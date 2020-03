El truco para beber alcohol sin engordar (y es bastante efectivo)

Si estás tratando de adelgazar o simplemente no quieres seguir sumando números a tu báscula, has de tener especial cuidado con el alcohol.

Es difícil soportar la vida estando siempre sobrios, más para unos que para otros, así que aunque lo recomendable sería que no consumieses nada de alcohol, sabemos que no lo vas a hacer. Entonces, lo más sabio es beber solo aquello que menos te engorde. O, al menos, limitar el consumo de lo que más te hace ganar peso.

El objetivo es limitar los carbohidratos, pues si ingieres de más tu cuerpo comenzará a acumular las calorías extra y las convertirá en grasa. Si eres de los que gana peso fácilmente, deberías consumir máximo 20 gramos de hidratos diarios. Si, por el contrario, eres de los que siempre está delgado o le cuesta mucho subir de peso, puedes permitirte 50 gramos y, por ende, elegir los cócteles más calóricos.

¿Realmente el alcohol engorda?

Se ha hablado largo y tendido de si el alcohol engorda o no. Y, como todo, depende. El científico británico Tony Edwards, en su libro 'The Good News About Booze' asegura que "no hay evidencia científica de que el alcohol engorde". Obvio, si bebes solo un sorbito de vino, pues no ganarás peso. Pero si consumes más pasarás al siguiente agujero del cinturón, y todos sabemos que esto pone de muy mal humor.

Sea cual sea tu edad, has de vigilar cada copa que metes al cuerpo. Y los jóvenes no escapan de esto. Según un estudio publicado en el 'American Journal of Preventive Medicine', los millennials que consumen entre cuatro o más bebidas al día, tienen un 41% más de riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad en la edad adulta.

El peligro de beber alcohol cuando intentamos cuidarnos es que, normalmente, tras una copa se nos abre el apetito, y acabamos hincándole el diente a la comida basura. Todo ello sumado a la resaca del día siguiente, que no hay quien la aguante sin pizza, hamburguesa o sucedáneos.

El truco para beber alcohol sin engordar

Aunque lo mejor, obviamente, es que ni bebas, puedes hacerlo sin engordar si tomas la bebida espirituosa sin refresco, pues el whisky, la ginebra, el ron, el tequila o el vodka, si se consumen 'a pelo', no tienen por qué hacerte ganar peso, ya que tienen básicamente cero carbohidratos a pesar de contener calorías.

Y si eres más de cócteles, los que menos engordan son el Tom Collins, el Highball, el Martini, el Gimlet y el Gibson, que tienen menos de 1 gramo de azúcar por unidad. Los que más son el Manhattan, el Bloody Mary y el Rob Roy.

Las bebidas alcohólicas que debes evitar

Si estás a plan has de evitar, sobre todo, las siguientes bebidas alcohólicas, ya que son una bomba de azúcar: