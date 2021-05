Seguro que alguna vez has comprado suplementos para adelgazar o has tomado hierbas que prometen hacerte perder peso en tiempo record. Si no lo has hecho, lo has pensado porque ha llegado un anuncio o una información sobre estos productos a tu pantalla.

Los suplementos para adelgazar son cada vez más usados, sobre todo por la pandemia de obesidad que hay en todo el mundo. La gente quiere perder peso y recurre a estas píldoras para acelerar el proceso o conseguirlo.

Las preguntas son ¿funcionan? ¿Realmente sirven para perder grasa? ¿Nos hacen adelgazar? Un macroestudio da a luz a estas cuestiones tras analizar 121 investigaciones aleatorias –realizados entre más de 10.000 personas– sobre el tema de los últimos 16 años. Te contamos qué conclusiones han sacado.

¿Funcionan los suplementos para adelgazar? Un estudio los pone a prueba

Los investigadores de la Universidad de Sydney, en Australia, presentaron los hallazgos del estudio en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO, por sus siglas en inglés). La investigación, que estudió la eficacia de los suplementos dietéticos y a base de hierbas para perder peso, no encontró evidencia suficiente para asegurar que estos productos produzcan una pérdida de peso clínicamente significativa.

Erica Bessell, autora principal del estudio, asegura que "aunque la mayoría de los suplementos parecen seguros para el consumo en un corto periodo de tiempo, no van a proporcionar una pérdida de peso clínicamente significativa, por lo que no hay evidencia suficiente para recomendarlos para adelgazar".

Los investigadores, no obstante, diferencian estos suplementos de hierbas o adelgazantes de venta libre con los fármacos recetados por el médico. Al respecto de estos últimos, Bessel afirma que “los medicamentos farmacéuticos sí se requiere evidencia clínica de su seguridad y efectividad antes de que salgan al mercado", al contrario que los suplementos mencionados.

Los suplementos que sí se descubrió que funcionan

Para el macroestudio se realizaron dos estudios paralelos. Uno analizó el resultado de 54 investigaciones sobre la efectividad de diferentes hierbas para perder peso. Algunas de estas hierbas fueron: efedra, garcinia, raíz de regaliz, yerba mate, mango africano y extracto de judía blanca.

Curiosamente, la que funcionó para adelgazar fue el frijol blanco –o judía blanca–, ya que fue el único suplemento herbario que hizo perder peso considerablemente a quienes lo tomaron en comparación con quienes consumieron el placebo.

El frijol blanco, la celulosa modificada y el extracto de zumo de naranja funcionaron para adelgazar

El segundo análisis versó sobre la efectividad de los suplementos dietéticos derivados de compuestos naturales. Para esta investigación, los expertos compararon 67 ensayos en los que participaron más de 5.190 personas.

Tras el análisis, concluyeron que la celulosa modificada, que crea una sensación de saciedad, y el extracto de zumo de naranja sanguina funcionaron para perder peso. Asimismo, se apuntó que el quitosano, el glucomanano y el ácido linoleico produjeron pérdidas de peso estadísticamente significativas en comparación con el placebo, aunque fueron demasiado pequeñas para tener importancia clínica.

Adelgazar Gtres

Como vemos, la mayoría de suplementos no hacen magia ni actúan por sí solos. La mayoría, de hecho, no funcionan. Por eso lo mejor es que si quieres perder peso lo hagas a base de dieta y ejercicio, como toda la vida.