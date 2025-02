El truco del sushi de 'La Diosa de la Glucosa' contra los subidones de azúcar en sangre

Jessie Inchauspé, influencer conocida como 'La Diosa de la Glucosa', es una bioquímica francesa, autora de bestsellers del NYT y activista. Cuenta con más de 5 millones de seguidores en redes sociales como Instagram y se ha convertido en una referencia en temas de salud relacionados con el azúcar en sangre.

El mejor momento del día para comer carbohidratos

En uno de sus últimos vídeos, habla sobre el mejor momento del día para comer carbohidratos y expone el ejemplo del sushi y el azúcar en sangre. Según comentan 'La Diosa de la Glucosa', "la hora del día en la que ingieras un alimento influirá en el nivel de tu pico de glucosa en sangre".

La experta menciona diversos estudios cienfíticos como Endogenous circadian system and circadian misalignment impact glucose tolerance via separate mechanisms in humans, Christopher J. Morris, Jessica N. Yang, Joanna I.Garcia, and Frank A. J. L. Scheer, 2015, que han demostrado que nuestro cuerpo es menos capaz de eliminar la glucosa que acabamos de ingerir por las noches.

Jessie comparte en sus redes sociales el ejemplo del sushi. Ella expone lo siguiente: si te gusta el sushi, no es lo mismo comerlo a mediodía que a las 10 de la noche, y eso que la comida es es exactamente la misma. Pero, el pico de azúcar en sangre cuando lo comes por la noche es mucho mayor, como se ve en el gráfico", comenta.

Gráfica sobre la hora y su efecto en los picos al comer carbohidratos / Instagram

¿Qué lección se puede aprender de esto?

¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que si vamos a comer algo muy rico en carbohidratos o que va a elevar nuestros niveles de glucosa, hacerlo más temprano en el día ayudará a nuestro cuerpo a manejarlo mejor.