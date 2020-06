Los tintos también son para el verano: tres vinos frescos, ligeros y de calidad.

No todo van a ser blancos o rosados en verano. Los tintos también pueden tener su protagonismo a pesar de las altas temperaturas, especialmente si son frescos, ligeros y con mucha fruta en boca.

Principalmente serán los tintos jóvenes, con poca madera- como los ‘roble’-, o los crianzas aquellos que serán más aptos para disfrutar durante esta temporada.

Sin anular la comida

Los platos veraniegos, muchos de ellos fríos y siempre más livianos, exigen vinos que no predominen demasiado sobre el sabor de las preparaciones y lleguen a anularlas. Pero no por eso hay que renunciar a los tintos. Incluso un buen reserva, en ciertas ocasiones y con ciertas recetas, puede tener su momento estelar, aunque no es ni mucho menos lo habitual.

Los vinos deben servirse frescos

Son tintos para el verano, sutiles, con la lozanía de la juventud y sumamente agradables para maridar con platos como ensaladilla, empanada de carne, quesos, una carne fría, pollo asado o esas chuletitas hechas en la barbacoa familiar. Eso sí, cuando hace calor el tinto debe estar más fresco de lo habitual y no es pecado refrigerarlo- bien en la nevera o en una cubitera con hielos-, durante una media hora antes de descorcharlo.

1) Tobía Cuvée Tinto

Bodegas Tobía/ D.O.Ca. Rioja

PVP recomendado: 7,50 euros

Es el perfecto patrón de un tinto que resulta perfecto en verano. Y es que además en Bodegas Tobía (Cuzcurrita de Río Tirón), su autor Óscar Tobía y el enólogo Diego Orio, lo pensaron así expresamente. Y no tiene añada porque es un ensamblaje (‘cuvée’) de tres cosechas distintas: 2017, 2018 y 2019, una práctica nada habitual en tintos que resulta absolutamente original. Y con buenos resultados. Un vino bien elaborado, muy lejos de cualquier defecto, que resulta equilibrado y con nervio. Mucha fruta sobre un preciso y liviano toque de madera (4-6 meses) en un tinto redondo y sabroso. Es novedad porque acaba de salir al mercado y tiene una excelente relación calidad- precio. Se puede adquirir también en su tienda online https://tiendavinostobia.noticiasgourmet.es/.

2) 12 Linajes Crianza 2016

Viñedos y Bodegas Gormaz/ D.O. Ribera del Duero

PVP recomendado: 15 euros

Un vino ya entrado en añitos que sin embargo sería el retrato robot perfecto de un tinto para el verano: con estructura pero fresco y con buen paso en boca. Una elaboración sobre uvas tempranillo cultivadas y recolectadas en microparcelas, enclavadas a 845- 960 metros de altitud, en la parte soriana de Ribera del Duero. Maduró durante 14 meses en roble francés nuevo (25%) y americano (75%). En botella pasó 12 meses más. Un vino elegante, untuoso y de toques minerales que, sin embargo, no ha perdido su frescura ni su identidad varietal.

3) Lunático 2017

B. Esencia Wines Cellars/ D.O. Jumilla

PVP recomendado: 9,95 euros

Es el más incisivo de los tres tintos seleccionados para este artículo por lo que se hace imprescindible abrirlo con un poco de antelación y refrescarlo antes de tomarlo. La uva monastrell es protagonista absoluta de este vino que resulta fresco en un primer momento para dar todo de sí mismo según se va degustando. Tuvo una crianza de 12 meses en barricas de roble francés de 225 litros (tamaño tradicional) y no se clarifica, por lo que puede tener algún poso en el fondo de la botella que no es negativo. Aunque al principio en boca resulta ligero, luego ya se va abriendo y adquiriendo fuerza, por lo que exige el acompañamiento de alguna carne, como el roast-beef por ejemplo. Estupenda relación calidad-precio.