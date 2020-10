Para adelgazar no sólo hay que cuidar lo que ingerimos en comidas y cenas, sino también a primera hora de la mañana. Elegir qué desayunar, y a qué hora hacerlo, es quizá lo más difícil si queremos perder peso. Cuando nos levantamos, cogemos lo primero que vemos por la cocina para salir del paso, nos tomamos un café rápido o, lo que es peor, no comemos nada.

¿Resultado? Que acabemos ralentizando nuestro metabolismo. Esto es, que quememos menos calorías en reposo sólo por habernos saltado una comida. Al tomar el desayuno, le 'comunicamos' a nuestro cuerpo que ya estamos en marcha, haciendo que este se ponga activo y comience a trabajar, esto es, a quemar calorías.

Aunque hay diversidad de opiniones entre los expertos en cuanto a cuándo debemos desayunar, la mayoría está de acuerdo en que hay que hacerlo. Hoy te contamos esto y más información que te resultará de interés y un truco muy valioso.

El truco mañanero que te hará adelgazar rápido (y no es el desayuno)

Hay un truco, avalado por expertos, que nos ayuda a adelgazar y a mantenernos sanos y con fuerzas el resto del día. Y no es otro que beber dos vasos grandes de agua nada más levantarnos: antes incluso del café imperdonable de la mañana.

Los humanos perdemos agua durante todo el día, y al estar más de seis horas sin ingerir líquido necesitamos reponerlo antes de consumir ningún alimento o bebida. Además, es un gesto que nos ayuda a adelgazar.

Así lo ha comprobado este estudio, publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, que halló que beber dos vasos grandes de agua por la mañana aumentaba la tasa metabólica de las personas en un 30%. Y ya se sabe: a más metabolismo, mayor quema de calorías y de grasas sin hacer nada más.

Cuándo desayunar si queremos perder peso

Los expertos coinciden en que el desayuno no debe sobrepasar los 30 minutos una vez que estemos despiertos.

Daniela Jakubowicz, autora del bestseller 'The Big Breakfast Diet', asegura que hay que hacer la primera comida del día nada más despertarnos, ya que "nuestro cerebro necesita energía de inmediato".

No obstante, lo mejor es escuchar a tu cuerpo: si eres de las típicas personas que al levantarse no les entra nada, puedes desayunar hasta pasadas dos horas de abrir el ojo. Pero esto es en casos excepcionales: lo mejor es que lo hagas dentro de los 30 minutos tras levantarte.

Qué desayunar para adelgazar, según la ciencia

Según un estudio publicado en The Journal of Nutrition, un equipo de investigadores rastreó los hábitos alimenticios y el IMC de más de 50.000 adultos a lo largo de siete años, y comprobó que las personas que comenzaron sus días comiendo huevos revueltos, un tazón de yogur y fruta y otras comidas saludables "experimentaron una disminución del IMC en comparación con los que no desayunaron", concluyeron los investigadores.

No descubrieron nada nuevo: adelgazar pone el cuerpo en marcha y nos ayuda a seguir una alimentación equilibrada a lo largo del día. De hecho, quienes desayunan están más delgados: según este estudio realizado por el laboratorio Food & Brand de la Universidad de Cornell, el 97% de las 147 personas delgadas encuestadas confesaron desayunar habitualmente.

"Una conclusión importante de este estudio es que una tasa muy alta de personas que están delgadas siempre desayuna", escribió la autora principal del estudio, Anna-Leena Vuorinen, de VTT Technical Research Centre Of Finland.

Y esto es todo por hoy, lector. Si quieres más información acerca del desayuno, no tienes más que hacer clic aquí.