¿Es necesario lavar los alimentos y los envases que compramos en el súper para evitar el coronavirus?

Hay muchos mitos extendidos en torno al coronavirus y a evitar su propagación. Conocemos personas que salen equipadas con gafas de buceo para ir al súper, otras que sólo lo hacen con mascarilla, otras que no usan guantes, las hay que lavan a conciencia y con cloro todos los alimentos que consumen y las hay que dejan los envases fuera de casa por miedo al contagio.

Bien, ¿y qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente debemos tomar tantas precauciones? Hoy nos vamos a centrar en el tema de la comida y de los alimentos que compramos en el supermercado y luego introducimos en nuestras casas.

¿Es necesario lavar toda la comida para evitar el contagio de coronavirus?

"Realmente no es necesario lavar con nada todas las frutas y hortalizas antes de consumirlas", asegura Jeffrey Farber , profesor de Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Guelph. "Hasta la fecha, no hay evidencia científica que vincule la transmisión de la Covid-19 a alimentos o sus envases", añade a National Post.

El experto indica que hemos de lavar los alimentos y comportarnos igual que lo haríamos en tiempos ausentes de pandemia: "Usar agua del grifo y fría para lavar frutas y verduras antes de consumirlas es suficiente".

Hay personas que estas semanas están lavando sus alimentos en el fregadero con lejía alimentaria, cloro, yodo, bicarbonato y vinagre, agua oxigenada... Y según Farber, quien anteriormente fue director de la Oficina de Riesgos Microbianos en el Hospital de Canadá, no sólo no es fundamental, sino que además es "peligroso por razones no relacionadas con el coronavirus. Al poner los alimentos en el fregadero, podemos provocar una contaminación cruzada con patógenos bacterianos".

"Las personas, generalmente, no tienden a lavar muy bien sus fregaderos, ni a limpiarlos con tanta frecuencia, por eso lavar frutas y verduras ahí es un error, además de que puede haber restos de producto de lavaplatos".

¿Y qué hacemos con los envases de los alimentos?

El experto señala que con lavarnos las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos, antes y después de manipular alimentos envasados, y cada vez que comamos, es suficiente.

No es necesario, por tanto, lavar los envases con alcohol ni desinfectarlos como hace mucha gente.

Qué hacer en el súper para evitar el contagio

Farber indica que lo mejor es hacer pedidos online, tanto de recogida en tienda como a domicilio, ya que los movimientos que haremos serán menores y, por tanto, habrá menos riesgo de contagio.

Si no nos es posible y tenemos que acudir sí o sí al supermercado, lo mejor es ir a uno que nos conozcamos muy bien, para no estar deambulando por los pasillos buscando cosas.

Lo más seguro es permanecer en el establecimiento el mínimo tiempo posible, respetar la distancia mínima de dos metros con otras personas y usar guantes al entrar y quitárnoslos nada más llegar a casa.

"Hemos de abstenernos de evaluar físicamente las frutas y verduras con las manos, como hacíamos antes. Hay que coger las que mejor pinta tengan y ya", recuerda Farber.

Cuando lleguemos a casa con las compras, debemos dejar las bolsas sobre el mostrador y lavarnos las manos con agua y jabón. Después de guardar todas las compras, podemos desinfectar el área del mostrador donde estaban las bolsas y lavarnos las manos nuevamente.

Y cuando vayamos a comer, volver a lavarnos las manos, como, en teoría, todos hacíamos antes de la pandemia.

Pues esto es todo, lector. Como ves, no es tan complicado protegerse del virus. No te estreses, que ya nos queda menos.