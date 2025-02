El truco del pan y la mantequilla de la Diosa de la Glucosa para reducir el pico de azúcar en sangre

Jessie Inchauspé, influencer conocida como 'La Diosa de la Glucosa', es una bioquímica francesa, autora de bestsellers del NYT y activista. Cuenta con más de 5 millones de seguidores en redes sociales como Instagram y se ha convertido en una referencia en temas de salud relacionados con el azúcar en sangre.

En uno de sus últimos vídeos, comparte el truco de la mantequilla y el pan con el que se reduce el pico de glucosa en sangre.

El truco de la mantequilla de 'La Diosa de la Glucosa'

Asegúrate de no abusar de este truco de añadir toneladas y toneladas de grasa a los carbohidratos, ya que puede ser contraproducente. Un poco de grasa saludable en los carbohidratos es una buena manera de reducir el pico, pero añadir proteínas y fibras también es genial.

La influencer comenta cuál es su truco favorito para añadir una grasa al carbohidrato como la mantequilla. Uno de sus ejemplos "favoritos". Cuando comes pan tostado solo, todas las moléculas de glucosa llegan realmente rápido a tu torrente sanguíneo causando un pico de glucosa. Pero, ¿qué pasa cuando añades mantequilla al pan? En este caso el pico de glucosa es menor.

¿Por qué ocurre esto?

El motivo reside, según explica Jessie Inchauspé, en que "las moléculas de grasa de la mantequilla se mezclan con las moléculas de glucosa del pan y ralentizan la llegada de esas moléculas de glucosa al torrente sanguíneo, reduciendo así el pico". Esto es útil porque te mantendrá "saciado durante más tiempo y reducirá tus antojos", pero existe un riesgo.

También esconde un riesgo

Si añades una tonelada de mantequilla a cada trozo de pan que comes, tampoco será muy saludable. Así que añade alimentos como la mantequilla a tus carbohidratos, con moderación y con criterio. No añadas un kilo de mantequilla a cada plato que comas sólo para reducir el pico de glucosa porque eso no sería bueno para el equilibrio.