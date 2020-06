Esto es lo que buscan ahora los solteros españoles (y no es sexo)

El confinamiento a causa del coronavirus ha cambiado la forma de ver la vida de muchos de nosotros. Numerosas parejas se han dado cuenta de que ya no querían seguir juntas, que es hora de tomar caminos separados. Muchos otros individuos se han centrado más en sí mismos, en sus familias, en sus verdaderos amigos.

Estar tanto tiempo encerrados, con nosotros mismos, no ha sido fácil para muchos. Y especialmente para los solteros, que no sólo no tenían a nadie al lado con quien ahogar sus penas, sino que además estuvieron a dos velas unos tres meses, conociéndose a sí mismos bien a fondo.

Todo esto ha causado que en la nueva normalidad, estos solteros ya no busquen lo mismo que antes. Recordemos que el soltero español pre-pandemia común, salía los jueves, viernes y sábados y ligaba, básicamente porque nadie era un virus andante y porque había gente en la calle, en las terrazas, en las discotecas, en las discotecas.

Ahora todo esto no sólo es más complicado, sino que se han dado cuenta de que en la vida todo no es sexo. Así lo detalla una nueva encuesta llevada a cabo por Meetic y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Las solteras españolas ya no buscan sexo (y ellos tampoco, pero sí más)

En España hay 19 millones de personas solteras, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer trimestre de 2020. Todas ellas han vivido los meses de cuarentena más solos que la una, por eso han cambiado su forma de entender las relaciones.

Las mujeres solteras aseguran que el sexo está al final de su lista de necesidades (14%) frente al 34% de los hombres

Al menos esto es lo que detalla la citada encuesta, pues la mayoría de solteros españoles están menos estresados en buscar pareja y no echan en falta el sexotanto como pensaban. De hecho, uno de los principales impactos que el confinamiento ha provocado en los que no tienen pareja es que ha supuesto un descanso para sí mismos.

Lo que ahora buscan los solteros es ver a los amigos y tener contacto físico como abrazos o besos (para el 52% de los casos) y ver a la familia (49%). Y en cuanto al sexo, las mujeres aseguran que ha caído al final de su lista de necesidades (14%) frente al 34% de los hombres.

¿Por qué?

El confinamiento ha hecho que todos cambiemos de prioridades, y es algo que también le ha sucedido a las parejas. Pero ¿es normal haber perdido el deseo sexual incluso en personas solteras? Parece que sí.

"Las personas están sufriendo mucho estrés a causa de la situación económica y social. La angustia produce una abstinencia generalizada. La pérdida del trabajo y la incertidumbre de lo que va a pasar perjudica en la salud sexual de las personas", asegura la sexóloga Lorena Hermoso.

“Hay que tener en cuenta que casi todas las familias han vivido directa o indirectamente alguna situación crítica derivada de la pandemia. Quien no ha perdido su trabajo ha bajado sus ingresos o se ha visto afectado por el virus. Esta situación prolongada en el tiempo es la responsable de la pérdida de apetito sexual o de estímulos positivos que favorezcan una sana salud sexual”, añade la experta.

Los millennials, más interesados en el sexo

En relación con la edad, no obstante, se aprecian notables diferencias. Los millennials (nacidos entre 1982 y 1994) quieren recuperar su vida social lo primero (para el 44%) seguido de ver a los amigos (40%) y tener sexo y contacto físico (32%).

Para la Generación X (1969-1980) sus prioridades son otras: ver a los amigos, el contacto físico y la vida social; y para los solteros Baby boomers, ver a la familia, el contacto físico y quedar con los amigos. Este último grupo, nacido entre 1945 y 1964, ya no buscan sexo. Al menos no ahora.

Los solteros también han cambiado de hobbies

Como todo hijo de vecino, los solteros en España han pasado más tiempo del habitual disfrutando de sus hobbies, y el 41% de ellos afirma haberse dedicado más a pensar en su vida y prioridades. Ver series y películas ha sido la principal distracción para el 55%, seguido de las llamadas grupales a los amigos (48%), estar en redes sociales (44%), y luego cocinar y leer (41%). Hacer manualidades y bricolaje es lo que menos les ha apetecido realizar.

Por género, de nuevo se aprecian diferencias. Las mujeres han pasado más tiempo charlando con los amigos, mientras que los hombres han estado pegados a la pantalla de la televisión.