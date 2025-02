El truco del sándwich que reduce el pico de azúcar en sangre cuando comes algo de fruta

Jessie Inchauspé, influencer conocida como 'La Diosa de la Glucosa', es una bioquímica francesa, autora de bestsellers del NYT y activista. Cuenta con más de 5 millones de seguidores en redes sociales como Instagram y se ha convertido en una referencia en temas de salud relacionados con el azúcar en sangre.

En uno de sus últimos vídeos, la influencer compartió un vídeo sobre la famosa relación que existe entre la fruta y el azúcar. Un vídeo que la experta ha llamado: ¿Odio la fruta?

"No, claro que no odio la fruta". "Pero tenemos que saber que está hecha para ser extra dulce y extra jugosa en comparación a la forma en la que la naturaleza la concibió", explica. En este punto, 'La Diosa de la Glucosa' comenta cuál es su truco para atenuar el pico de azúcar en sangre cuando come algo de fruta.

Proteínas, grasas o fibra

Según explica la bioquímica francesa, una forma de reducir el pico de glucosa pasa por añadirle frucos secos. Así lo hace 'La Diosa de la Glucosa': "Haces un poco de pasta de nueces y luego cortas rodajas de manzana y haces un pequeño sándwich de manzana con nueces", apunta. "Queda muy mono y además ayuda a tus niveles de glucosa también", añade.

Así, con este truco de Jessie Inchauspé, comer fruta tendrá una menor incidencia en los picos de glucosa.