¿Existe un truco para que el arroz engorde menos? Boticaria García explica las claves

Con la vista puesta ya en el buen tiempo, son muchos los que buscan adelgazar y deshacerse de unos kilitos. Un propósito que, tal y como señalan los expertos, pasa por la práctica de ejercicio físico y controlar la alimentación. Sin embargo, hay quienes buscan formas o pequeños atajos para perder peso, o al menos conseguir no engordar. Es el caso del truco del arroz que circula por las redes sociales, una forma de consumir este alimento que, según aseguran, ayuda a perder peso.

Convertido en uno de los alimentos que más se consumen en el planeta, el arroz también ha sido duramente señalado por su aporte calórico. Algo sobre lo que mucho se ha hablado, y sobre lo que Boticaria García también tiene algo que decir.

El truco para que el arroz engorde menos: Boticaria García explica las claves

“¿Es verdad que existe un truco para que el arroz engorde menos?”. Con estas palabras comienza Boticaria García uno de sus populares intervenciones en el programa ‘Saber vivir’, donde explica la verdad de esta creencia.

En los últimos tiempos, se ha popularizado un truco con el que aseguran que el arroz engorda menos. Foto: Freepik

“Todos sabemos que los alimentos que son ricos en almidón, como las patatas o los cereales como el arroz o el trigo, no se pueden comer crudos, todos ellos se hacen más digeribles cuando los cocinamos y los calentamos porque cambia su estructura” añade la televisiva farmacéutica y nutricionista.

“Y aquí empieza la química, que no la magia del asunto” explica Boticaria García, asegurando que esta creencia tiene una explicación científica: “Si una vez que ya están cocidos los enfriamos, por ejemplo dejándolos unas horas en la nevera, el almidón sufrirá un nuevo cambio en su estructura y las moléculas que lo forman se recolocan, podríamos decir que cristaliza. Este hidrato recolocado no se puede digerir, o al menos no del todo, y se llama almidón resistente porque resiste a la digestión”.

Así, según explica, este almidón resistente “se convierte en algo parecido a la fibra”, con la que comparte tres beneficios. Por un lado, “tiene efecto prebiótico en el colon, es decir, sirve como ‘alpiste’ para las bacterias en el intestino”. En segundo lugar, hace que sea más saciante, “y esto puede hacer que comamos menos”. Y por último, “disminuye la subida de la glucemia, es decir, hace que el azúcar se absorba más lento”.

Boticaria García explica las diferencias entre el almidón y el almidón resistente. Foto: Lifeforstock en Freepik

“Y ahora viene la pregunta del millón: ¿realmente si enfriamos las patatas o el arroz después de cocerlo podemos perder peso?” pregunta Boticaria García en su vídeo, en el que explica la diferencia de calorías que existe entre el almidón y el almidón resistente: “Sabemos que los almidones resistentes contienen menos calorías, 2,5 por gramo, que los almidones normales, que son 4 por gramo. Por tanto, comer alimentos ricos en almidón resistente puede hacer que reduzcamos el total de calorías y como consecuencia, esto podría ayudarnos a perder peso”.

Eso sí, a pesar de esta explicación, la experta explica: “Pero, ¿todo el almidón se convierte en almidón resistente? No, solo una parte, y por eso el total de kilocalorías que se pueden perder al final es un 10-15% menos”. Una cantidad bastante pequeña, (aunque “menos da una piedra). “Que nadie se piense ahora que la solución para la obesidad en el mundo está en comerse unos espaguetis ‘on the rocks’” matiza la conocida farmacéutica que, como en todas sus intervenciones, lanza un claro consejo: “Aunque el almidón resistente es interesante, una buena dieta es lo más importante”.