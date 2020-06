Excitarte viendo sexo homosexual no indica que lo seas (y otras aclaraciones al respecto)

A las puertas del Día del Orgullo Gay, hemos decidido ahondar en el tema de la orientación sexual. Las relaciones heterosexuales son las más comunes, pero no las únicas: existen personas homosexuales (que les atrae gente del mismo sexo) y bisexuales (quienes sienten deseo por personas de ambos sexos), entre otras.

Pero ¿cómo saber cuál es nuestra orientación sexual? Si tenemos fantasías con personas de nuestro mismo sexo pero no lo hemos llevado a cabo en la vida real, ¿significa que somos bisexuales u homosexuales? La terapeuta sexual que más sabe del tema, la Dra. Ruth Westheimer, aclara este candente tema en su libro Sexo para dummies, publicado en España por Planeta.

La bisexualidad no tiene por qué ser permanente

Ruth Westheimer considera que la bisexualidad no es siemprepermanente, y que puede ir variando a lo largo de nuestra vida: "En mi área de conocimiento hay varias cosas que aún no están del todo claras. Una de ellas es el Punto G, y otra el tema de la bisexualidad. Indiscutiblemente, hay personas que tienen relaciones sexuales tanto con personas del mismo sexo como con las del sexo opuesto. La pregunta es si estas actividades responden a un estado permanente o transitorio".

"Quienes en algún momento se sienten bisexuales, generalmente piensan que van a serlo toda la vida. Sin embargo, algunas investigaciones indican que algunos bisexuales terminan siendo heterosexuales o bisexuales. Y no me estoy refiriendo a la pareja que tienen en cada momento, sino a cómo se sienten", aclara.

¿Qué hay de las 'bicuriosas' o 'heterocuriosas'?

Hay quienes jamás han tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo pero aún así sienten esa atracción. Estas personas se denominan a sí mismas 'bicuriosas' (o 'heterocuriosas'), asegura Whestheimer, "lo que significa que desean tener relaciones íntimas con ambos sexos o, si ya las han tenido, todavía no saben con qué carta quedarse.

Presión por ser bisexual porque está de moda

Como ahora se lleva lo moderno, lo progre y lo 'cool', hay muchos jóvenes que aseguran ser bisexuales cuando en realidad no lo son, un aspecto que preocupa a los terapeutas.

"Lo que me preocupa de este concepto es la presión que pueda ejercer en el grupo. Hay jóvenes que se involucran en este tipo de actividades sólo para que sus amigos piensen que están a la moda, y no porque realmente tengan dudas acerca de sus preferencias sexuales (...) Te recomiendo encarecidamente que no experimentes por pura curiosidad".

Excitarte viendo sexo homosexual no indica que lo seas ni que seas bisexual

La sexualidad es un campo abierto y las formas de excitarse son numerosas. Pero que nos ponga a mil ver vídeos de personas del mismo sexo intimando no significa que nuestra orientación sexual sea esa.

"Excitarse al leer sobre prácticas homosexuales o incluso fantasear con tener relaciones sexuales con alguien del mismos sexo no implica ser homosexual. Los homosexuales saben con certeza si se sienten atraídos por personas de su mismos sexo, y ese convencimiento no deriva de una fantasía homosexual aislada", aclara la doctora.

Y haber tenido 'cosas' con personas de nuestro mismo sexo en el pasado tampoco es determinante: "La experimentación sexual entre los adolescentes es bastante común y no debe considerarse un indicador fiable de ninguna tendencia sexual determinada".

Y esto es todo, lector. Esperemos haberte resuelto alguna duda.