El truco que debes aplicar en tus cenas para perder peso rápidamente y sin pasar hambre

Las cenas son claves para perder peso de forma eficaz, sin pasar hambre y bastante rápido. Puedes comer regular durante el día, pero la última comida del día debes hacerla bien, si no nunca adelgazarás.

Hay mucha gente que apenas come durante la jornada, y al llegar a casa la ansiedad les invade y devoran lo que primero que pillan. ¿Resultado? Engordan o no adelgazan, y no hay nada más traumático que estar intentando perder peso y no conseguirlo.

Por eso, en las cenas debes vigilar todo lo que comes y cómo lo cocinas. Además, hay un pequeño truco que has de hacer para que todo sea más fácil. Te lo contamos.

El truco que que debes aplicar en las cenas para adelgazar

El truco para perder peso aplicado a las cenas es único: debes hacer tu última comida del día antes de las 21 horas, preferiblemente a las 20 o 19.

[Los 12 alimentos que son perfectos para cenar]

Además de a esa hora, deberías hacer una cena compuesta de alimentos ricos en proteínas con triptófano, ya que se convierte en melatonina cuando es procesado por el cuerpo. Este aminoácido lo contienen los plátanos, las nueces, la carne blanca, el pescado y los huevos.

[Cómo perder la grasa acumulada en la tripa]

Cuatro razones por las que deberías adelantar la cena

Además de lo mencionado anteriormente, adelantar la cena no solo nos hace adelgazar, sino que nos proporciona más beneficios en nuestra vida. Estos son los cuatro principales:

1) Reduce la resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina se produce cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a la primera, y es la causa principal de la diabetes tipo 2. Podemos evitar todo esto cenando temprano.

2) Dormirás mucho mejor

Cuando cenas demasiado tarde, puedes tener acidez, gases y otros signos de indigestión. Sin embargo, hacerlo temprano y de forma ligera puede evitarte estos problemas y ayudarte a dormir bien por la noche.

3) Mejor digestión y salud intestinal

Comer cenas saludables y ligeras es beneficioso para tu digestión. Si cenas ligero y como consecuencia duermes bien, te levantarás con energía, lo que ayudará a tu cuerpo a sincronizarse con tu reloj biológico, mejorando el proceso de digestión.

[Las tres frutas que no debes tomar en la cena]

4) Pederás grasa

Las cenas tempranas pueden promover la pérdida de grasa, así como la de peso. El metabolismo se va ralentizando a medida que pasa el día, así que las 200 calorías que tomemos por la mañana no nos engordarán lo mismo que las que ingerimos por la noche. Cuanto antes hagamos la cena, más posible es que el cuerpo consuma la energía de los alimentos consumidos, evitando convertirlos en grasa.

Y esto es todo, lector. ¿A qué hora cenas tú?