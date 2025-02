¿Se pueden tomar los medicamentos caducados? Boticaria García resuelve la gran duda

Es algo habitual tener en casa un cajón o un armario para guardar los medicamentos. Un lugar donde muchas veces se acumulan quedando olvidados y cuando se va a echar mano de ellos, están caducados. Es entonces cuando surge la eterna duda: ¿se pueden tomar o no? Una cuestión que ha dado mucho de qué hablar, abriendo debate sobre la eficacia e incluso toxicidad que estos fármacos pueden tener pasada la fecha de caducidad.

Convertida en un rostro muy conocido tanto en televisión como en las redes sociales, María de los Ángeles García García, conocida como Boticaria García, ha querido abordar este tema. Así, recientemente, la farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica ha resuelto en el programa ‘Saber Vivir’ de La 2 de Televisión Española uno de los mitos más extendidos sobre los medicamentos caducados.

Foto: Freepik

Boticaria García resuelve la eterna duda: ¿Se pueden tomar los medicamentos caducados?

Tal y como señala el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, “los medicamentos se pueden utilizar con total seguridad hasta el último día del mes que aparezca en la fecha de caducidad del envase”. A partir de entonces, “puede producirse una pérdida en la eficacia del medicamento. A estos se le añade el riesgo de aparición de reacciones adversas repentinas, como consecuencia de la degradación de los productos de los fármacos”.

Una información sobre la que Boticaria García añade: “Si accidentalmente te tomas un medicamento caducado, por algo leve como un resfriado o un dolor de cabeza, no hay que preocuparse porque, en el peor de los casos, no te va a hacer efecto y listo. Sin embargo, si se trata de un medicamento esencial para una enfermedad grave o crónica, ahí sí que habría que consultar con un profesional sanitario”.

Eso sí, la experta añade: “En cualquier caso, que no cunda el pánico, solo se ha documentado un caso de intoxicación por medicamentos caducados, concretamente fue por un antibiótico caducado. Y por tanto, parece muy improbable que tomar medicamentos caducados tenga efectos tóxicos sobre la salud”.

Foto: Rawpixel.com en Freepik

Durante su intervención en el programa, Boticaria García ha explicado cómo se calcula la fecha de caducidad de los medicamentos. Algo que realizan en los laboratorios, donde someten a los fármacos “a condiciones ambientales extremas durante seis, doce meses. Por ese motivo, cada medicamento tiene una caducidad diferente que normalmente va a estar entre 12 y 60 meses. Es decir, la fecha máxima de caducidad es de cinco años”.

Además, la famosa farmacéutica, que atesora más de 754 mil seguidores en su perfil de Instagram explica que “suelen ser más estables los comprimidos o las cápsulas que los jarabes, los colirios o los inyectables”.

Así, es recomendable no consumir medicamentos caducados y revisar bien los fármacos que tenemos en casa para deshacernos de aquellos caducados o que no necesitamos. Eso sí, Boticaria García advierte de que estos no se deben tirar ni por los desagües ni a la basura: “Se deben depositar los envases y los medicamentos que no se necesitan en el punto SIGRE de la farmacia para proteger al medioambiente. En caso de duda sobre si un medicamento es apto o no para el punto SIGRE, pregunta a tu farmacéutico”.