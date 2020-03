Sexo en la cuarentena: cómo animar a tu pareja para tener más relaciones sexuales

La crisis del coronavirus no sólo nos está afectando en lo relativo a la salud, sino también en nuestra vida personal, laboral y familiar. Estamos obligados a permanecer encerrados en nuestras casas como medida de contención contra el Covid-19, y únicamente podemos salir a la calle para comprar comida o ir a la farmacia.

El teletrabajo, además, no ayuda. La cosa, no obstante, puede mejorar o empeorar en aquellas personas que conviven con su pareja. Mientras hay unos (muchos) que se plantean el divorcio, otros están aprovechando esta cuarentena obligatoria para dar rienda suelta a su pasión y practicar más sexo con su pareja.

El problema llega cuando el otro no quiere intimar. O no está animado para hacerlo tanto como a nosotros nos gustaría. Lo primero que hay que descubrir es si la falta deseo es causado por un problema grave, como relacionado con salud, y en el caso de que no podemos seguir una serie de pasos para avivar la fogosidad entre cuatro paredes.

Cómo activar el deseo sexual con la pareja en plena cuarentena

Estamos pasando por una situación nunca antes vivida en los hogares españoles. Se nos ha pedido que no salgamos de casa con el objetivo de frenar la curva de contagios del coronavirus y conseguir salir así de esta crisis lo antes posible. Y en casa hay muchas cosas que podemos hacer, como tener sexo.

El problema, lector, el que el sexo es cosa de dos (mínimo). Y si tu pareja no está por la labor no te queda otra que el onanismo o el porno. Sin embargo, puedes aprovechar el confinamiento para reavivar el deseo. ¿Cómo? Hablamos con Sonia Castro, psicóloga y terapeuta de pareja del Instituto Europeo de Psicología Positiva, para que nos dé unas sencillas claves. Atento:

1) Dile claramente que quieres más sexo

"Hay que intentar que la pareja se comunique de una forma asertiva y que hable sobre el sexo con normalidad, como si de cualquier otro tema se tratara. Sin pasar vergüenza, sin sentir apuro. No hay que hacer que el sexo se convierta en un tema tabú", nos cuenta Sonia Castro.

"Si quieres aumentar la frecuencia de los contactos sexuales con él o con ella sólo tienes que decirlo, demandarlo, comunicarlo, porque muchas veces la otra persona puede no darse cuenta y que para él o para ella no suponga ningún problema y ni se le haya pasado por la cabeza. Por tanto, lo primero es hablar las cosas, decirlas y expresarlas", añade.

Vamos, que no te cortes un pelo. Eso sí, con delicadeza y buscando el momento idóneo, lector.

2) Calienta el ambiente

"La mayoría de los sexólogos y terapeutas sexuales aconsejamos aumentar el número de estímulos y acciones que alimenten la fantasía, la imaginación y la inspiración de cada miembro de la pareja respecto a esto", asegura la experta, quien apunta que debemos calentar el cotarro "viendo juntos películas o series más picantes de lo habitual, leyendo una novela erótica, participando en actividades que requieran de momentos juntos (baño de espuma, juegos íntimos, masajes, lencería sexy…).

3) Busca el momento

Aunque para ti cualquier momento sea bueno para intimar con tu pareja, no lo es para todo el mundo, sobre todo para ellas, cuya libido se va disparando según va pasando el día.

Por ello debes encontrar el instante preciso para intentar tener sexo: "No todas las personas tienen los mismos ritmos. La culpa de esto se la debemos a nuestro ritmo circadiano y ritmo biológico, así que es fundamental que ambas personas se conozcan bien para que sepan en qué momento se sienten activos, descansados y con energía y tratar de coincidir".

Es decir, que si tu pareja es de hacerlo por las noches, no intentes abordarla a primera hora de la mañana.

4) Innova y propón cosas nuevas

La rutina, la monotonía, hacer siempre lo mismo y de la misma forma (y con la misma persona), puede hacer que ser aburrido y hacer que deseo sexual disminuya. "Para luchar contra ello, la fortaleza de la innovación y darle a la creatividad es la mejor opción. Buscar nuevas posturas, localizaciones diferentes, cambiar los roles establecidos…", asegura Castro.

Si necesitas inspiración, en este enlace tienes el 'Coronasutra', la guía de las nuevas posturas sexuales que están triunfando en tiempos de pandemia.

5) Dale a las manos y a la lengua

"Activar y reactivar el deseo a través de la masturbación y el sexo oral no es ninguna tontería, la idea es generar deseo, ganas, encender el motor... sin sentir vergüenza", nos cuenta la experta.

Así que ya sabes, más bajar al pilón, tanto antes del sexo como para plato único.

Ahora la pelota está en tu tejado, todo es ponerse, lector. ¿Te han servido estos consejos? ¿Cómo llevas la cuarentena?