Si el soldado no se pone firme y es un caso aislado, no hay de qué preocuparse. Le suele pasar a muchos hombres en su primer encuentro íntimo con una mujer, de la misma forma que muchas de ellas no alcanzan el orgasmo la primera vez que tienen sexo con un varón.

Sin embargo, y en el caso de ellos, si el problema es recurrente ya estaríamos hablando de disfunción eréctil, que se produce cuando se tiene dificultades para lograr o mantener una erección. Esta disfunción es más común a medida que se envejece, pero no es parte natural del envejecimiento. De hecho, puede suceder en edades más jóvenes y conviene examinar detenidamente cuáles son las causas para poner en marcha el tratamiento más adecuado, ya sea médico o psicológico.

"La prevalencia de hombres con disfunción eréctil es muy variable según diferentes estudios y se calcula que entre el 10-50% de la población de entre 40 y 70 años sufre algún grado de disfunción eréctil.", asegura a Vozpópuli el urólogo Dr. Pep Auguet, quien certifica que "hay diferentes grados de disfunción eréctil o de erección, mejor dicho, y lo que para uno puede ser algo normal para otra persona puede ser causa de visitar a un especialista en Urología o Andrología".

Uno de cada cinco hombres mayores de edad tiene algún grado de disfunción eréctil

En total, para que te hagas una idea, se estima que 1 de cada 5 hombres mayores de edad tiene algún grado de disfunción eréctil. Para saber más sobre el tema, preguntamos al experto.

PREGUNTA. ¿La disfunción eréctil aparece a partir de una determinada edad?

RESPUESTA. La mayoría de pacientes que consultan por disfunción eréctil o impotencia son varones a partir de los 50-60 años que tienen, lo que se denomina en medicina, factores de riesgo vascular. Es decir, una serie de patologías que pueden afectar a los vasos sanguíneos y “obturar” las arterias como serian la hipertensión, el colesterol o la diabetes. La mayoría de pacientes a partir de estas edades suelen tener un cierto grado de disfunción, que puede ir empeorando y que normalmente es paulatina.

P. ¿Y puede darse en hombres jóvenes?

R. Sí, es la disfunción sexual que no es causada por algún factor en concreto (toma de medicamentos o cirugía por ejemplo) y suele tener una causa más psicógena más típica de gente joven, con cambios de pareja o nuevas parejas o ante el miedo de fracasar en una relación sexual.

P. ¿Qué causas concretas hay tras la impotencia sexual, aparte de la edad?

R. Cuando los profesionales abarcamos la disfunción eréctil, la abarcamos de manera multifactorial porque en la mayoría de casos así es. Hay factores psicológicos (como parejas nuevas, horarios laborales, estrés), medicamentosos (según que medicación esté tomando), vasculares (como ya he comentado los famosos factores de riesgo cardiovascular) o de cirugías realizadas al paciente (como la prostatectomía radical en un cáncer de próstata) entre otros.

P. ¿El impotente sexual siente placer aunque su miembro no se ponga erecto?

R. El hecho de no tener una erección no tiene nada que ver con el hecho de sentir placer, tener orgasmoS o incluso eyacular. Por ejemplo, los pacientes con disfunción eréctil, tras la cirugía de cáncer de próstata, tienen orgasmos sin tener erecciones, porque sí que tienen excitación y sensibilidad preservada pero no pueden tener una erección satisfactoria en muchos casos.

¿Qué pueden hacer los hombres que sufren disfunción eréctil? Fármacos y prótesis de pene

Una vez resueltas ciertas dudas que todos debemos saber, vamos a lo interesante de la cuestión: qué hacer si uno padece disfunción eréctil.

Lo mejor es, como siempre, ponerse en manos de un experto. El Dr. Pep Auguet nos cuenta que aunque padecer disfunción eréctil antes era tabú, ahora a los varones apenas les da reparo pedir ayuda. El primer paso sería pues consultar a tu médico de cabecera y/o a un especialista en Urología o Andrología.

Una vez que el experto haya evaluado tu caso, te propondrá una solución u otra. El urólogo consultado por este medio asegura que hay dos posibles vías: la farmacológica y la quirúrgica. Veamos.

"Los fármacos más comunes para la disfunción eréctil son los IPDE5 (como la viagra) que se toman a demanda, es decir, un rato antes de querer tener una relación sexual. También hay fármacos que se pueden tomar diariamente y que permiten una erección mas 'espontánea'. Hay fármacos tópicos (que se administran a nivel local, a nivel de la uretra, justo en la salida del glande) o fármacos inyectables a nivel peneano", afirma.

Hay fármacos, como la viagra, que se toman antes de la relación sexual y otros que se administran diariamente y que permiten una erección más espontánea

En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, el doctor informa de que existen "unas prótesis de pene de ultima generación, que nos permiten una erección completa con un mecanismo mecánico a través del cual, con una bomba escrotal, conseguimos pasar suero desde un reservorio suprapúbico a los cilindros situados en el pene y así conseguir la consiguiente erección".

El especialista al que consultemos será quien nos recomiende qué opción es mejor para nosotros. De momento, sólo debemos tener claro que 1) es algo normal, 2) no hay que tener vergüenza en acudir a un especialista y 3) con un tratamiento adecuado, el 80-90% de los casos de disfunción eréctil se solucionan, según el Dr. Auguet. Así que, ya sabes, soldadito firme y a hacer el amor y no la guerra, lector.