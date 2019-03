El truco de 15 minutos para adelgazar avalado por la ciencia (y funciona)

La mayoría de nosotros queremos adelgazar. El problema es que el ritmo de vida que llevamos complica los planes de perder peso. Comer de forma sana y controlada, y acudir al gimnasio, es casi una utopía cuando nos pasamos en la oficina casi diez horas diarias.

Por eso, siempre es de ayuda conocer los trucos que nos hagan lo hagan más fácil. Hoy te vamos a contar uno avalado por la ciencia.

El truco de 15 minutos para adelgazar

Cuando nos planteamos seriamente bajar esos kilos que nos sobran, sin seguir una dieta estricta, intentamos controlar todo lo que comemos. Pero, en realidad, se nos escapan muchas calorías.

Por eso, el truco definitivo es llevar un registro con todo lo que ingerimos a lo largo del día. Seguro que piensas que 'vaya rollo' y que no tienes tiempo para andar anotando todo lo que comes de la mañana a la noche. Pero te motivarás a hacerlo al saber que las personas que apuntan todo lo que toman son las que más adelgazan. Y la ciencia lo ha demostrado.

Es fundamental que lleves un registro con todo lo que ingerimos a lo largo del día

Un estudio publicado en la prestigiosa revista 'Obesity' contó con 150 personas, a las que se pidió que hicieran un seguimiento de lo que comían durante seis meses como parte de un programa para perder peso. Unos lo apuntaron y otros no. ¿Resultado? Los que más adelgazaron fueron los que anotaron todo, e invirtieron poco menos de 15 minutos al día en promedio registrando su ingesta. Su lema: "Escríbelo en cuanto te lo metas a la boca".

Utilizar apps para adelgazar

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Vermont y la Universidad de Carolina del Sur, descubrió que aquellos que perdieron el 10% de su peso corporal pasaron un promedio de 23,2 minutos registrando su ingesta todos los días durante el primer mes del plan de adelgazamiento. Un tiempo que se redujo en el sexto mes hasta los 14,6 minutos diarios.

Deberías ayudarte de las apps para adelgazar, así la tarea te será mucho más leve

Los participantes anotaban todas las calorías y grasa de los alimentos y bebidas que ingerían, así como el tamaño de las porciones y los métodos de preparación. Esto es muy sencillo de hacer, lector, a con apps para adelgazar, pues solo has de introducir el alimento y el tamaño de la porción y la propia aplicación te calcula la composición nutricional.

El autocontrol, fundamental

Jean Harvey, presidente del Departamento de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Vermont y el autor principal del estudio, asegura que "el autocontrol parece que es lo que marca la diferencia, no el tiempo empleado ni los detalles incluidos".

El autocontrol parece que es lo que marca la diferencia, no el tiempo empleado ni los detalles incluidos

Harvey y su equipo esperan que el estudio aliente a las personas que hacen dieta a usar aplicaciones, para que se den cuenta de que no son tan lentas y difíciles de manejar como la mayoría de la gente piensa.

Así que, lector, ya sabes: si quieres adelgazar de forma exitosa solo has de vigilar lo que comes, tener autocontrol y no engañarte, por eso es recomendable que apuntes todo lo que ingieres.

¿Cuántos kilos crees que te sobran?