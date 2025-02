El toque final para limpiar la vitrocerámica que aplica la influencer Yolanda VaquitaYoli

Si hay una influencer que está de Moda en España con el tema de la limpieza, esta es Yolanda VaquitaYoli. La influencer experta en contenidos de limpieza y hogar cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, quienes esperan conocer sus trucos y tips para que optmizar al máximo la tarea de limpiar en casa.

En uno de sus últimos vídeos virales, la influencer comentaba una serie de 'truquillos' para dejar la vitrocerámica impoluta y como nueva.

Así limpia la vitrocerámica la influencer

"Cuando me llaman para limpiar una vitrocerámica, a menudo me encuentro con superficies llenas de suciedad incrustada. Lo primero que hago es ponerme mis guantes y raspar toda la suciedad con mi rasqueta, que es buenísima y siempre la llevo conmigo". Pero la influencer no lleva solo encima su famosa rasqueta, también se guarda otro as en la manga, como es su multiusos. "Después de raspar, retiro la suciedad con una bayeta. Si no hay un producto específico para placas, uso mi multiusos, sí, que también llevo siempre encima. Con un estropajo de tricapa, hago movimientos circulares sobre toda la vitro, dejándola reposar un momento", comenta la experta en limpieza.

Además, de esto, Yolanda también usa un jabonoso que aplica suavamente con los dedos sobre la vitrocerámica con el fin de no rayar la superficie de la misma. Tras esto, la vitrocerámica queda como nueva, niquelada y como un espejo.

Un truco para el toque final

Pero la limpieza de la vitrocerámica no ha terminado aquí. Yolanda aplicá un paso más. A modo de toque mágico final, usa un "chorreón" de vinagre de limpieza. "Echo el producto, lo dejo reposar un poquito, y luego lo seco. El resultado es espectacular: una vitrocerámica perfecta y brillante".