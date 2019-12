Lo que nunca te han contado del sushi (y por qué deberías moderar su consumo)

El sushi lleva de moda ya varios años. El ideal para las citas porque es fácil de comer y hasta erótico, es relativamente asequible y está bueno. Como es arroz y pescado la gente se piensa que es sano y que podemos comerlo siempre que queramos, cuando la realidad es bien distinta.

Si tú también eres fan del sushi y sueles tomarlo sin remordimiento alguno porque crees que es healthy y light, sigue leyendo porque te va a interesar mucho lo que tenemos que contarte.

El sushi no es 'light: está repleto de hidratos refinados

El componente principal del sushi es el arroz blanco, que ha sido refinado y despojado de casi toda su fibra, vitaminas y minerales.

Además, el arroz del sushi se suele preparar con azúcar. El azúcar añadido y el bajo contenido de fibra hacen que los carbohidratos del sushi se descompongan rápidamente en tu sistema digestivo, lo que te causará picos de insulina en la sangre, lo que a su vez te llevará a comer en exceso, detallan las investigaciones.

El sushi es alto en grasas

El sushi a menudo se considera una comida para adelgazar, cuando la realidad es completamente distinta. Una sola pieza de sushi contiene una cantidad muy pequeña de pescado o verduras, lo que lo convierte en una comida baja en proteínas y en fibra.

Además, el sushi suele llevar salsas ricas en grasa y masas de tempura frita, que son muy calóricas.

La estimación calórica más aproximada por pieza de sushi es de 50 calorías, así que si te comes, por ejemplo, seis piezas de salmón habrás consumido 300 calorías.

Alto contenido de sal

El sushi, además, es muy rico en sal. El arroz que contienen estas piezas lleva mucha sal, y el pescado ahumado y las verduras que contiene también. Y si añadimos salsa de soja, para echarnos a llorar.

El exceso de sal no solo no es bueno para tu salud, sino que puede provocar una retención de líquidos generalizada.

[Esto es lo que realmente hace la sal en tu cuerpo]

Bacterias y parásitos

Además de todo lo anterior, comer sushi hecho con pescado crudo puede ponerte en riesgo de sufrir una infección por diversas bacterias y parásitos, tal y como indica la ciencia.

La única regulación actual que existe en cuanto a servir pescado crudo es que ciertos peces deben haber sido congelados antes de ser servidos crudos.

Para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria, come sushi siempre en restaurantes acreditados que tengan más probabilidades de seguir las prácticas adecuadas de seguridad.

Y esto es todo, lector. No te asustes, puedes seguir comiendo sushi, pero debes tener en cuenta que no has de tomarlo como una comida sana, sino como algo ocasional, como las hamburguesas o las pizzas. Y, eso sí, siempre consumirlo en locales de confianza.