar?