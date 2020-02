Este es el sexo que deberías tener para ser realmente feliz, según los expertos

Tenemos mucho menos sexo que antes, pero seguimos haciéndolo. Unos más, otros menos, pero lo cierto es que las parejas, de media, suelen hacer el amor con asiduidad. La pregunta es: ¿es suficiente? ¿Seríamos más felices si tuviésemos más momentos placenteros en horizontal?

La frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales se basa en nuestros genes, biología y circunstancias de la vida. Este ultimo factor es clave, especialmente cuando otros quehaceres compiten por nuestro tiempo: trabajo remunerado, cuidado de niños y, cada vez más, nuestros smartphones y opciones de entretenimiento 24/7.

Las ganas de tener sexo, además, dependen de la genética: hay personas más sexuales que otras, esto es, con una libido más elevada. La biología también juega un papel esencial, ya que no en todas las etapas vitales uno tiene las mismas ganas de rollo.

Entonces, ¿realmente hay una frecuencia sexual que nos hará más felices? ¿Es más importante la calidad a la cantidad? Los expertos responden.

El sexo que deberías tener para ser realmente feliz

A pesar de que cada uno es un mundo, se han hecho estudios que han identificado cuánta cantidad de sexo deberíamos tener para ser más felices. Al respecto, esta investigación demostró que las parejas que tienen relaciones sexuales al menos una vez por semana son más felices que aquellas que lo hacían menos.

Aun así, esta conclusión no es aplicable a todos, ya que la estadística depende de la edad: las personas de 40 y 50 años tienden a hacerlo una vez a la semana, mientras que las de 20 a 30 años suelen duplicar el número, teniendo sexo dos veces cada siete días.

¿Y qué dicen los expertos? El psicólogo clínico y terapueta sexual Peter Kanaris asegura que no debemos confiar en las estadísticas, ya que hay de todo en la viña del señor. Él, cuenta en 'Usa Today', ha tratado tanto a parejas que no lo hacían nada hasta otras que mantenían relaciones sexuales de 12 a 14 veces por semana.

"Lo que deben hacer las personas es mirarlo con perspectiva en cuanto a su satisfacción sexual, no en la cantidad de sexo que tienen. Si una pareja está sexualmente satisfecha, entonces ya está, ese es el objetivo", señala.

Uno debería ser tan sexual como él mismo lo sienta y como su pareja también quiera

Linda De Villers, terapeuta sexual, también piensa lo mismo: "Mucha gente se deja llevar por los números para sentirse normal, sea lo que sea que eso signifique. (...) Uno debería ser tan sexual como él mismo lo sienta y como su pareja también quiera. Si puedes decir que tienes sexo satisfactorio, esa es la frecuencia con la que debes seguir haciéndolo para ser feliz".

Lo recomendable: al menos una vez a la semana

Aunque muchos expertos señalan que lo que debe importar es que tú y tu pareja seáis felices con la frecuencia sexual que tenéis, hay otros que aseguran que el número sí es importante.

La psicoterapeuta Tina Tessina, autora de Money, Sex and Kids: Stop Fighting About the Three Things That Can Ruining Your Marriageafirma que al menos se debe hacer "una vez a la semana", ya que "la intimidad del acto sexual te mantiene conectado".

Si se hace el amor al menos cuatro veces al mes, ambos miembros de la pareja "serán mucho más felices, tanto juntos como separados, y se sentirán más preocupados, ya que su grado de intimidad aumenta".

Tessina, asimismo, ve normal que haya matrimonios en los que el sexo no existe. Según la experta, las causas más comunes son sentimientos negativos hacia el cónyuge, haberse sentido rechazado demasiadas cosasiones, ver a su pareja siempre enfadada u ocupada y falta de comunicación. Otro es, sin duda, la llegada de los hijos.

Entonces, ¿cuánto tengo que hacer el amor para ser más feliz?

Pues, a ver, lo recomendable, y si tienes pareja estable, es que lo hagáis al menos una vez a la semana para intentar no romper el vínculo que hay entre vosotros. Ya se sabe, sábado sabadete. Pero si no es así, no te tienes que preocupar de nada, ya que la felicidad no depende tanto de tu frecuencia sexual y sí de lo a gusto que os encontréis tanto tú como tu pareja con respecto a esa frecuencia.

Además, se ha comprobado que forzar la máquina para tener más sexo con la pareja porque sí no está relacionado con la felicidad. Es decir, si lo haces una vez a la semana y de pronto duplicas la cuota porque sí y no porque realmente lo desees, no contribuirá a hacerte sentir más pleno.

Así que ya sabes, lector. Si tú y tu pareja sois felices haciéndolo 'x' veces al mes, seguid así. Si no, pues deberéis hablarlo e intentar solucionarlo entre vosotros, para evitar rupturas innecesarias o la temida y tan frecuente infidelidad.